अमेरिका को पहले ही पता था 9/11 का खतरा? 25 साल बाद खुली फाइलें, CIA की 71 चेतावनियों में क्या छिपा था बड़ा राज

9/11 हमलों के 25 साल बाद CIA ने 71 गोपनीय खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं. जानिए ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा के विमान हमलों से जुड़ी चेतावनियों का पूरा सच.

9/11 हमलों की 25वीं बरसी पर CIA ने 71 गोपनीय प्रेसिडेंशियल डेली ब्रीफ सार्वजनिक किए हैं.

सितंबर 1998 में ही खुफिया ब्रीफिंग में चेतावनी दी गई थी कि बिन लादेन वाशिंगटन में अमेरिकी धरती पर हमला करना चाहता है.

दिसंबर 1998 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अल-कायदा लड़ाकों ने हाईजैकिंग की ट्रेनिंग ली थी.



CIA Declassified 9 11 Intelligence Documents: 11 सितंबर 2001 के भयानक आतंकवादी हमलों की 25वीं बरसी पर अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए दर्जनों गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं.

ये दस्तावेज बताते हैं कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हुए हमलों में लगभग 3,000 लोगों की जान जाने से कई साल पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा के खतरों को लेकर लगातार और गंभीर चेतावनियां आ रही थीं.

खुफिया एजेंसियों के पास क्या जानकारियां थीं?

जारी किए गए दस्तावेज कुल 101 पृष्ठों के हैं, जो 13 फरवरी 1998 से लेकर हमलों के ठीक अगले दिन 12 सितंबर 2001 तक का पूरा टाइमलाइन कवर करते हैं और इसमें कुल 71 प्रेसिडेंशियल डेली ब्रीफ्स (PDBs) शामिल हैं. इस पूरी फाइल का सबसे पहला डॉक्युमेंट 13 फरवरी 1998 को 'टेररिस्ट्स सीकिंग डब्लूएमडी कैपेबिलिटी' के टाइटल से सामने आया था.

जबकि आखिरी वाला 12 सितंबर 2001 का है जिसका टाइटल 'सिचुएशन रिपोर्ट: बिन लादेन्स ट्रैक्स' था और यह पूरा पुलिंदा साफ-साफ दिखाता है कि कैसे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ओसामा बिन लादेन की हर एक एक्टिविटी, उसकी फंडिंग, अमेरिका और विदेशों में फैले उसके नेटवर्क से लेकर तालिबान द्वारा उसे पनाह दिए जाने तक की हर बात पर कतई पैनी नजर रखे हुए थीं.

क्या विमानों के जरिए हमले की चेतावनी पहले से थी?

खुफिया ब्रीफिंग में दी गई चेतावनियां बेहद स्पष्ट और चौंकाने वाली थीं. सितंबर 1998 में, 9/11 हमलों से ठीक तीन साल पहले, एक ब्रीफ में साफ लिखा गया था कि बिन लादेन का पसंदीदा विकल्प वाशिंगटन में अमेरिकी सरजमीं पर हमला करना है. 10 सितंबर 1998 के एक अन्य दस्तावेज में आगाह किया गया था कि ईस्ट अफ्रीका में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी करने वाला समूह विस्फोटकों से भरा हवाई जहाज किसी अमेरिकी शहर में टकरा सकता है.

इसके बाद 4 दिसंबर 1998 को 'बिन लादेन प्रिपेयरिंग टू हाइजैक यूएस एयरक्राफ्ट एंड अदर अटैक्स' शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके नेटवर्क के कुछ सदस्यों ने प्लेन हाईजैक करने की ट्रेनिंग ली है और संदिग्धों ने न्यूयॉर्क के एक अज्ञात हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच को भी चकमा दिया था.

'डर्टी बम' की खोज और तालिबान का संरक्षण

दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि बिल क्लिंटन और बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति काल के दौरान बिन लादेन द्वारा रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी 'डर्टी बम' बनाने की कोशिशों को ट्रैक किया जा रहा था. जून 1999 के एक ब्रीफ में उल्लेख था कि लादेन के गुर्गों ने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए विस्फोटकों का परीक्षण किया था.

वहीं अप्रैल 1998 के एक ब्रीफ में बताया गया था कि अफगानिस्तान में तालिबान बिन लादेन को अपना मेहमानी का दर्जा देता है और 1979 से 1989 के बीच सोवियत कब्जे के दौरान उसकी मदद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उसे सौंपने या उस पर कोई भी कंट्रोल लगाने के मूड में बिल्कुल नहीं था.

क्या अमेरिकी सरकार को 9/11 का पहले से पता था?

हालांकि, सीआईए द्वारा जारी इन नए दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता कि अमेरिकी सरकार को 9/11 हमले की सटीक तारीख, समय या जगह की पूर्व जानकारी थी. ये दस्तावेज उन सभी फालतू की कॉन्सपिरेसी थ्योरीज को पूरी तरह खारिज करती हैं जो सरकार के मिले होने का दावा करती थीं. सच तो यह है कि ये पेपर्स इस बात पर मुहर लगाते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास पहेली के कई बिखरे हुए टुकड़े तो जरूर थे, लेकिन वे टाइम रहते उन सभी हिंट्स और चेतावनियों को आपस में जोड़कर एक क्लियर और बड़ी तस्वीर देखने में पूरी तरह नाकाम रहे.