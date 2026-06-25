ईरान के बाद किस देश की बारी? ट्रंप के बयान से कई देशों में बढ़ी बेचैनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में एक और सैन्य दखल के संकेत देकर हलचल तेज कर दी है.

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के दूसरे हिस्सों में सैन्य दखल देने के बड़े संकेत दे दिए हैं. अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुधवार (24 जून 2026) को आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ईरान और वेनेजुएला के मामलों को निपटाने के बाद उनके पास आगे के लिए भी बड़ी योजनाएं तैयार हैं.

ट्रंप ने अमेरिकी सेना की तारीफ करते हुए बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा कि हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि ईरान को महज एक घंटे में घुटनों पर ला दिया और वेनेजुएला का मामला भी एक हफ्ते में सिमट गया. उन्होंने आगे जोड़ा कि उनके पास आगे के लिए भी कुछ चीजें तय हैं, लेकिन वे अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते.

अगला नंबर क्यूबा का?

हालांकि उन्होंने खुलकर किसी देश का नाम इस मंच से नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप का अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि क्यूबा हो सकता है. दरअसल, इसके पीछे की वजह खुद ट्रंप का पुराना बयान है. मार्च के महीने में उन्होंने कहा था कि उन्होंने इतनी विशाल और आधुनिक सेना इसलिए बनाई थी ताकि इसका इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं. उसी दौरान उन्होंने इशारों-इशारों में कह दिया था कि अब अगला नंबर क्यूबा का है.

बिजली और ऊर्जा संकट से जूझ रहा क्यूबा

वेनेजुएला की तरह ही अमेरिका ने क्यूबा के आसपास के अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाकों में भी अपनी सेना और जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं. अमेरिका की सख्त आर्थिक पाबंदियों की वजह से क्यूबा इस समय बेहद गंभीर बिजली और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान या वेनेजुएला की तरह क्यूबा ने अमेरिका से टकराने का रास्ता नहीं चुना है.

नरम पड़ते दिख रहे क्यूबा के नेता

क्यूबा के नेता अमेरिकी तेवरों को देखते हुए थोड़े नरम पड़ते दिख रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को शांत करने के लिए अपने देश में बड़े आर्थिक बदलावों का वादा भी किया है. पिछले हफ्ते ही क्यूबा ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े सुधार लागू किए हैं. इसके बावजूद ट्रंप क्यूबा की राजनीतिक व्यवस्था से खुश नहीं हैं, क्योंकि वहां आज भी एक ही पार्टी का शासन है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होते.

क्यूबा को लेकर ट्रंप का क्या कहना है?

ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वे क्यूबा में सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था का तख्तापलट देखना चाहते हैं. उनका मानना है कि क्यूबा इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है और वे बहुत ही 'दोस्ताना अंदाज' में वहां का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो समेत ट्रंप के करीबी सलाहकार भी क्यूबा के शीर्ष नेताओं और रईसों पर लगातार निशाना साध रहे हैं. रुबियो ने उन्हें भ्रष्ट और अयोग्य बताते हुए आरोप लगाया कि यही लोग अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों को सुधरने नहीं दे रहे हैं.

क्यूबा पर क्यों है ट्रंप की नजर?

क्यूबा पर हमले या दखल के पीछे ट्रंप की नजर वहां के व्यापारिक फायदों और भौगोलिक स्थिति पर भी है. हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे क्यूबा पर हमले को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल मुमकिन है. ट्रंप के मुताबिक, ईरान बहुत दूर है जहां पहुंचने में 18 घंटे की लंबी उड़ान भरनी पड़ती है, जबकि वेनेजुएला और क्यूबा तो अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में हैं.

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि वेनेजुएला के पास तेल है, तो क्यूबा के पास तेल भले न हो, लेकिन वहां की जमीनों की लोकेशन और खूबसूरत समुद्री तट बिजनेस के लिहाज से कमाल के हैं. वैसे यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने किसी देश की जमीन को व्यापारिक या रिसॉर्ट बनाने के नजरिए से देखा हो. इससे पहले भी वे गाजा पट्टी पर नियंत्रण करने और वहां से फिलिस्तीनियों को हटाकर एक आलीशान रिसॉर्ट बनाने की इच्छा जता चुके हैं. ट्रंप के इन बयानों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक शांति को लेकर एक नई बहस और चिंता छेड़ दी है.