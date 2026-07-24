पहाड़ों पर दौड़ते हुए चढ़ता है, तैरने में भी माहिर, चीन का ये चार पैरों वाला रोबोट बन सकता है युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार

तकनीक की दुनिया में चीन ने काफी तरक्की हासिल कर ली है. चीन की एक कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने ऐसा रोबोट बनाया है जो 40-डिग्री की ढलान पर भी चल सकता है. AI से लैस ये रोबोट खुद से फैसले भी ले सकता है.

चीन का Super Athlete AS2-W रोबोट AI से लैस है

AS2-W अपने साथ 16 किलोग्राम का वजन उठाकर चल सकता है

दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से दौड़ता है सुपर एथलीट रोबोट

China's Super Athlete AS2-W robot: चीनी रोबोटिक्स कंपनी Unitree Robotics ने हाल ही में चार पैरों वाला एक ऐसा रोबोट पेश किया है जो दुनिया के सबसे मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकता है. यह चट्टानों के बीच दौड़ सकता है, पानी में तैर सकता है और पहाड़ों की सीधी ढलान पर पर भी तेजी से चढ़ और उतर सकता है. इसे बनाने वाली यूनिट्री रोबोटिक्स ने कहा है कि यह नागरिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. लेकिन इसकी असाधारण क्षमताएं यह दिखाती हैं कि भविष्य के युद्धक्षेत्र में यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है. आइये जानते हैं चीन के इस नए अजूबे के बारे में.

कैसी है Super Athlete AS2-W की बनावट?

यूनिट्री रोबोटिक्स इस मशीन का नाम सुपर एथलीट AS2-W रखा है. देखने में ये किसी रोबो डॉग जैसा है लेकिन पहिए और पैरों का अनोखा कॉम्बिनेशन इसे खास बनाता है. इस रोबोट के चार पैर हैं जिनके सिरों पर पहिए लगे हुए हैं. यह समतल रास्तों पर तेजी से दौड़ सकता है और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी चल सकता है. यह रोबोट खड़ी ढलानों, चट्टानों, पत्थरों और सीढ़ियों पर बेहद आसानी से चढ़ सकता है. ये उन इलाकों में भी पहुंच सकता है जहां वाहनों और इंसानों का पहुंचना बेहद मुश्किल होता है.

AI की ताकत से लैस है सुपर एथलीट AS2-W

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस यह रोबोट दौड़ते समय अचानक रुक सकता है. यह बैकफ्लिप भी मार सकता है. अगर गलती से ये गिर जाए तो खुद ही अपना संतुलन दोबारा बना लेता है. यह भारी सामान भी लेकर चल सकता है.

क्यों सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है सुपर एथलीट AS2-W?

सुपर एथलीट AS2-W को बनाने वाली Unitree का दावा है कि इसे मुख्य रूप से खोज एवं बचाव और औद्योगिक निरीक्षण जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है. लेकिन इसे देखने के बाद विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे रोबोट आसानी से सैन्य रूप से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इस तरह के रोबोट्स पर कैमरे, सेंसर या हथियार लगाकर इन्हें युद्धक्षेत्र में इंसानों की जगह अग्रिम मोर्चे पर भेजा जा सकता है.

Unitree Super Athlete AS2-W 😉

Fluid movement, compact yet exceptional. Supports a continuous 16kg payload, with 30+ km unloaded driving range pic.twitter.com/AwjdwnzUFs — Unitree (@UnitreeRobotics) July 24, 2026

सुपर एथलीट AS2-W बेहद दुर्गम इलाकों में मौजूद सैनिकों को रसद और गोला-बारूद भी पहुंचा सकता है. इस रोबोट का इस्तेमाल भारत से लगती सीमा पर किया जा सकता है. चीन और भारत की सीमा पर ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं. सुपर एथलीट AS2-W ऐसे ही इलाके में सेवा देने के लिए डिजाइन किया गया है.

AS2-W अपने साथ 16 किलोग्राम का वजन लेकर 30 किमी से ज्यादा दूरी तय कर सकता है. बैटरी के साथ इस रोबोट का वजन लगभग 18 किलोग्राम है. यह 5 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से चल सकता है. कंपनी ने इसमें कई तरह के सेंसर और AI-बेस्ड हार्डवेयर लगाए हैं. इसे रिमोट की मदद से दूर से ही कंट्रोल भी किया जा सकता है.