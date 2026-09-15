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बाल्टिक सागर में क्यों आमने-सामने आए रूस और डेनमार्क? युद्धपोत से हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर्स दागने का क्या है मामला

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बाल्टिक सागर में क्यों आमने-सामने आए रूस और डेनमार्क? युद्धपोत से हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर्स दागने का क्या है मामला

बाल्टिक सागर में एक रूसी युद्धपोत ने डेनमार्क के सैन्य हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर्स दागे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 15, 2026, 06:44 PM IST

बाल्टिक सागर में क्यों आमने-सामने आए रूस और डेनमार्क? युद्धपोत से हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर्स दागने का क्या है मामला

बाल्टिक सागर में रूस और डेनमार्क आमने-सामने, AI Photo

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  • बाल्टिक सागर में रहे डेनमार्क के फेनेक हेलीकॉप्टर पर रूसी युद्धपोत ने दो इमरजेंसी फ्लेयर्स दागे.
  • दागे गए दो फ्लेयर्स में से एक फ्लेयर डेनमार्क के सैन्य हेलीकॉप्टर के बेहद करीब से होकर गुजरा.
  • रूस के राजदूत व्लादिमीर बारबिन ने डेनमार्क पर उकसावे का आरोप लगाते हुए दावों को खारिज किया.


Russian Warship Flare Incident Baltic Sea: बाल्टिक सागर में एक बार फिर रूस और नाटो सदस्य देश के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव गहरा गया है। डेनमार्क की सेना के अनुसार, बाल्टिक सागर में गेडसर के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक नियमित निगरानी अभियान जारी था। इस दौरान डेनिश वायु सेना का एक फेनेक हेलीकॉप्टर एक रूसी नौसैन्य युद्धपोत की फोटोग्राफी और निगरानी कर रहा था।

निगरानी के इसी अभियान के दौरान रूसी युद्धपोत की ओर से डेनमार्क के हेलीकॉप्टर पर दो इमरजेंसी फ्लेयर्स दागे गए। डेनमार्क के सेना द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दागे गए इन दो फ्लेयर्स में से एक फ्लेयर हेलीकॉप्टर के बेहद पास से होकर निकला, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था।

इस घटना के तुरंत बाद डेनमार्क सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए डेनमार्क में तैनात रूस के राजदूत को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। डेनमार्क के रक्षा मंत्री जेपे ब्रूस ने इस बात की पुष्टि की है कि फ्लेयर्स दागने से पहले या उस दौरान रूसी युद्धपोत के क्रू मेंबर्स की तरफ से हेलीकॉप्टर से संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं की गई थी।

इस घटना पर दोनों देशों का क्या रुख है?

इस पूरे घटनाक्रम के बाद डेनमार्क के शीर्ष नेतृत्व ने रूस की इस हरकत की कड़ी निंदा की है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने रूसी युद्धपोत की इस कार्रवाई को पूरी तरह से 'लापरवाह' और 'दुस्साहसपूर्ण' करार दिया है। उनका कहना है कि रूस की इस तरह की गतिविधियों का मुख्य मकसद नाटो सहयोगियों को डराना और आपस में विभाजित करना है।

वहीं डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन  ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से 'अस्वीकार्य' है। उन्होंने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मास्को धीरे-धीरे स्वीकार्य व्यवहार की सीमाओं को खिसकाने की कोशिश कर रहा है, जिसे डेनमार्क किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।

दूसरी ओर, रूस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए उल्टा डेनमार्क पर ही उकसावे की कार्रवाई का आरोप मढ़ा है। डेनमार्क में रूस के राजदूत व्लादिमीर बारबिन ने कहा कि रूसी नौसेना का जहाज अपनी सीमा में था और घटना की गहन जांच की जाएगी। हालांकि, उन्होंने डेनिश वायु सेना पर आरोप लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर रूसी युद्धपोतों के पास 'खतरनाक युद्धाभ्यास' कर रहे थे।

रूसी राजदूत ने यह भी दावा किया कि पिछले साल भी उन्होंने इसी तरह की घटना की शिकायत दर्ज कराई थी और इस तरह के मामलों में संचार की समस्या रूसी नौसेना की ओर से नहीं, बल्कि डेनमार्क की ओर से है।

बाल्टिक क्षेत्र में इसका असर क्यों महत्वपूर्ण है?

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से पूरे बाल्टिक क्षेत्र और नाटो के पूर्वी हिस्से पर सुरक्षा तनाव अपने चरम पर है। बाल्टिक सागर में हुआ यह हादसा कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि उसी दिन इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी कई अन्य गंभीर घटनाएं भी सामने आईं।

उसी दिन नाटो के फाइटर जेट्स ने लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। लिथुआनियाई अधिकारियों के अनुसार, यह ड्रोन आधी रात के बाद पड़ोसी देश बेलारूस की ओर से दक्षिणी लिथुआनिया में दूसरे सबसे बड़े शहर कौनास के पास घुसा था। 

बेलारूस को रूस का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। हालांकि इसको लेकर अभी जांच जारी है, लेकिन लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानास नौसेदा ने कहा कि हाल के महीनों में रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा और सतर्कता बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।

इसके अलावा, पोलैंड ने भी जानकारी दी कि उसने सोमवार रात अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एहतियाती तौर पर विमानन संचालन शुरू किए। पोलैंड के अनुसार, यह कदम यूक्रेन के क्षेत्रों पर हमले कर रहे रूसी जेट-संचालित मानवरहित हवाई वाहनों की गतिविधियों को देखते हुए अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था।

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