दुनिया

'हम बेवकूफ थे, जो ग्रीनलैंड को सौंपा...', दावोस में Donald Trump ने फिर डेनमार्क को धमकाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथों ही सुरक्षित रह सकता है. वरना इस पर चीन-रूस की पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं.

रईश खान

Updated : Jan 21, 2026, 09:14 PM IST

Donald Trump

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दावोस में एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि ग्रीनलैंड से अमेरिका अपने कदम पीछे नहीं खीचेगा. उन्होंने डेनमार्क को धमकी देते हुए कहा कि हम बेवकूफ थे, जो जर्मनी से रक्षा करके ग्रीनलैंड को तुम्हे सौंपा गया. इसकी रक्षा अमेरिका के अलावा कोई देश नहीं कर सकता है. यह सुंदर बर्फ का टुकड़ा अमेरिका को चाहिए.

उन्होंने यूरोप के देश सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं. अमेरिका उन सभी को प्यार करता है. नाटों को ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंपना होगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसे ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, 'यहां दूसरी बार इतने सारे दोस्तों और कुछ दुश्मनों के बीच आकर अच्छा लग रहा है.'

ट्रंप ने कहा कि यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसी और आर्थिक नीतियों के नतीजे विनाशकारी हुए हैं, जबकि इसके मुकाबले अमेरिका में 'आर्थिक चमत्कार' देखने को मिल रहा है. मुझे यूरोप से प्यार है और मैं चाहता हूं कि यूरोप आगे बढ़े, लेकिन वह सही दिशा में नहीं जा रहा है. लगातार बढ़ता सरकारी खर्च, बिना नियंत्रण का बड़े पैमाने पर प्रवासन और अंतहीन विदेशी आयात इसके लिए जिम्मेदार हैं.


अमेरिका के हाथों ही ग्रीनलैंड सुरक्षित
ट्रंप ने कहा है कि आर्थिक मामलों में यूरोप को अमेरिका जैसा बनना चाहिए और उसके हर कदम का साथ देना चाहिए. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथों ही सुरक्षित रह सकता है. वरना इस पर चीन-रूस की पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं.

ट्रंप ने इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि हम बेवकूफ थे, जो जर्मनी के हाथों से छीनकर ग्रीनलैंड को डेनमार्क को सौंपा. डेनमार्क मात्र 6 घंटे की लड़ाई ही में जर्मनी से हार गया था. वह खुद की और न ग्रीनलैंड की रक्षा कर पाया था. इसलिए हमने दखल देकर न सिर्फ जर्मनी को सबक सिखाया, बल्कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क को सौंपा था. आज वापस करने में वह हमें आंख दिखा रहा है.

'हमारी ताकत का नजारा वेनेजुएला में देख लिया'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "शायद हमने ऐसा करके बहुत बड़ी बेवकूफी की थी? वह कितना एहसान फरामोश निकला. हर नाटो सहयोगी की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र की रक्षा करे. हम एक बड़ी शक्ति हैं. जितना लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा. हमारी ताकत का नजारा दुनिया ने वेनेजुएला में देख लिया."

