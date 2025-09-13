साबुन-शैंपू से लेकर कॉफी-हॉर्लिक्स तक... GST कट के बाद इन घरेलू चीजों के दाम घटे, इस तारीख से नए रेट होंगे लागू
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद
डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से अपील, रूस से तेल खरीदना बंद करें, चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने की मांग
Nano Banana के बाद वायरल हुआ 90s Retro Look, कैसे देना है AI Prompt? यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच
2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth
'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना
Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में निकली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, योग्य उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो देशों से रूस से तेल खरीद बंद करने और चीन पर 50-100% टैरिफ लगाने की मांग की. उनका कहना है कि यही कदम रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने में निर्णायक साबित होंगे.
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए नाटो सदस्य देशों से कड़े कदम उठाने की अपील की है. उन्होंने शनिवार को जानकारी दी कि इस संबंध में उन्होंने नाटो के सभी सदस्य देशों को पत्र भेजा है. ट्रंप ने साफ किया कि वह रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए नाटो देशों का पूरा सहयोग जरूरी है. उनका कहना है कि जब तक सभी देश रूस से तेल की खरीद बंद नहीं करते, तब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा.
ट्रंप ने अपने पत्र में लिखा कि नाटो की जीत के लिए अब तक जितनी कोशिशें होनी चाहिए थीं, वे नहीं हुईं. कुछ देश अभी भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, जिससे रूस के खिलाफ बातचीत और सौदेबाजी की ताकत कमजोर हो रही है. ट्रंप ने इसे चौंकाने वाला कदम बताया और कहा कि जब नाटो एकजुट होकर कार्रवाई करेगा, तभी युद्ध समाप्त करने की दिशा में बड़ी पहल हो सकेगी.
इसके साथ ही उन्होंने चीन पर 50 से 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का सुझाव भी दिया. उनका मानना है कि रूस और चीन के बीच गहरी आर्थिक पकड़ है और ऐसे कड़े टैरिफ से चीन की पकड़ कमजोर होगी. ट्रंप ने कहा कि जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा, तब ये टैरिफ हटाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह एक मजबूत कदम साबित होगा.
यह भी पढ़ें: क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?
ट्रंप ने आगे यह भी दावा किया कि अगर वे पहले से राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता. बहरहाल, ट्रंप के इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है. अब देखना होगा कि नाटो देश उनकी इस अपील पर क्या रुख अपनाते हैं. बताते चलें इस मामले पर पहले भी यूरोप के कुछ देशों पर आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिका के मना करने के बाद भी ये देश रूस से तेल खरीद रहे हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.