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इस देश में पेट्रोल-डीजल खत्म! सरकार बेबस, इमरजेंसी जैसे हालात, 22-22 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहता है पूरा राष्ट्र

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और मिडिल ईस्ट की जंग ने क्यूबा की सप्लाई लाइन काट दी है, जिससे देश में पेट्रोल और डीजल पूरी तरह खत्म हो चुका है.

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Gaurav Barar

Updated : May 14, 2026, 06:47 PM IST

इस देश में पेट्रोल-डीजल खत्म! सरकार बेबस, इमरजेंसी जैसे हालात, 22-22 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहता है पूरा राष्ट्र

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वैश्विक ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव के बीच दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है, जहां आधुनिक जीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है. हम बात कर रहे हैं क्यूबा की, जो वर्तमान में अपने इतिहास के सबसे भीषण ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. ईरान-यूएस युद्ध और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दोहरे हमले ने इस छोटे से देश को घुटनों पर ला दिया है.

स्थिति इतनी गंभीर है कि पूरे देश में पेट्रोल-डीजल का स्टॉक शून्य हो चुका है और राजधानी हवाना सहित पूरा देश पिछले कई घंटों से अंधेरे में डूबा हुआ है.

सरकार ने हाथ कर दिए खड़े

क्यूबा के ऊर्जा मंत्री विसेंट डी ला ओ लेवी ने हाल ही में टेलीविजन पर आकर जो खुलासा किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि देश के पास अब डीजल और फ्यूल ऑयल का कोई भी रिजर्व भंडार नहीं बचा है. एक देश के जिम्मेदार मंत्री द्वारा इस तरह हाथ खड़े कर देना यह बताने के लिए काफी है कि वहां हालात काबू से बाहर हो चुके हैं.

इस कमी का सीधा असर क्यूबा के नेशनल ग्रिड पर पड़ा है. वर्तमान में बिजली का उत्पादन केवल स्थानीय स्तर पर मिलने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से किया जा रहा है, जो पूरे देश की मांग का एक छोटा हिस्सा भी पूरा करने में सक्षम नहीं है.

22 घंटे का ब्लैकआउट 

ऊर्जा संकट के कारण क्यूबा की राजधानी हवाना और अन्य शहरों में 22-22 घंटे तक बिजली गुल रहती है. इस भीषण ब्लैकआउट ने आम नागरिकों की जिंदगी को नरक बना दिया है. बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं. अस्पतालों में जीवन रक्षक मशीनें चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. बिजली न होने के कारण वाटर पंपिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे, जिससे पानी की सप्लाई भी रुक गई है.

सौर ऊर्जा की विफलता

क्यूबा ने पिछले दो वर्षों में बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाए थे, लेकिन ग्रिड की अस्थिरता के कारण सौर ऊर्जा का लाभ भी सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहा है. क्यूबा की इस दयनीय स्थिति के पीछे केवल आंतरिक कुप्रबंधन नहीं, बल्कि बाहरी दबाव भी जिम्मेदार है.

जनवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने क्यूबा का दम घोंट दिया है. अमेरिका ने उन देशों पर भारी जुर्माने की धमकी दी है जो क्यूबा को तेल की आपूर्ति करेंगे. इसके डर से मेक्सिको और वेनेजुएला जैसे पुराने मददगारों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं.

ईरान-इजरायल युद्ध का असर

मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है. क्यूबा जैसे गरीब देश के लिए अब ऊंची कीमतों पर तेल खरीदना और परिवहन की भारी लागत वहन करना नामुमकिन हो गया है. हाल के महीनों में केवल एक रूसी जहाज अनातोली कोलोदकिन वहां पहुंचा है, जो देश की कुल जरूरत के मुकाबले बहुत कम है.

अर्थव्यवस्था बर्बाद होने की कगार पर

क्यूबा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन उद्योग है, जो अब पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है. अंधेरे में डूबे होटल और सूनी सड़कें विदेशी पर्यटकों को डरा रही हैं. संयुक्त राष्ट्र ने क्यूबा की इस आर्थिक घेराबंदी को गैर-कानूनी करार दिया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत वहां के मासूम नागरिक और बच्चे चुका रहे हैं. ऊर्जा मंत्री लेवी की हताशा इस बयान से झलकती है कि क्यूबा अब उन सभी के लिए द्वार खोले हुए हैं जो उसे तेल बेचने की हिम्मत जुटा सकें.

 

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