डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अलापा भारत-चीन राग, बोले- 'दोनों देश कर रहे यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस'

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को यूक्रेन युद्ध का फंडर बताया, जानें पूरी बात...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और चीन पर यूक्रेन युद्ध का प्राइमरी फंडर होने का आरोप लगाया. ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में अपने एक घंटे से अधिक लंबे भाषण में कहा, 'चीन और भारत रूसी तेल खरीद कर इस युद्ध के लिए प्राइमरी फंडिंग कर रहे हैं.'

ट्रंप की यह टिप्पणी उनके प्रशासन द्वारा हाल ही में भारत के रूसी तेल आयात पर शुल्क बढ़ाने के निर्णय के बाद आई है. अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क के कारण भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक शुल्कों में से एक है.

यह भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता की जहरीली जुबान, भगवान हनुमान को बताया 'फर्जी'

अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने मचाया था घमासान

भारत और अमेरिका ने इससे पहले व्यापार समझौते के लिए पांच दौर की बातचीत की थी, लेकिन अगस्त में प्रस्तावित अंतिम दौर की वार्ता स्थगित कर दी गई थी. पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद के बावजूद भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे बढ़े हुए टैरिफ से बचा जा सकता था.

कुछ दिनों बाद उन्होंने भारत के रूसी तेल के निरंतर आयात का हवाला देते हुए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया. ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गए. भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने की अमेरिकी मांग पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं क्योंकि ये क्षेत्र भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका देते है.

इस साल की शुरुआत में मार्च में, भारत और अमेरिका ने एक न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत शुरू की थी, जिसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.