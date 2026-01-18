'ईरान में नए नेतृत्व को तलाशने का समय आ गया है', ट्रंप ने खामेनेई के शासन के अंत कर दिया ऐलान!

'पॉलिटिको' को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला. ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के 37 साल पुराने शासन को खत्म करने का आह्वान किया है.

ईरान में बीते कई हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का अब एक नया बयान सामने आया है. दरअसल सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के 37 साल पुराने शासन को खत्म करने का आह्वान किया है. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब ईरान में एक नए नेतृत्व को तलाशने का समय आ गया है. हालांकि बीते दिन ट्रंप ने खामेनेई ने के एक फैसले की जमकर तारीफ भी की थी.

ईरान के नेतृत्व पर तीखा हमला

'पॉलिटिको' को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला. ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान का नेतृत्व देश चलाने के लिए हिंसा और दमन का सहारा ले रहा है उन्होंने खामेनेई को देश की "पूर्ण बर्बादी" के लिए जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा, "खामेनेई ने अब तक का सबसे अच्छा फैसला यह लिया कि दो दिन पहले उन्होंने 800 से अधिक लोगों को फांसी पर नहीं लटकाया."

खामेनेई को बताया "बीमार आदमी"

ट्रंप ने आगे कहा कि 'नेतृत्व सम्मान के बारे में होता है, डर और मौत के बारे में नहीं. उन्होंने खामेनेई को "बीमार आदमी" बताते हुए कहा कि उनके शासन के कारण ईरान रहने के लिए "सबसे खराब जगह" बन गया है. ट्रंप की ये टिप्पणियां खामेनेई द्वारा विरोध प्रदर्शन में शामिल देशद्रोहियों की कमर तोड़ने की कसम खाने के तुरंत बाद आई. उन्होंने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई "जानमाल की हानि" के लिए ट्रंप को भी जिम्मेदार ठहराया.

