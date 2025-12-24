FacebookTwitterYoutubeInstagram
पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी से पहले ढाका में धमाका, एक युवक की मौत

उन्नाव रेप केस में नया मोड़, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI जाएगी सुप्रीम कोर्ट

Walk in Winter: दिल, फेफड़े, मांसपेशियां और दिमाग को रखना है स्वस्थ, तो सर्दियों में इस समय करें वॉक

नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

दुनिया

Dhaka Blast: पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी से पहले ढाका में धमाका, एक युवक की मौत

युवा नेता उस्मान हादी और एक हिंदू युवक की मौत से बांग्लादेश में पहले ही बवाल मचा हुआ है. अब एक और युवक की हत्या ने इस बवाल को और हवा दे दी है.

रईश खान

Updated : Dec 25, 2025, 12:02 AM IST

Dhaka Blast: पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी से पहले ढाका में धमाका, एक युवक की मौत

former PM Khaleda Zia son Tarique Rahman

बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर को राजधानी में धमाका हुआ. जिसमें 21 साल के एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए. 15 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान गुरुवार (25 दिसंबर) को बांग्लादेश लौट रहा है. उससे पहले यह धमाका तनाव पैदा कर सकता है.

द डेली स्टार के अनुसार, पुलिस ने बताया कि मोगबाजार फ्लाईओवर से बदमाशों द्वारा फेंके गए एक क्रूड बम धमाके में 21 साल के सियाम नाम के एक युवक की मौत हो गई. घटना मोगबाजार मोड़ इलाके में बांग्लादेश मुक्तिजोद्धा संसद सेंट्रल कमांड (स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक) के सामने हुई. मृतक सियाम मोगबाजार में जाहिद कार डेकोरेशन में काम करता था.

वहीं, प्रमुख मीडिया आउटलेट ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (रमना डिवीजन) के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) मसूद आलम ने घटना की पुष्टि की.

उन्होंने बताया कि विस्फोटक सीधे सियाम के सिर पर गिरा. जिससे उसके सिर के चिथड़े उड़ गए. हमला किसने किया फिलहाल इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है. चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि जब बम फटा, तब सियाम सड़क पर एक दुकान से नाश्ता लेने जा रहा था. घटना की जांच जारी है.

शुरुआत जांच में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में उसके परिजनों ने उसको पहचान लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी. इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई. बम फेंकने वाले कितने थे फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है.

हादी के हत्या से पहले ही बवाल

बता दें कि युवा नेता उस्मान हादी और एक हिंदू युवक की मौत से बांग्लादेश में पहले ही बवाल मचा हुआ है. हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी, जिसकी 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. वहीं, 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी.

17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश से वापस लौट रहे हैं. वह 17 साल से लंदन में रह रहे थे. रहमान की वापसी बांग्लादेश की सियासत में बड़ा कदम माना जा रहा है. तारिक के पिता जियाउर रहमान देश के पहले सेना प्रमुख और राष्ट्रपति रह चुके थे. तारिक गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे ढाका पहुंचेंगे, जहां बीएनपी ने उनके स्वागत के लिए बड़ा प्लान कर रखा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

नए साल में नहीं होगी पैसों की परेशानी, बस फॉलो करें ये 10 आसान बजट टिप्स
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
