क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?

संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर कतर 2012 से हमास के राजनीतिक कार्यालय की मेजबानी कर रहा है. यह हमला ऐसे समय हुआ जब गाजा पर युद्धविराम को लेकर चर्चा हो रही थी.

9 सितंबर 2025 यानी मंगलवार का दिन पूरे मध्य पूर्व, विशेषकर कतर और सउदी अरब के लिहाज से बेहद अहम रहा. इस दिन इजरायली सेना ने दोहा में हमास नेताओं को अपना निशाना बनाया. घटना के बाद इजरायल द्वारा की गई इस हरकत की लगभग सर्वत्र निंदा हुई. घटना को लेकर विश्लेषकों ने तो यहां तक कह दिया है कि इस हमले से इजरायल ने सभी पूर्व सीमाओं को पार कर दिया है. कथित तौर पर इस हमले में हमास के निर्वासित गाजा नेता और मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या को निशाना बनाया गया, जो पिछले साल गाजा में याह्या सिनवार और तेहरान में इस्माइल हनीयेह की इजरायल द्वारा की गई हत्या के बाद से शीर्ष पदों पर आसीन हुए हैं.

कतर के अधिकारियों कि माने तो, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर कतर 2012 से हमास के राजनीतिक कार्यालय की मेजबानी कर रहा है. यह हमला ऐसे समय में हुआ जब दोहा, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे की मेजबानी करता है, यहां गाजा पर इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के प्रयास पर युद्धविराम वार्ता चल रही थी, जिसमें अक्टूबर 2023 से अब तक 64,600 से अधिक लोग मारे गए हैं और 163,000 से अधिक घायल हुए हैं.

इज़रायल के हमले के तुरंत बाद, परस्पर विरोधी सूचनाओं और अटकलों का दौर शुरू हो गया, खासकर इस बात को लेकर कि क्या अमेरिका को हमले की सूचना दी गई थी या नहीं.

जैसा कि हम ऊपर ही आपको इस बात से अवगत करा चुके हैं कि इजरायल का ये कदम संदेह के घेरे में है. इसलिए सवाल यह भी हो रहा है कि हमले की योजना कैसे बनाई गई? इसके बारे में किसे पता था? और सबसे जरूरी यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोहा पर यह हमला इजरायल को अभी करना पड़ा?

हमले से जुड़ी क्या बातें पता हैं हमें?

ध्यान रहे कि इजरायल ने हमले की बात लगभग तुरंत स्वीकार कर ली. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, इजरायल ने इसे शुरू किया, इजरायल ने इसे अंजाम दिया और इजरायल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है.'

इजरायली मीडिया ने दावा किया कि इस अभियान में 15 इजरायली लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने 10 बम गिराए. इसमें ड्रोन का इस्तेमाल भी शामिल था. यह हमला हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर किया गया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक कर रहे थे, लेकिन वे बच गए. हालांकि, एक कतरी सुरक्षा अधिकारी सहित छह अन्य लोग मारे गए.

क़तर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने इस हमले को 'राज्य आतंकवाद' करार दिया और हमलों का जवाब देने का वादा किया, जिसे उन्होंने 'नजरअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए'.

आखिर कब से हो रही थी हमले की प्लानिंग?

घटना को लेकर इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इस अभियान, जिसे 'समिट ऑफ फायर' नाम दिया गया था, की 'तैयारी में महीनों लग गए'. सीएनएन से बात करते हुए इजरायली अधिकारियों ने यह भी कहा कि दोहा पर हमले का फैसला कुछ समय पहले लिया गया था, जबकि योजना दो-तीन महीनों में बनी, और हाल के हफ़्तों में इसमें तेज़ी आई. बताया यह भी जा रहा है कि हमले के दौरान, नेतन्याहू शिन बेट स्थित घरेलू ख़ुफ़िया मुख्यालय में तैनात थे.

ध्यान रहे कि अब तक, कतर हमास और इज़राइल के बीच बातचीत का केंद्र रहा है. इस तथ्य और दोहा में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे की मौजूदगी के कारण, कई लोग मानते थे कि यह इजरायली हमलों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है. लेकिन तमाम रक्षा विश्लेषक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सुरक्षा का यह पर्दा इज़राइल की रणनीति का एक अहम हिस्सा है.

वहीं ये भी तर्क दिया जा रहा है कि, 'यह कोई एक-दो दिन में होने वाला ऑपरेशन नहीं है. यह कुछ ऐसा है जिसे आप कई सालों तक किसी के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनाने के लिए बनाते हैं ताकि वे वहां आते रहें और [आखिरकार] उन्हें (हमास आतंकियों को ) उनके अंजाम पर पहुंचा दिया जाए.

हमले के लिए किसके एयर स्पेस का लिया सहारा?

भले ही यह प्रश्न अभी पूरी तरह स्पष्ट न हो. मगर जब इज़राइल ने साल की शुरुआत में ईरान पर हमला किया, तो उसके विमानों ने सीरियाई और इराकी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था. ऐसा इसलिए भी क्योंकि दोनों देशों में से किसी के पास इजरायली विमानों को मार गिराने की क्षमता नहीं थी. जॉर्डन, जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, दावा किया कि इजरायल ने हमले के लिए उसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया.

हमले के पीछे क्या संदेश देने की कोशिश?

जैसा कि हम ऊपर ही स्पष्ट कर चुके हैं, इजरायल की तरफ से हमले की योजना महीनों पहले से बनाई जा रही थी, नेतन्याहू ने कहा कि यह सोमवार को पूर्वी यरुशलम में हुई गोलीबारी की प्रतिक्रिया थी जिसमें छह लोग मारे गए थे. लेकिन कुछ विश्लेषकों को नेतन्याहू के स्पष्टीकरण पर संदेह है.

हमले से ठीक पहले, ट्रंप युद्धविराम की अपनी मांगों को तेज़ कर रहे थे. हालांकि, नेतन्याहू शायद किसी समझौते में रुचि नहीं रखते. दिलचस्प यह कि ऐसे अन्य पैटर्न भी सामने आए हैं जो नेतन्याहू के स्पष्टीकरण पर संदेह पैदा करते हैं. महीनों से, इजरायल के प्रधानमंत्री ने सैन्य हमले भी किए हैं, जो अदालत में पेश होने की मांगों के साथ मेल खाते हैं. बताते चलें कि नेतन्याहू पर वर्तमान में भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकदमा चल रहा है.

बहरहाल, क़तर पर इजरायल की तरफ से यह पहल हमला नहीं है. यह अटैक उस मांग के बीच हुआ है जिसमें फ़िलिस्तीनियों से गाज़ा पट्टी स्थित गाजा शहर छोड़ने को कहा गया है, जहां लाखों लोग इजरायल के अत्याचार के कारण शरण लिए हुए हैं.

कई फिलिस्तीनी कई बार विस्थापित हो चुके हैं और अब वहां से निकलने का खर्च वहन नहीं कर सकते, जिससे और भी नागरिक हताहत हो सकते हैं. क्योंकि विद्वानों और मानवाधिकार समूहों द्वारा गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के इज़राइली नरसंहार को लेकर पहले से ही बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच, जहां अकाल घोषित किया गया है, कई और नागरिक हताहत हो सकते हैं.

क्या इजरायल-अमेरिका में हुई बातचीत?

व्हाइट हाउस, जिसमें स्वयं ट्रंप भी शामिल थे, ने कहा कि अमेरिकी सरकार को हमले की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं थी. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, 'अमेरिकी सेना ने ट्रंप प्रशासन को सूचित किया था कि इजरायल हमास पर हमला कर रहा है, जो दुर्भाग्य से कतर की राजधानी दोहा के एक हिस्से में स्थित था.'

लेविट ने कहा कि ट्रंप ने मध्य पूर्व में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से कहा था कि वे 'कतर को आसन्न हमले की सूचना दें'.

विश्लेषकों का कहना है कि कतर में अमेरिकी अल उदीद एयरबेस होने के कारण, अमेरिकियों की नज़र में आए बिना इजरायली सेना का ऐसा हमला करना मुश्किल था. फिर भी, अग्रिम जानकारी के बावजूद, अमेरिका ने इजरायल की कार्रवाइयों पर असंतोष व्यक्त किया.

पत्रकारों द्वारा साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि वह इस हमले से 'उत्साहित नहीं' थे. हमले के बाद अपना पक्ष रखने के लिए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ का सहारा लिया है. ट्रंप ने अपने ट्रुथ पर लिखा, 'यह [इजरायली] प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फ़ैसला था, मेरा नहीं.'

इस भावना को लेविट ने और बल दिया, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा, 'क़तर, जो एक संप्रभु राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी है और शांति स्थापित करने के लिए हमारे साथ कड़ी मेहनत और बहादुरी से जोखिम उठा रहा है, पर एकतरफ़ा बमबारी करना इजरायल या अमेरिका के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाता. हालांकि, हमास का सफाया, जिसने गाज़ा में रहने वालों के दुखों से फ़ायदा उठाया है, एक सार्थक लक्ष्य है.'

क्या कतर को थी हमले की जानकारी?

कतरी अधिकारियों ने कहा कि जब तक उन्हें पूर्व नियोजित हमले की सूचना मिली, तब तक पूरे दोहा में विस्फोटों की आवाज़ें गूंज रही थीं. प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने कहा कि अमेरिका से यह कॉल हमले के शुरू होने के 10 मिनट बाद आया था.

इसके अलावा, कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि यह दावा कि सरकार को 'हमले की पूर्व सूचना' दी गई थी, पूरी तरह से झूठ है.

बहरहाल, इजरायल द्वारा किये गए इस हमले का क्या असर होता है? इस हमले से मध्य पूर्व एकजुट होता है और सउदी अरब को अपने को मध्य पूर्व का रहनुमा बताने का मौका मिलता है? सवाल तमाम है जिनके जवाब वक़्त देगा. लेकिन जो वर्तमान है उससे इतना तो साफ़ हो गया है कि इजरायल अपनी सुरक्षा में किसी भी सेंधमारी को बर्दाश्त नहीं कर रहा और जिसे भी वो दुश्मन मान रहा है उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है.

