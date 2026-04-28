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ईरान की शर्त से बिफर गए ट्रंप! फिर बढ़ने लगी क्रूड ऑयल की कीमतें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया. ईरान ने अपने प्रस्ताव में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तब तक चर्चा न करने की बात कही है, जब तक युद्ध समाप्ति न हो जाए.

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Kusum Lata

Updated : Apr 28, 2026, 10:14 AM IST

ईरान की शर्त से बिफर गए ट्रंप! फिर बढ़ने लगी क्रूड ऑयल की कीमतें

ट्रंप ईरान के प्रस्ताव से नाराज़ हो गए हैं. जल्द युद्ध समाप्ति की उम्मीद घटते ही तेल की कीमतों में फिर से उछाल आया है. फोटो- रॉयटर्स

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अमेरिका और ईरान के बीच दो महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए ईरान की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन ये प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया. इस युद्ध के जल्दी समाप्त होने की उम्मीद फिर से खत्म होती दिख रही है. ईरान ने अपने हालिया प्रस्ताव में शर्त रखी है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, तब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं होगी. 

इस बाद की संभावना पहले ही कम थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को चर्चा से बाहर रखने के लिए अमेरिका राज़ी होगा. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, अब एक अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी है कि ईरान के प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हैं.

फिर बढ़ी तेल की कीमत

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध समाप्ति पर सहमति नहीं बनने के बीच तेल सप्लाई के शुरू होने की उम्मीद भी ठंडी पड़ती दिख रही है. इस बीच तेल की कीमतों ने फिर से उछाल मारी है. ब्रेंट क्रूड फिलहाल 109 डॉलर प्रति बैरल के रेट पर ट्रेड कर रहा है. 

रॉयटर्स ने Forex.com और सिटी इंडेक्स के मार्केट एनालिस्ट फवाद रज़ाकज़ादा के हवाले से लिखा, 'ऑयल ट्रेडर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि लोग क्या कह रहे हैं, उनके लिए ये मायने रखता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कितना क्रूड ऑयल पास हो रहा है और फिलहाल तेल का वो फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है.'

कितने जहाज होर्मुज स्ट्रेट से पास हो रहे?

ईरान और अमेरिका के युद्ध के शुरू होने से पहले एक दिन में होर्मुज स्ट्रेट से 125 से 140 जहाज पास होते थे. दो महीने से इस संख्या में भारी गिरावट आई है. 7 अप्रैल को सीज़फायर के ऐलान के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट से पैसेज रिस्ट्रिक्टेड है. एक दिन पहले होर्मुज स्ट्रेट से केवल 7 जहाज पास हुए और इनमें से किसी में भी तेल नहीं था. होर्मुज स्ट्रेट से ग्लोबल सप्लाई का लगभग 20 प्रतिशत तेल पास होता है, दो महीने से यह बंद है जिसका असर पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर पड़ा है. 

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