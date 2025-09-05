टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर में पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन समेत दुनिया के कई दिग्गज नेता इकट्ठा हुए थे. इस समिट को डोनाल्ड ट्रंप के कड़े टैरिफ के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा गया.
चीन में भारत-रूस समेत अन्य देशों की एकजुटकता ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के तेवर ढीले कर दिए हैं. उन्होंने ट्रूथ सोशल पर शुक्रवार को एक बड़ा पोस्ट लिखा है. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब उसके टैरिफ के लेकर हर तरफ आलोचना हो रही है.
चीन के तियानजिन में हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट हुआ था. जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत दुनिया के कई नेता इक्ठा हुए. इस समिट ने सभी ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए कड़े टैरिफ की आलोचना की. साथ ही सभी देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति जताई.
Donald Trump ने पोस्ट में किया लिखा
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, 'ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस के सबसे गहरे और अंककारमय चीन के हाथों खो दिया. मैं उनके लंबे और समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं.' पोस्ट के साथ ट्रंप ने SCO समिट में ली गई राष्ट्रपति शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी साझा की.
