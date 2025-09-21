Add DNA as a Preferred Source
अंतर्राष्ट्रीय खबरें

डोनाल्ड ट्रंप ने अब तालिबान को दिया अल्टीमेटम, बोले- बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाओ वरना परिणाम होंगे खतरनाक

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान सरकार से बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान ऐसा नहीं करता तो गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं.

राजा राम

Updated : Sep 21, 2025, 08:24 AM IST

डोनाल्ड ट्रंप ने अब तालिबान को दिया अल्टीमेटम, बोले- बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाओ वरना परिणाम होंगे खतरनाक

Add DNA as a Preferred Source

Donald Trump: अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही बगराम एयरबेस चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वही सैन्य अड्डा है, जहां से अमेरिका ने दो दशक तक अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया था. साल 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद यह एयरबेस पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में चला गया. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है.

दरअसल, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा कि अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस वापस अमेरिका को सौंपना चाहिए. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 'बुरी चीजें' हो सकती हैं. ट्रंप ने इस एयरबेस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह चीन की सीमा के नजदीक स्थित है और अमेरिकी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है.  बताते चलें, हाल ही में ब्रिटेन यात्रा के दौरान ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बातचीत में भी यही मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, “हम अफगानिस्तान को ताकत और सम्मान के साथ छोड़ना चाहते थे और बगराम को अपने पास रखना चाहते थे. लेकिन इसे मुफ्त में छोड़ दिया गया. अब हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं.”

बातचीत केवल राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर

ट्रंप की इस मांग को अमेरिका की कांग्रेस के कई सदस्यों का समर्थन मिला है. वहीं अफगानिस्तान की तरफ से इस पर कड़ा रुख अपनाया गया है. अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने स्पष्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान की “एक इंच जमीन” भी किसी विदेशी सेना के लिए उपलब्ध नहीं होगी. उन्होंने कहा कि बातचीत केवल राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर होगी, सैन्य उपस्थिति पर नहीं. 

यह भी पढ़ें: भारतीयों को यूएस वापस लौटने की जल्दी नहीं करनी होगी, अमेरिका ने स्पष्ट किया कि H1-B फीस बढ़ोतरी केवल नए वीजा पर लागू होगी

बगराम एयरबेस का महत्व

बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है. इसे अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान मुख्य केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया था. चीन के परमाणु प्रतिष्ठानों के पास इसकी भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए इसे और भी अहम बनाती है. यही कारण है कि ट्रंप इसे फिर से अमेरिकी नियंत्रण में लाने पर जोर दे रहे हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

