Dhaka Blast: पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी से पहले ढाका में धमाका, एक युवक की मौत

बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर को राजधानी में धमाका हुआ. जिसमें 21 साल के एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए. 15 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान गुरुवार (25 दिसंबर) को बांग्लादेश लौट रहा है. उससे पहले यह धमाका तनाव पैदा कर सकता है.

द डेली स्टार के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मोगबाजार फ्लाईओवर से बदमाशों द्वारा फेंके गए एक क्रूड बम धमाके में 21 साल के सियाम नाम के एक युवक की मौत हो गई. घटना मोगबाजार मोड़ इलाके में बांग्लादेश मुक्तिजोद्धा संसद सेंट्रल कमांड (स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक) के सामने हुई. मृतक सियाम मोगबाजार में जाहिद कार डेकोरेशन में काम करता था.

वहीं, प्रमुख मीडिया आउटलेट ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (रमना डिवीजन) के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) मसूद आलम ने घटना की पुष्टि की.

उन्होंने बताया कि विस्फोटक सीधे सियाम के सिर पर गिरा. जिससे उसके सिर के चिथड़े उड़ गए. हमला किसने किया फिलहाल इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है. चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि जब बम फटा, तब सियाम सड़क पर एक दुकान से नाश्ता लेने जा रहा था. घटना की जांच जारी है.

शुरुआत जांच में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में उसके परिजनों ने उसको पहचान लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी. इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई. बम फेंकने वाले कितने थे फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है.

हादी के हत्या से पहले ही बवाल

बता दें कि युवा नेता उस्मान हादी और एक हिंदू युवक की मौत से बांग्लादेश में पहले ही बवाल मचा हुआ है. हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी, जिसकी 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. वहीं, 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी.

17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश से वापस लौट रहे हैं. वह 17 साल से लंदन में रह रहे थे. रहमान की वापसी बांग्लादेश की सियासत में बड़ा कदम माना जा रहा है. तारिक के पिता जियाउर रहमान देश के पहले सेना प्रमुख और राष्ट्रपति रह चुके थे. तारिक गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे ढाका पहुंचेंगे, जहां बीएनपी ने उनके स्वागत के लिए बड़ा प्लान कर रखा है.

