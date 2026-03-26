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Iran युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका को मिले थे ₹550 लाख करोड़, जानें क्यों उठ रहा ये सवाल?

U-Iran War: हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने पहले ही बंद कर रखा है. अब वह बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने की धमकी दे रहा है. अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों से दुनिया की तेल सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी.

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रईश खान

Updated : Mar 26, 2026, 11:36 PM IST

Iran युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका को मिले थे ₹550 लाख करोड़, जानें क्यों उठ रहा ये सवाल?

Iran US War (AI generated image)

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ईरान ने अमेरिका के 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. तेहरान ने साफ कहा कि अगर सीजफायर होगा, तो उसकी शर्तों पर होगा. वह अमेरिका की किसी भी शर्त को नहीं मानेगा. ईरान के इस फैसले के बाद युद्ध पहले से अधिक विध्वंसक होता दिख रहा है. ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान जल्दी सीरियस नहीं हुआ तो उसको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा.

हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने पहले ही बंद कर रखा है. अब वह बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने की धमकी दे रहा है. अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों से दुनिया की तेल सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी. इसका मतलब ग्लोबल एनर्जी इमरजेंसी का खतरा और बढ़ जाएगा. लेकिन समस्या सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं है. इस वक़्त रूस, भारत, चीन और तुर्किये जैसे देशों के लिए भी तेल सप्लाई महत्वपूर्ण है.

यूक्रेन ने अपनाया ईरान का फॉर्मूला

उधर, यूक्रेन ने ईरान से गुरू-ज्ञान लेकर रूस के ऑयल टैंकरों और डिपो पर हमला करना शुरू कर दिया है. यूक्रेन के हमले से रूस का 40 फीसदी ऑयल सप्लाई ठप हो गया है. इससे ऑयल को लेकर और गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है.

ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. मौत का ये सिलसिला लगातार जारी है. लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लोगों की मौत की परवाह नहीं है. वो सार्वजनिक तौर पर डांस कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, ट्रंप डांस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका की जेब में 550 लाख करोड़ रुपये आ चुके थे. इससे सवाल उठता है कि क्या ईरान युद्ध के लिए ट्रंप को सुपारी मिली थी? 

युद्ध में अमेरिका का अब तक कितना खर्च हुआ?
युद्ध के लिए अमेरिका को पैसे मिले या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन वॉर में उसके 5.6 अरब डॉलर (लगभग 51,400 करोड़ रुपये से अधिक) जरूर डूब गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका का यह पैसा युद्ध में इस्तेमाल हथियारों में हुआ है. उसके 25 से अधिक फाइटर जेट्स और करोड़ों डॉलर के रडार तबाह हो चुके हैं.

वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. वो गंभीर बातें भी हल्के अंदाज में कह जाते हैं और हल्की बातें गंभीर अंदाज़ में. ट्रंप ने अपने सबसे ताजा बयान में कहा कि उन्हें ईरान का खलीफा बनने का ऑफर आया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. अब ऐसी बातें सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन रूकिए. ट्रंप की बातों का मतलब बहुत गहरा हो सकता है. सवाल ये है कि क्या ईरान के ख़िलाफ अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है?

(इनपुट- DNA टीवी शो)

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