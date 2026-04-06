वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

The New York Times के मुताबिक, लापता पायलट की तलाश में डोनाल्ड ट्रंप ने US मिलिट्री के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस दर्जनों एयरक्राफ्ट भेजे थे. पायलट 24 घंटे तक ईरानी की पहाड़ियों में छिपा रहा था.

ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया था, लेकिन उसका पायलट बच निकला था. जिसकी तलाश में ईरानी सेना जुटी हुई थी. लेकिन अमेरिका ने उसके हाथ लगने से पहले ही उसे बचा लिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी है. ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा- We Got Him. हमने 24 घंटे के अंदर ही अपने जवान को दुश्मन की सीमा से बाहर निकाल लिया.

The New York Times के मुताबिक, लापता पायलट की तलाश में डोनाल्ड ट्रंप ने US मिलिट्री के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस दर्जनों एयरक्राफ्ट भेजे थे. वह 24 घंटे तक ईरानी की पहाड़ी में छिपा रहा था. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने यूएस पायलट की तलाश में क्षिण-पश्चिमी कोगिलुयेह और बोयर-अहमद प्रांत में एक इलाके को बंद कर दिया था. साथ ही घोषणा करते हुए कहा था कि जो भी US पायलट की सूचना देगा उसे मोटा इनाम दिया जाएगा.

अमेरिकी सेना ने कैसा खोजा?

फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक, यूएस के अधिकारियों ने बताया कि F-15E फ़ाइटर जेट में आग लगने से पहले ही पायलट पैराशूट लेकर कूद गया था. ईरान की 7,000 फुट ऊंची पहाड़ी की एक दरार में छिप गया. इस दौरान उसने पकड़े से बचने के लिए ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस, और एस्केप (SERE) तकनीक इस्तेमाल किया. इस दौरान अपने पास मौजूद उस छोटी डिवाइस को भी एक्टिव कर दिया था, जिससे अमेरिकी सैनिकों को उसकी सही लोकेशन खोजने में मदद मिली.

क्या होती है CSEL?

इस डिवाइस का नाम कॉम्बैट सर्वाइवल इवेडर लोकेटर (CSEL) है, जो करीब 800 ग्राम वजन का होता है. यह सैटेलाइट-आधारित कम्युनिकेशन डिवाइस है. इसे हर फाइटर जेट के पायलट को दिया जाता है. इससे कमर के पीछे के हिस्से में बांध दिया जाता है, ताकि दुर्घटना के समय पायलट विमान से कूदे तो यह डिवाइस भी उसके साथ रहे. इसे जैसे ही पायलट इजेक्ट करता है तो उसकी करंट लोकेशन अमेरिकी कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है. इससे उसे खोज निकाला जाता है.

ynetnews ने US अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि लापता पायलट को इसी डिवाइस के मदद से सुरक्षित खोज निकाला गया है. पायलट के थोड़ा जख्मी है, लेकिन खतरे से बाहर है. उसका इलाज चल रहा है.

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