मिडटर्म में हार के बाद ट्रंप को राहत! पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग खारिज, पक्ष में 204 और विपक्ष में पड़े 211 वोट

रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के खिलाफ हाउस में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था, जिसे कमेटी को भेज दिया गया है.

पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव खारिज

ट्रंप के MP थॉमस मैसी ने हाउस में पेश किया था प्रस्ताव

वोटिंग के दौरान 11 डेमोक्रेट MP थे अबसेंट

अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को राहत मिली है. यूएस हाउस में डिफेंस सेक्रेटरी के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो गया है. डेमोक्रेट्स की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में 204, जबकि विरोध में 211 वोट पड़े.

हाउस ने इस प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का फैसला किया, जहां जनवरी में नई कांग्रेस की ओर से इस पर विचार किया जाएगा. इस प्रस्ताव को ट्रंप के ही सांसद थॉमस मैसी ने पेश किया था.

हेगसेथ के खिलाफ ट्रंप के MP लाए थे प्रस्ताव

मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ अनुच्छेद वाला एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उन पर अमेरिकी संविधान और वॉर पावर एक्ट के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान और यमन में मिलिट्री एक्शन की अनुमति दी. इसके अलावा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को भी गिरफ्तार करने के ऑपरेशन को भी लीड किया.

हेगसेथ कानून तोड़ रहे हैं: थॉमस मैसी

मैसी ने एक्स पर लिखा कि हेगसेथ कानून तोड़ रहे हैं. इस पर कोई बहस नहीं हो सकती. उन्होंने लिखा, 'कानून के अनुसार अगर कांग्रेस इस मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी नहीं देती तो हमारी सेना को 60 दिनों के भीतर युद्ध-कार्रवाई से हट जाना चाहिए.'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' 256 दिनों से चल रहा है. कांग्रेस ने इसे मंजूरी नहीं दी है.'

IMPEACHMENT, Article III The law requires our military to withdraw from hostilities within 60 days if Congress does not authorize the activity. Operation Epic Fury has been underway for 256 days. Congress has not authorized it. Hegseth is breaking the law. Not even debatable. November 10, 2026

मैसी बहुत बड़े लूजर हैं: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव के गिरने के बाद पीट हेगसेथ का समर्थन करते हुए लिखा, 'डेमोक्रेट्स की कोशिश बुरी तरह फेल हो गई है. थॉमस मैसी को छोड़कर बाकी सभी रिपब्लिकन ने पीट के पक्ष में वोट दिया. मैसी एक बड़ा लूजर है. वेनेजुएला और ईरान में जीत, सेना के इतिहास में सबसे बेहतरीन भर्ती के आंकडे हैं. सेना में शामिल होने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है और ऐसा जोश पहले कभी नहीं देखा गया. इन सब वजहों से महान अमेरिकी देशभक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.'

https://t.co/Kfx2sZU6x7 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 10, 2026

डेमोक्रेट्स पर भड़कते हुए ट्रंप ने कहा कि वो लगातार अमेरिका का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें रोकना होगा.

वोटिंग के दौरान अबसेंट थे 11 डेमोक्रेट MP

ये भी सामने आया है कि महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान हाउस के 11 डेमोक्रेट सांसद वाशिंगटन में मौजूद नहीं थे. इस नतीजे ने हेगसेथ को ईरान और दूसरे मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच राहत दी.

अगर ये महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता तो इसका सामना करने वाले पीट हेगसेथ अमेरिका के पहले रक्षा सचिव बन जाते. पिछली बार साल 1876 में अमेरिका विलियम बेलकनैप को इसका सामना करना पड़ा था.

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