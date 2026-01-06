'पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध, लेकिन वे मुझसे खुश नहीं...', प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने फिर दिया बड़ा बयान

FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने संकेत दिया कि ऊर्जा व्यापार भारत-अमेरिका रिश्तों में एक अहम मुद्दा बन गया है.

राजा राम

Updated : Jan 06, 2026, 11:46 PM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन वह उनसे पूरी तरह खुश नहीं हैं. ट्रंप के मुताबिक, रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से भारत को अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने संकेत दिया कि ऊर्जा व्यापार भारत-अमेरिका रिश्तों में एक अहम मुद्दा बन गया है. उन्होंने दावा किया कि इसी कारण भारत पर अमेरिकी टैरिफ का बोझ बढ़ा है. 

तारीफ और नाराजगी दोनों भाव दिखाए

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने तारीफ और नाराजगी दोनों भाव दिखाए. पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने पीएम मोदी को अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि उनके साथ निजी रिश्ते सकारात्मक हैं, लेकिन कुछ नीतिगत फैसलों से वह संतुष्ट नहीं हैं. हालांकि, ट्रंप ने साफ किया कि दोस्ताना संबंधों के बावजूद व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका सख्त रुख अपना सकता है. उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर भारत पर टैरिफ बढ़ाने से भी अमेरिका पीछे नहीं हटेगा. यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत द्वारा रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की खरीद को लेकर वॉशिंगटन लगातार दबाव बना रहा है.

ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित और आपूर्ति सुरक्षा पर आधारित

बताते चलें, अमेरिका का तर्क है कि भारत की तेल खरीद से रूस को आर्थिक मजबूती मिलती है, जिससे यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है. वहीं भारत बार-बार यह दोहराता रहा है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित और आपूर्ति सुरक्षा पर आधारित है, न कि किसी देश के दबाव पर.

