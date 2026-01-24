'चीन के लिए नहीं बनने दूंगा ड्रॉप ऑफ पोर्ट...', कनाडा पर आखिर क्यों भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कनाडा, चीन के साथ कोई ट्रेड डील करता है तो कनाडाई सामान पर यूएसए 100% टैरिफ लगा देगा. यह प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को ध्यान रखना होगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को खुली चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि कनाडा ने अगर चीन के साथ कोई ट्रेड समझौता किया तो अमेरिका उसके ऊपर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देगा. ट्रंप ने कहा कि कनाडा उनके प्लान किए गए गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विरोध करता है, जो इजरायल के आयरन डोम से प्रेरित है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिय ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'अगर गवर्नर कार्नी को लगता है कि वह कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान और प्रोडक्ट भेजने का 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बना देंगे, तो वह उनकी बड़ी गलतफहमी है. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा. उसे पूरी तरह निगल जाएगा. जिसमें कनाडा का बिजनेस, सामाजिक ताने-बाने और आम आदमी की जिंदगी भी शामिल है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे धमकी दी, 'अगर कनाडा, चीन के साथ कोई ट्रेड डील करता है तो कनाडाई सामान पर यूएसए 100% टैरिफ लगा देगा. इस मामले पर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को ध्यान देना होगा.'

कनाडा पर क्यों भड़के ट्रंप

दरअसल, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने हाल ही में दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रंप की वैश्विक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया था. उन्होंने कहा था कि दुनिया अब किसी सामान्य बदलाव से नहीं, बल्कि विनाशकारी दरार के दौर से गुजर रही है. दशकों से चले आ रहे नियम कायदे धुंधले पड़ते जा रहे हैं. कार्नी ने गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि मिडिल पावर्स का अब एकसाथ आने का वक्त आ गया है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो भी टेबल पर नहीं मेन्यू में होंगे. कार्नी का इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर था. उनके इसी भाषण की वजह से ट्रंप बोखलाए हुए हैं.

गोल्डन डोम को लेकर भी धमकी

ट्रंप ने कनाडा को ग्रीनलैंड के ऊपर बनने वाले गोल्डन डोम के खिलाफ भी बताया. उन्होंने कहा कि गोल्डन डोम कनाडा को भी प्रोटेक्ट करेगा. लेकिन वह इसका समर्थन करने के बजाय चीन के साथ व्यापार करने के समर्थन में जुटा है, जो एक साल में ही उसे खा जाएगा. राष्ट्रपति ने कहा कि वह चाहते हैं कि गोल्डन डोम ग्रीनलैंड को कवर करे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि आर्कटिक क्षेत्र पर नियंत्रण से अमेरिका को रूस और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद मिलेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से