कल्पना कीजिए, दिल्ली से अमेरिका का सफर, जिसे तय करने में लगभग 15 घंटे लगते हैं, अब सिर्फ 30 मिनट में पूरा हो सकता है. ऐसा सुनकर किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन याद आ सकता है, लेकिन एलन मस्क (Elon Musk) इसे हकीकत में बदलने की तैयारी में हैं. दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से हैरान करने वाले मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्पेस ट्रैवल को धरती पर लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, मस्क यात्रा के समय को कम करने के लिए लंबे समय से काम पर लगे हुए हैं.

स्टारशिप से बदलेगा सफर का मतलब

स्पेसएक्स की स्टारशिप टेक्नोलॉजी, जिसे अब तक अंतरिक्ष यात्राओं के लिए जाना जाता था, अब धरती पर अलग-अलग शहरों को मिनटों में जोड़ने की तैयारी कर रही है. डेली मेल कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टारशिप पृथ्वी की सतह के समानांतर कक्षा में उड़ान भरकर यात्रियों को रिकॉर्ड समय में उनके गंतव्य तक पहुंचा सकती है. आपको बता दें, अगर ये योजना सफल होती है तो न्यूयॉर्क से शंघाई 39 मिनट, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें : US: डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद Elon Musk के X को क्यों छोड़ रहे लोग? Jack Dorsey के Bluesky को मिले लाखों नए यूजर्स

एलन मस्क जवाब

इस योजना के बारे में सोशल मीडिया साइट एक्स पर @ajtourville नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है, जहां इस प्रोजेक्ट का प्रचार वीडियो साझा किया गया. शेयर करते हुए यूजर ने एलन मस्क से पूछा है कि क्या भविष्य में स्टारशिप कोई ऐसी योजना ला सकती है? जिससे यात्रा का समय कम किया जा सके, जिसके जवाब में मस्क ने कहा कि निश्चित तौर पर यह आज के समय में बिल्कुल संभव है.

Under Trump's FAA, @SpaceX could even get Starship Earth to Earth approved in a few years — Taking people from any city to any other city on Earth in under one hour. pic.twitter.com/vgYAzg8oaB