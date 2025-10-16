'रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा भारत...', राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा, जानें पूरा मामला

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और पीएम मोदी ने इस पर भरोसा दिया है. हालांकि, इस बयान की सच्चाई विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद ही साफ होगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. ट्रंप ने इसे रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की दिशा में ‘एक बड़ा कदम’ बताया है. साथ ही उन्होंने एक बार फिर भारत को ‘महान देश’ और पीएम मोदी को अपना ‘अच्छा दोस्त’ कहा. ट्रंप के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है.

ट्रंप ने कहा कि भारत का यह फैसला रूस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. हालांकि, ट्रंप के इस दावे की पुष्टि विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आने के बाद ही होगी. गौरतलब है, ट्रंप पहले भी भारत को लेकर कई बार विवादित दावे कर चुके हैं.

#WATCH | "Yeah, sure. He's (PM Narendra Modi) a friend of mine. We have a great relationship...I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now we've got to get China to do the same thing..."… pic.twitter.com/xNehCBGomR — ANI (@ANI) October 15, 2025

