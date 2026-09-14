समुद्र में दुश्मन के होश उड़ाएगी चीन की ये मछली, जानिए कैसे पानी के अंदर चुपचाप जासूसी करेगा रोबोट 'BG-5'

चीन ने बीजिंग में CIFTIS 2026 प्रदर्शनी में 'BG-5 golden dragon fish' रोबोटिक मछली को पेश किया है. यह 3 किग्रा वजनी बायोमिमेटिक रोबोट पानी के नीचे जासूसी और निगरानी में सक्षम है.

यह असली 'गोल्डन एरोवाना' मछली के डिजाइन और चाल पर आधारित है.

यह बिना प्री-प्रोग्राम्ड रूट के सेंसर की मदद से बाधाओं से बचते हुए खुद रास्ता तय करता है.

उथले पानी में गुप्त निगरानी, टोही और BG-5V वेरिएंट के माध्यम से मल्टी-रोबोट कोऑर्डिनेशन में सक्षम.

BG 5 Golden Dragon Fish: चीन ने बीजिंग के शोगंग पार्क में आयोजित 'चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर ट्रेड इन सर्विसेज' (CIFTIS) 2026 में एक मछली के आकार वाला अंडरवॉटर रोबोट 'BG-5 गोल्डन ड्रैगन फिश' प्रदर्शित किया है. बोयागोंगदाओ मरीन टेक्नोलॉजी ग्रुप द्वारा विकसित यह रोबोटिक मछली 'गोल्डन अरोवाना' मछली की तर्ज पर डिजाइन की गई है. यह रोबोट बिना किसी पूर्व-निर्धारित रूट के पानी के भीतर ऑटोनॉमस रूप से तैर सकता है और अपने सेंसर्स की मदद से बाधाओं का पता लगाकर अपना रास्ता खुद तय करता है.

BG-5 फिश में क्या है खास ?

BG-5 गोल्डन ड्रैगन फिश रोबोट का वजन मात्र 3 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 640 मिमी, चौड़ाई 204 मिमी तथा ऊंचाई 90 मिमी है. इस रोबोट में 7 खंडों में विभाजित 3-जॉइंट वाली पूंछ लगी है, जो पारंपरिक प्रोपेलर के बजाय लहरदार गति से तैरती है. यह रोबोट अधिकतम 5 मीटर की गहराई तक जा सकता है और इसकी अधिकतम गति 0.6 मीटर प्रति सेकंड है. इसका छोटा आकार और मछली जैसी तैरने की शैली इसे उथले और संकीर्ण जलीय क्षेत्रों में बिना पहचान में आए काम करने में सक्षम बनाती है.

क्या है BG-5V वेरिएंट ?

मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस रोबोट का एक सुपर-एडवांस 'BG-5V' वेरिएंट भी पेश किया है, जो पाथ प्लानिंग, टास्क एलोकेशन, फॉर्मेशन कंट्रोल और मल्टी-रोबोट कोऑपरेशन जैसी कतई नेक्स्ट-लेवल कैपेबिलिटीज और फीचर्स से पूरी तरह लैस है. इस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के जरिए अब कई सारी रोबोटिक मछलियां पानी के अंदर एक साथ मिलकर, आपस में परफेक्ट सिंक बिठाकर एक पूरी फ्लीट की तरह काम कर सकती हैं, जिससे वे समंदर की गहराइयों में किसी भी बड़े लेवल के कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन, राउंड-द-क्लॉक सर्विलांस और खुफिया जासूसी अभियानों को चुटकियों में अंजाम दे सकती हैं और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चकमा दे सकती हैं.

रक्षा और सैन्य उपयोग के क्या हैं प्रावधान?

बोयागोंगदाओ कंपनी का अंडरवॉटर रोबोटिक्स के फील्ड में पहले से ही डिफेंस सेक्टर के साथ काफी तगड़ा कनेक्शन रहा है, क्योंकि कंपनी ने एक मिलिट्री यूनिट के साथ कोलैब करके 'रोबो-शार्क' नाम का एक बेहद एडवांस बायोमिमेटिक अंडरवॉटर रोबोट भी डेवलप किया है जो समंदर में चुपके से बड़े ऑपरेशन्स को अंजाम दे सकता है.

डिफेंस एक्सपर्ट्स की मानें तो इस नए BG-5 रोबोट का यह सुपर कॉम्पैक्ट छोटा साइज और इसकी नेक्स्ट-लेवल ऑटोनॉमस नेविगेशन कैपेबिलिटी इसे उथले पानी में खुफिया जासूसी और टोही मिशनों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है.