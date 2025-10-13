आप दोनों पर 200 प्रतिशत टैरिफ..., ट्रंप ने फिर भारत-पाक युद्ध रोकने का लिया श्रेय, नोबेल पुरस्कार पर भी दिया बड़ा बयान

IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप
दुनिया
Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध को 200% टैरिफ की चेतावनी से रोका था. उन्होंने कहा कि अब तक सात युद्धों का निपटारा किया है. नोबेल पुरस्कार को लेकर भी अहम बयान दिया है.
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. गाजा शांति वार्ता के लिए मिस्र रवाना होते समय उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अब तक सात युद्धों को खत्म कराया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष भी शामिल है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह सब नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए नहीं किया, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए किया. इस दौरान उन्होंने अपनी टैरिफ नीति को शांति का सबसे बड़ा हथियार बताया.
डोनाल्ड ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने कई युद्धों को सिर्फ़ टैरिफ के जरिए खत्म कराया. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ, मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर तुम युद्ध लड़ना चाहते हो तो मैं आप पर 100, 150 या 200 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दूंगा.” ट्रंप के मुताबिक, इस चेतावनी के बाद महज 24 घंटे में मामला सुलझ गया. उन्होंने दावा किया कि अगर उनके पास टैरिफ का विकल्प नहीं होता, तो यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होता.
ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने अब तक सात शांति समझौते कराए हैं. उनके मुताबिक, इनमें से ज्यादातर समझौते व्यापार के जरिए हुए हैं. उन्होंने कहा, “हम उन लोगों से व्यापार नहीं करेंगे जो लड़ाई करते हैं. ऐसे देशों पर हम टैरिफ लगाएंगे.” ट्रंप का मानना है कि उनकी यह रणनीति दुनिया में शांति लाने में मददगार साबित हुई है. नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर उन्होंने कहा, “मैंने ये सब किसी सम्मान या पुरस्कार के लिए नहीं किया, बल्कि इंसानियत के लिए किया.” हालांकि, भारत ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए सीजफायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी.
यह भी पढ़ें: ट्रंप के बयान से फिर मंडराया ट्रेड वॉर का खतरा, चीन पर 100 फीसदी टैरिफ की तैयारी, समझें पूरा मामला
इस दौरान गाजा में जारी शांति वार्ता पर बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध अब खत्म हो गया है. उन्होंने कहा, “यह एक ऐतिहासिक पल है, जहां यहूदी, मुस्लिम और अरब सभी खुश हैं. ”
