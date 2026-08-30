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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

झिनजियांग के सीक्रेट बेस पर चीन बना रहा विशाल हैंगर, क्या अमेरिका के खिलाफ चल रही बड़ी तैयारी?

चीन झिनजियांग के लोप नुर में अपने गुप्त फ्लाइट-टेस्ट बेस का तेजी से विस्तार कर रहा है. नए विशाल हैंगरों के मिलने से लड़ाकू विमान H-20 के परीक्षण की अटकलें तेज हो गई हैं.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 30, 2026, 05:10 PM IST

झिनजियांग के सीक्रेट बेस पर चीन बना रहा विशाल हैंगर, क्या अमेरिका के खिलाफ चल रही बड़ी तैयारी?

चीन का 'एरिया 51', AI Photo

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  • चीन अपने गुप्त फ्लाइट-टेस्ट बेस का तेजी से विस्तार कर रहा है. 
  • नए विशाल हैंगरों के मिलने से लड़ाकू विमान H-20 के परीक्षण की अटकलें तेज हो गई हैं.
  • बेस के दक्षिणी हिस्से में चार बड़े हैंगर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से तीन का आकार असामान्य रूप से बड़ा है.
     


China Area 51: चीन अपनी मिलिट्री को  आधुनिक बनाने के लिए सुपर-सीक्रेट तरीके से नए वेपन्स और विमानों की टेस्टिंग कर रहा है, जिसका सबसे शॉकिंग खुलासा चीन के शिनजियांग प्रांत से हुआ है जिसे चीन का 'Area 51' भी कहा जाता है, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन इस बेहद गोपनीय मिलिट्री बेस पर बड़े पैमाने पर नए और विशालकाय हैंगर्स, टैक्सीवे और रनवे का कंस्ट्रक्शन करने में जुटा है.

इस खबर ने ग्लोबल डिफेंस एनालिस्ट्स और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन जाइंट हैंगर्स का साइज चीन के सबसे ज़्यादा अवेटेड और टॉप-सीक्रेट स्टील्थ बॉम्बर H-20 के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे अब ये अटकलें एकदम तेज़ हो गई हैं कि क्या चीन अपने इस न्यूक्लियर-कैपेबल सुपरसोनिक बॉम्बर का टेस्ट इसी सुनसान रेगिस्तानी इलाके में छिपकर कर रहा है. 

लोप नुर बेस क्यों चर्चा में है?

यह खुलासा 'द वॉर जोन' की रिपोर्ट से सामने आया है, जिसमें 'प्लैनेट लैब्स' की सैटेलाइट इमेजेस का एनालिसिस करके यह पता चला है कि चीन शिनजियांग के रिमोट लोप नुर एरिया में अपने सुपर-सीक्रेट फ्लाइट-टेस्ट बेस का तगड़ा एक्सपेंशन कर रहा है. 

लोप नुर का यह डेजर्ट एरिया हिस्टोरिकली चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कनेक्टेड है और इसकी परफेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन यानी मेन पॉपुलेशन से कोसों दूर यह आइसोलेटेड और रेस्ट्रिक्टेड जोन बीजिंग को बिना किसी की नज़र में आए अपने सेंसिटिव मिलिट्री और एयरोस्पेस सिस्टम्स का 'इन्कॉग्निटो मोड' में टेस्ट करने का फुल कंट्रोल देता है. 

सैटेलाइट तस्वीरों में क्या हुआ है खुलासा?

सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस बेस की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. जो स्थान पहले केवल एक लंबी हवाई पट्टी और बहुत ही सीमित बुनियादी ढांचे वाला एक साधारण एयरफील्ड हुआ करता था, वह अब एक बेहद विशाल और अत्याधुनिक परीक्षण परिसर बन चुका है.

इस सैन्य ठिकाने पर निर्माण कार्य मुख्य रूप से साल 2025 से तेज हुआ और यह बेस के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों में फैल गया. जहां सैटेलाइट इमेजेस में कई बड़े बदलाव नोटिस किए गए हैं. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज इसके साउथ साइड में बन रहे चार जाइंट हैंगर्स हैं, जिनमें से तीन लगभग 80 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े हैं जो किसी भी नॉर्मल फ्लाइट-टेस्ट बेस के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा बड़े और अनयूजुअल हैं.

इन दक्षिणी हैंगर्स के पास एक नया टैक्सीवे भी डेवलप किया जा रहा है, जो सीधे मेन रनवे से कनेक्ट होता है ताकि बड़े और भारी-भरकम फाइटर जेट्स बिना किसी झंझट के तेज़ी से आ-जा सकें; वहीं बेस के नॉर्थ एरिया में भी एक नया टैक्सीवे, एक बड़ा एप्रन और लगभग 400 फीट व्यास का एक बड़ा सर्कुलर पैड देखा गया है, जिसे लेकर साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसका यूज़ विमानों के इंजन-रन टेस्टिंग और क्विक टर्नअराउंड के लिए किया जा सकता है.

क्या इन हैंगरों के पीछे छिपा है चीन का H-20 स्टील्थ बॉम्बर?

रक्षा गलियारों में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन आखिर इतने विशाल हैंगरों में क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है. विशेषज्ञों का आकलन है कि इन हैंगरों का 80x40 मीटर का विशाल आकार चीन के आगामी 'H-20 स्टील्थ बॉम्बर' को आसानी से अपने अंदर समाने के लिए पर्याप्त है.

चीन का H-20 एक रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर है, जिसे अमेरिकी वायु सेना के B-2 बॉम्बर और B-21 रेडर को टक्कर देने के लिए विकसित किया जा रहा है. चूंकि यह एक अत्यधिक संवेदनशील और रणनीतिक विमान कार्यक्रम है, इसलिए लोप नुर का सुनसान इलाका इसके गुप्त परीक्षणों के लिए सबसे सही स्थान माना जा रहा है. हालांकि, केवल सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इसकी शत-प्रतिशत पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यह अटकलें अब बेहद मजबूत हो चुकी हैं.

क्या है 'एरिया 51?

अमेरिका के पास नेवादा के रेगिस्तान में एक अत्यंत गुप्त सैन्य ठिकाना है जिसे 'एरिया 51' है, वहां कथित तौर पर गुप्त विमानों का परीक्षण किया जाता है, ठीक उसी तरह लोप नुर चीन का 'एरिया 51' बनता जा रहा है. केवल H-20 ही नहीं, बल्कि चीन अपने अन्य सबसे संवेदनशील और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का परीक्षण भी इसी सुरक्षित ठिकाने पर कर रहा है.

साल 2025 की सैटेलाइट तस्वीरों में इस बेस पर चीन के नेक्स्ट-जनरेशन फाइटर जेट J-35 और अन्य एडवांस प्रोटोटाइप्स को भी देखा गया था, जिनकी मौजूदगी यह साफ दर्शाती है कि चीन अपने प्राइमरी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स से दूर, इस रिमोट बेस को अपनी फ्यूचर एयरफोर्स का मेन टेस्टिंग हब बनाने की तैयारी में पूरी तरह जुट गया है. 
 

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