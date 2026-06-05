पाकिस्तान के करीबी मुस्लिम दोस्त ने ईरान को दिया धोखा! इजरायल को सीक्रेट फोर्स तैनात करने के लिए दी जमीन

Israel- Azerbaijan: ईरान पर हमलों से बहुत पहले ही इजरायल ने अजरबैजान में अपनी खुफिया टीम तैनात कर दी थी. अजरबैजान से ईरान के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाने वाले मिशन और ड्रोन ऑपरेशन भी चलाए गए. एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है.

Iran-Isreal War: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध भले ही अभी रुका हुआ हो लेकिन तनाव बरकरार है. इस बीच लगातार ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कैसे इजरायल ने ईरान पर हमलों के लिए उसके पड़ोसी देशों की जमीन का इस्तेमाल किया. हालिया चौंकाने वाली रिपोर्ट पाकिस्तान के करीबी अजरबैजान को लेकर आई है. सामने आया है कि जिस वक्त ईरान पर हमले हो रहे थे, उस समय इजरायल की एक खुफिया सैन्य यूनिट अजरबैजान में तैनात थी.

CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजरायल ने अजरबैजान में खास मिलिट्री और जासूसी यूनिट्स तैनात की थीं. इस दौरान एक बड़ा गुप्त नेटवर्क बनाया गया था. इसे इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए पूरे इलाके में तैयार किया था. इजरायल के ये खुफिया दस्ते अजरबैजान के दक्षिणी हिस्से में, ईरान की उत्तरी सीमा के पास कई अलग-अलग जगहों से काम करते थे.

अजरबैजान में इजरायल की स्पेशल कमांडो यूनिट्स भी थीं

रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल की कुछ खुफिया यूनिट्स ईरान के शहर तबरीज़ से केवल 97 किलोमीटर दूर थीं. युद्ध के दौरान इजरायल ने तबरीज़ पर हमला भी किया था. इसके अलावा अजरबैजान में इजरायल की स्पेशल कमांडो यूनिट्स भी थीं. यहां से खुफिया जानकारी जुटाने वाले मिशन और ड्रोन ऑपरेशन भी चलाए गए. यहां से ऑपरेट करते हुए इजरायल ने उत्तरी ईरान के बारे में कई अहम खुफिया जानकारियां भी जुटाईं. शुरू में इजरायल ने अजरबैजान में सिर्फ रेस्क्यू टीम तैनात करने की योजना बनाई थी लेकिन, बाद में यहां मिलिट्री और खुफिया गतिविधियों को बढ़ा दिया गया.

इन देशों ने भी की इजरायल की मदद

इजरायल ने सिर्फ अजरबैजान में ही अपने सैनिक तैनात नहीं किए थे. ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अजरबैजान के अलावा, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सोमालीलैंड में भी सैन्य ठिकाने बनाए गए थे. इजरायल ने इराक में तो एक ऐसा खुफिया सैन्य ठिकाना बनाया था जिसके बारे में इराकी सेना को भी नहीं पता था. इजरायल ने ईरान की दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को उसके पड़ोसी देशों की मदद से कवर किया. CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि अजरबैजान ऑपरेशन में इजरायल के दर्जनों सैनिक शामिल थे. इसमें इजरायल की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, हेलीबोर्न कॉम्बैट और रेस्क्यू फोर्स और मोसाद के कर्मी भी शामिल थे.

रिपोर्ट पर अजरबैजान ने क्या कहा?

अजरबैजान ने इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि हम तीसरे देशों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल किए जाने के बेबुनियाद दावों को पूरी तरह से नकारते हैं.

इजरायल ने की थी युद्ध की लंबी तैयारी

रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल लंबे समय से अजरबैजान को ईरान के खिलाफ अपनी मुहिम में एक अहम साथी मानता रहा है. इजरायल ने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी के बीच में जब ईरान ने बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाया तो इजरायल ने अजरबैजान-ईरान सीमा पर चुपचाप एक गुप्त ऑपरेशन भी शुरू किया था. इजरायल ने इस क्षेत्र में निगरानी के उपकरण लगाए थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि अजरबैजान से शुरू किए गए ऑपरेशन में ही 4 मार्च को रहमान मोघद्दम मारे गए जो IRGC की इंटेलिजेंस डिवीजन के प्रमुख थे.

बता दें कि इजरायल और अजरबैजान करीबी सहयोगी हैं. अजरबैजान, इजरायल को उसके तेल का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई करता है. बदले में इजरायल उसे आधुनिक हथियार बेचता है. अजरबैजान वह पहला देश था जिसने 2016 में इजरायल से आयरन डोम सिस्टम खरीदा था.