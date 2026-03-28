15 संगठन, 2,000 आतंकी और कश्मीर निशाना... US रिपोर्ट में खुली PAK 'कसाब फैक्ट्री' की पोल

कांग्रेस रिसर्च सर्विस (CRS) की रिपोर्ट में 15 आतंकी सगठनों के बारे में खुलासा हुआ है, जिनमें से कई को अमेरिका पहले ही विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर चुका है.

आतंक को लेकर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हो गया है. कांग्रेस रिसर्च सर्विस (CRS) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकी ग्रुप्स का अड्डा बना हुआ है. तमाम सैन्य ऑपरेशन के बाद भी पाकिस्तान में आतंकी बेखौफ घूम रहे हैं. रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन आतंकी संगठनों में से ज्यादातर जम्मू-कश्मीर को टारगेट करने की साजिश रच रहे हैं. गौरतलब है कि पाकिस्तान वैश्विक मंच पर इस बात को नकारता आया है कि उसकी जमीन पर आतंकवाद पल रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने उसकी इस झूठ को बेनकाब कर दिया है.

कांग्रेस रिसर्च सर्विस ने 25 मार्च, 2026 को अपनी 'In Focus' ब्रीफ में 15 आतंकी सगठनों के बारे में खुलासा किया है, जिनमें से कई को अमेरिका पहले ही विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर चुका है. इनमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हरकत-उल जिहाद इस्लामी (HUJI), हरकत उल-मुजाहिदीन (HuM) और हिजबुल मुजाहिदीन (HM) का नाम शामिल है, जो पहले से ही कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रचते आए हैं.

कब बना लश्कर-ए-तैयबा?

लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना हाफिज़ मुहम्मद सईद ने 1986 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में की थी. बताया जाता है कि अफगानिस्तान से रूसी सेना को हटाने के लिए अमेरिका ने ही हाफिज सईद को उभारा था. जब अफगानिस्तान से रूसी सेना भाग गई तो सईद, अमेरिका को भी आंख दिखाने लगा. इसके बाद अमेरिका ने 26 दिसंबर 2001 को लश्कर को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित कर दिया.

CRS की रिपोर्ट के मुताबिक, LeT पाकिस्तान के पंजाब और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद है. जेल में बंद हाफिज सईद ने पाबंदियों से बचने के लिए LeT का नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर लिया है. लश्कर ने 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे. अजमल कसाब इसी आतंकी संगठन का सदस्य था. इस हमले के बाद पाकिस्तान से दुनिभर का दवाब बनने लगा था, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरन हाफिज सईद को गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन उसके नापाक कारनामे अब भी थमे नहीं हैं, वह जेल से ही पूरे संगठन को ऑपरेट करता है.

जैश के 500 से ज्यादा दहशतगर्द एक्टिव

मसूद अजहर के जैश-ए-मोहम्मद को अमेरिका ने 2001 में एफटीओ घोषित किया था. इस आतंकी संगठन ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया था. CRS रिपोर्ट में बताया गया है कि इस आतंकी संगठन के 500 से ज्यादा दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान में हमला करने के लिए काम कर रहे हैं. इनके ने निशाने पर खासकर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ग्रुप अल कायदा और उसके इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े (AQIS) जैसे दुनिया भर में फैले संगठनों के साथ काम करते हैं.

CRS की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एयरस्ट्राइक समेत कई बड़े मिलिट्री हमले और लाखों 'इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन' उन कई US.और यूनाइटेड नेशंस-डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स को हराने में नाकाम रहे हैं, जो पाकिस्तान की जमीन पर काम कर रहे हैं. 2014 के नेशनल एक्शन प्लान का मकसद हथियारबंद टेरर ग्रुप्स को खत्म करना था, लेकिन ये ग्रुप्स आज भी खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं. हिजबुल मुजाहिदीन के 1,500 से ज्यादा कैडर एक्टिव हैं.

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