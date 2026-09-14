क्यों पहले ही दिल्ली आ गए थे पुतिन? भारत-रूस की दोस्ती पर सवाल उठाने वाले PAK एक्सपर्ट को इंडिया के कर्नल ने दिया करारा जवाब

कमर चीमा के सवालों पर उन्होंने कहा कि पुतिन के साथ जो 290 लोग भारत आए, वह सिर्फ घूमने-फिरने नहीं बल्कि बिजनेस के लिए आए हैं. जो बिजनेस करते हैं, वह बोलते नहीं हैं, जमीन पर काम करते हैं.

पाक एक्सपर्ट ने पुतिन के पहले दिल्ली पहुंचने पर काफी सवाल उठाए थे और इसे पीएम मोदी के एंडलेस वॉर खत्म करने वाले बयान से जोड़ा था

भारत के कर्नल शैलेंद्र सिंह ने उनके दावों पर कहा- रूसी राष्ट्रपति इनोप्रॉम एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए पहले ही आ गए थे

उन्होंने पाक एक्सपर्ट को करारा जवाब देते हुए कहा- पुतिन के साथ 290 लोग यहां घूमने-फिरने नहीं बिजनेस करने आए थे

पेजेशकियान से गर्मजोशी के साथ मुलाकात पर भी पाक एक्सपर्ट के सवालों पर कर्नल ने कहा- इजरायल और भारत के रिश्ते इतने गहरे हैं कि नेतन्याहू को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता

दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता से पाकिस्तानी बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, एक तरफ तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इंडिया विजिट से पाकिस्तान को पैगाम चला गया है कि चीन भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है. ब्रिक्स सम्मेलन के बाद हर तरफ भारत की ही बातें हो रहीं है, जिससे पाकिस्तान बहुत इंसिक्योर नजर आ रहा है, इसलिए अब वहां से बेबुनायादी बयान आने शुरू हो गए हैं. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ब्रिक्स सम्मेलन से एक दिन पहले दिल्ली पहुंचने पर भी सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में जो कहा कि हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर की तरफ बढ़ना चाहिए, वो बात पुतिन को अच्छी नहीं लगी है. हालांकि, कमर चीमा के इन बेबुनियादी दावों का भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल शैलेंद्र सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.

इनोप्रॉम का उद्घाटन करने पहले आ गए थे पुतिन

कर्नल ने कहा, 'रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनोप्रॉम (INNOPROM. INDIA 2026) अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी (International Industrial Trade Fair) का इनोग्रेशन करने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही भारत आ गए थे. भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी उनके साथ थे.' कमर चीमा के सवालों पर उन्होंने कहा कि पुतिन के साथ जो 290 लोग भारत आए, वह सिर्फ घूमने-फिरने नहीं बल्कि बिजनेस के लिए आए हैं. जो बिजनेस करते हैं, वह बोलते नहीं हैं, जमीन पर काम करते हैं.

क्या बोले थे PAK एक्सपर्ट कमर चीमा?

कमर चीमा ने कहा था, 'सबसे पहले इंडिया के अंदर रूसी राष्ट्रपति क्यों आए हैं. इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं, एक तो ये कि उन्हें शायद जल्दी जाना होगा, दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि दोनों शायद और बात करना चाहते हैं कि उनके बीच में क्या चल रहा है. पीएम मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक एससीओ समिट में पुतिन से वॉर को लेकर जो बातें कही थीं कि एंडलेस वॉर नहीं होनी चाहिए, शायद रूस के लोगों को वो बात पसंद नहीं आई है.'

इजरायल को लेकर PAK एक्सपर्ट के दावों पर कर्नल का करारा जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से गर्मजोशी से मिलने को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने सवाल उठाए तो कर्नल शैलेंद्र सिंह ने इसका भी उन्हें करारा जवाब दिया. कर्नल ने कहा, 'पहली बात तो ये आपके पूछने का मतलब ही नहीं बनता कि इंडियन पीएम क्यों ऐसा कर रहे हैं. दूसरा, अगर आसिम मुनीर या पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ईरान जाते हैं और पेजेशकियान से गले मिलते हैं, तब उसको क्या कहेंगे.' पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि पीएम मोदी का पेजेशकियान से इस तरह मिलना क्या इजरायल और भारत के रिश्तों को प्रभावित नहीं करेगा. कर्नल ने इस पर भी पाकिस्तान को समझा दिया कि भारत और इजरायल के रिश्ते कितने गहरे हैं और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की भारत के साथ जो अंडरस्टेंडिंग है वहां, ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता है.

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