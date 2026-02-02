FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर अहम बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर की भारत से जुड़ी दो खास तस्वीरें

डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर अहम बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर की भारत से जुड़ी दो खास तस्वीरें

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 5 मुकाबले, जानिए कैसे हैं दिल्ली के आंकड़े

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ये 5 मुकाबले, जानिए कैसे हैं दिल्ली के आंकड़े

सुरक्षा, कारोबार, रोजगार... CM रेखा गुप्ता ने बताए 9 प्रमुख सेक्टर, जहां बजट से दिल्ली को मिलेगी नई रफ्तार

सुरक्षा, कारोबार, रोजगार... CM रेखा गुप्ता ने बताए 9 प्रमुख सेक्टर, जहां बजट से दिल्ली को मिलेगी नई रफ्तार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

Homeदुनिया

दुनिया

डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर अहम बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर की भारत से जुड़ी दो खास तस्वीरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई है. दोनों नेताओं की यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है, जब दुनिया कई बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलावों से गुजर रही है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 02, 2026, 10:18 PM IST

डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर अहम बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर की भारत से जुड़ी दो खास तस्वीरें

ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर बातचीत

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. दोनों नेताओं की यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है, जब दुनिया कई बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलावों से गुजर रही है. हालांकि बातचीत के एजेंडे को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे भारत-अमेरिका रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. 

भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है. इस बातचीत की जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों, वैश्विक हालात और आपसी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकते हैं. भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं और ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद को खास माना जा रहा है. 

तस्वीर में उन्होंने इंडिया गेट की फोटो पोस्ट की

यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है, जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं. वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक अस्थिरता और बदलते कूटनीतिक समीकरणों के बीच भारत और अमेरिका की भूमिका अहम मानी जा रही है. ऐसे में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प की यह चर्चा आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय कर सकती है. इसी बीच राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भारत से जुड़ी दो तस्वीरें भी साझा की हैं. एक तस्वीर में उन्होंने इंडिया गेट की फोटो पोस्ट की, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मैगजीन कवर नजर आया. इंडिया गेट की तस्वीर के साथ ट्रम्प ने लिखा कि भारत का यह भव्य आर्क बेहद खूबसूरत है और अमेरिका में बनने वाला उनका स्मारक इससे भी शानदार होगा. 

वैश्विक हालात और भारत-अमेरिका संबंध चर्चा में रहने की संभावना

यह भी पढ़ें: Air India विमान हो सकता था बड़े हादसे का शिकार, लंदन-बेंगलुरु रूट पर उड़ान से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत

भारत-अमेरिका रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी की ओर इशारा

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रम्प वाशिंगटन डी.सी. में अपने नाम से एक बड़े स्मारक द्वार के निर्माण की योजना बना रहे हैं, जिसे 'आर्क डी ट्रम्प' नाम दिया गया है. यह आर्क वर्जीनिया राज्य से राजधानी में प्रवेश का प्रतीक होगा. इसका डिजाइन फ्रांस के प्रसिद्ध 'आर्क डी ट्रायम्फ' से प्रेरित बताया जा रहा है. व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले ही यह खुलासा किया था कि इस स्मारक का विचार खुद राष्ट्रपति ट्रम्प का है और वे इसके डिजाइन की प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं. भारत से जुड़ी तस्वीरों का साझा किया जाना और पीएम मोदी से बातचीत, दोनों ही घटनाएं भारत-अमेरिका रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी की ओर इशारा करती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
MORE
Advertisement