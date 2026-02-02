डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर अहम बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर की भारत से जुड़ी दो खास तस्वीरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई है. दोनों नेताओं की यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है, जब दुनिया कई बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलावों से गुजर रही है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. दोनों नेताओं की यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है, जब दुनिया कई बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलावों से गुजर रही है. हालांकि बातचीत के एजेंडे को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे भारत-अमेरिका रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है. इस बातचीत की जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक हालात और आपसी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकते हैं. भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं और ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद को खास माना जा रहा है.

President Trump just spoke with Prime Minister Modi. STAY TUNED… pic.twitter.com/IFcxrJj04m — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) February 2, 2026

तस्वीर में उन्होंने इंडिया गेट की फोटो पोस्ट की

यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है, जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं. वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक अस्थिरता और बदलते कूटनीतिक समीकरणों के बीच भारत और अमेरिका की भूमिका अहम मानी जा रही है. ऐसे में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प की यह चर्चा आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय कर सकती है. इसी बीच राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भारत से जुड़ी दो तस्वीरें भी साझा की हैं. एक तस्वीर में उन्होंने इंडिया गेट की फोटो पोस्ट की, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मैगजीन कवर नजर आया. इंडिया गेट की तस्वीर के साथ ट्रम्प ने लिखा कि भारत का यह भव्य आर्क बेहद खूबसूरत है और अमेरिका में बनने वाला उनका स्मारक इससे भी शानदार होगा.

भारत-अमेरिका रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी की ओर इशारा

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रम्प वाशिंगटन डी.सी. में अपने नाम से एक बड़े स्मारक द्वार के निर्माण की योजना बना रहे हैं, जिसे 'आर्क डी ट्रम्प' नाम दिया गया है. यह आर्क वर्जीनिया राज्य से राजधानी में प्रवेश का प्रतीक होगा. इसका डिजाइन फ्रांस के प्रसिद्ध 'आर्क डी ट्रायम्फ' से प्रेरित बताया जा रहा है. व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले ही यह खुलासा किया था कि इस स्मारक का विचार खुद राष्ट्रपति ट्रम्प का है और वे इसके डिजाइन की प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं. भारत से जुड़ी तस्वीरों का साझा किया जाना और पीएम मोदी से बातचीत, दोनों ही घटनाएं भारत-अमेरिका रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी की ओर इशारा करती हैं.

