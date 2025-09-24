Add DNA as a Preferred Source
Sanya Malhotra की ‘Kathal’ को मिला नेशनल अवॉर्ड, गदगद हुईं Ekta Kapoor बोलीं- 'मैजिकल मोमेंट..'

डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा भारत-चीन राग, बोले- 'दोनों देश कर रहे यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस'

एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में कितना आता है खर्च, यहां समझिए पूरा गणित

PAK vs SL Highlights: करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान ने मारी बाजी, एशिया कप से लगभग बाहर हुई श्रीलंका

यादव नहीं, तेजस्वी और राजद के लिए यह है बिहार का ब्रह्मास्त्र...

बनारस के मणिकर्णिका श्मशान घाट का ये कैसा विचित्र नियम, जलने के बाद मुर्दे की राख पर क्यों लिखते हैं 94 की संख्या

ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते देश, जहां रहना, खाना-पीना है बहुत सस्ता

IND-W vs AUS-W: ICC ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बाद टीम इंडिया पर ठोका जुर्माना, जानिए क्या है पूरा माजरा

Rashifal 24 September 2025: आज इन राशि के लोग सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

क्या बांग्लादेश की सियासत पर है जमात-ए-इस्लामी का कब्ज़ा? कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं समीकरण

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा भारत-चीन राग, बोले- 'दोनों देश कर रहे यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस'

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को यूक्रेन युद्ध का फंडर बताया, जानें पूरी बात...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 24, 2025, 07:16 AM IST

डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा भारत-चीन राग, बोले- 'दोनों देश कर रहे यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस'

Donald Trump in UNGA

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और चीन पर यूक्रेन युद्ध का प्राइमरी फंडर होने का आरोप लगाया. ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में अपने एक घंटे से अधिक लंबे भाषण में कहा, 'चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध के लिए प्राइमरी फंडिंग कर रहे हैं.' 

ट्रंप की यह टिप्पणी उनके प्रशासन द्वारा हाल ही में भारत के रूसी तेल आयात पर शुल्क बढ़ाने के निर्णय के बाद आई है. अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क के कारण भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक शुल्कों में से एक है. 

यह भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी'

अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने मचाया था घमासान

भारत और अमेरिका ने इससे पहले व्यापार समझौते के लिए पांच दौर की बातचीत की थी, लेकिन अगस्त में प्रस्तावित अंतिम दौर की वार्ता स्थगित कर दी गई थी. पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद के बावजूद भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे बढ़े हुए टैरिफ से बचा जा सकता था.

कुछ दिनों बाद उन्होंने भारत के रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया. ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गए. भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने की अमेरिकी मांग पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं क्योंकि ये क्षेत्र भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका देते है. 

इस साल की शुरुआत में मार्च में, भारत और अमेरिका ने एक न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत शुरू की थी, जिसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था.

