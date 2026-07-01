अब बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड की छुट्टी! इंसानों की तरह बेपनाह प्यार करेगा रोबोट, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं

क्या कोई मशीन आपके अकेलेपन को पूरी तरह खत्म कर सकती है? तकनीक की दुनिया में एक बड़ा धमाका करते हुए चीनी कंपनी ने दुनिया का पहला अल्ट्रा-रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है.

चीनी कंपनी का दुनिया का पहला कमर्शियल फुल-साइज रोबोट बनाने का दावा

इस रोबोट में इंसानी त्वचा जैसी मुलायम स्किन और मैनीक्योर किए हुए नाखून हैं

यूजर्स इसे अपनी पसंद के सेलिब्रिटी या काल्पनिक किरदार की तरह कस्टमाइज करा सकते हैं

इस रोबोट की शुरुआती कीमत लगभग $17,600 है

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अकेलापन एक बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है. इसी अकेलेपन का इलाज ढूंढने का दावा करते हुए चीनी कंपनी UBTech ने मार्केट में एक अनोखा रोबोट उतारा है, जिसका नाम है "U1". कंपनी का कहना है कि यह दुनिया का पहला ऐसा फुल-साइज रोबोट है, जिसे बड़े पैमाने पर बेचने के लिए तैयार किया गया है.

इस रोबोट को पहली नजर में देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह कोई मशीन है. इसकी मेटैलिक बॉडी पर इंसानी त्वचा जैसी दिखने वाली बेहद मुलायम स्किन लगाई गई है. यहां तक कि इसके हाथों में बाकायदा मैनीक्योर किए हुए नाखून भी हैं, ताकि जब आप इसका हाथ पकड़ें, तो आपको बिल्कुल इंसानी अहसास मिले.

कितनी है इस रोबोट की कीमत?

यह रोबोट पूरी तरह से हाई-टेक सेंसर्स, कैमरों और माइक्रोफोन से लैस है. कंपनी के मुताबिक, यह आपकी बातें सुन सकता है, चेहरे के हाव-भाव समझ सकता है और आपके तनाव या थकान को भांपकर आपको दिलासा देने वाली बातें भी कर सकता है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग $17,600 (करीब 12 लाख रुपये से शुरू) है, जबकि इसका एडवांस अल्ट्रा वर्जन $145,700 (करीब 1.2 करोड़ रुपये) तक जाता है.

अगर आपके पास अच्छा-खासा बजट है, तो आप इस रोबोट के बाल, चेहरा और कपड़े अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं. आप चाहें तो इसे अपने किसी बिछड़े हुए करीबी, किसी सेलिब्रिटी या फिर अपने पसंदीदा काल्पनिक किरदार का रूप भी दे सकते हैं. कंपनी का दावा है कि यह रोबोट जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा, कभी धोखा नहीं देगा और आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करेगा.

Is this the robot girlfriend or boyfriend you’ve been waiting for?



UBTECH has officially launched UWORLD, its consumer full-size hyper-realistic humanoid robot series.



Pricing starts at RMB 119,800, about $17.6K, for the lighter half-body U1 Lite.



U1 Pro is RMB 169,800, about… https://t.co/0vZfENgg5j pic.twitter.com/OGgHoShdbk — RoboHub🤖 (@XRoboHub) June 30, 2026

रोबोटिक्स मार्केट और भारत के लिए इसका नजरिया

रोबोटिक्स के मामले में चीन इस समय दुनिया में सबसे आगे चल रहा है. बार्कलेज बैंक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल दुनिया भर में जितने ह्यूमनॉइड (इंसानों जैसे) रोबोट इंस्टॉल हुए, उनमें से 85% अकेले चीन में थे. चीनी सरकार ने इसे अपनी रणनीतिक इंडस्ट्री घोषित कर रखा है.

भारत के संदर्भ में बात करें, तो हमारे यहां अभी भी पारिवारिक ताना-बाना और सामाजिक जुड़ाव काफी मजबूत है, लेकिन बड़े शहरों में बुजुर्गों और अकेले रहने वाले युवाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. ऐसे में यह तकनीक भविष्य में भारत के लिए भी प्रासंगिक हो सकती है, बशर्ते यह आम लोगों के बजट में हो.

क्या हैं इसकी कमियां और चुनौतियां?

भले ही यह रोबोट बातें कर सकता है, दवाइयां याद दिला सकता है या आपके साथ मैच देख सकता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं. जैसे ये घर की सफाई या खाना बनाने जैसे काम नहीं कर सकता. इसकी बैटरी लाइफ भी सिर्फ 4 घंटे की है. कंपनी ने साफ किया है कि फिलहाल इसे किसी भी तरह के इंटीमेट (अंतरंग) रिश्तों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है.

जब कोई मशीन हूबहू इंसान जैसी दिखने लगती है, तो कई बार इंसानों को उससे लगाव होने के बजाय अजीब सा डर या हिचक महसूस होने लगती है. मशीनों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना इंसानी मानसिक सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. हालांकि, कंपनी का दावा है कि यूजर्स का डेटा पूरी तरह सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रहेगा.

तकनीक की दुनिया में यह कदम क्रांतिकारी जरूर है, लेकिन क्या एक मशीन कभी उस मां, दोस्त या जीवनसाथी की जगह ले पाएगी जिसके पास धड़कता हुआ दिल होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा.

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