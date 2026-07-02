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दुनिया

Video: चीन का एक और कमाल, ट्रकों को जोड़कर बना दिया रनवे, देखिए कैसे बड़े ड्रोन भरेंगे उड़ान

चीन ने एक ऐसा ट्रक माउंटेड पोर्टेबल कैटपल्ट सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से किसी भी एक्सप्रेसवे, कच्चे रास्ते, सुदूर पहाड़ी इलाकों या जंगलों के बीच से भारी फिक्स्ड-विंग ड्रोन्स लॉन्च किए जा सकते हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 02, 2026, 07:37 PM IST

Video: चीन का एक और कमाल, ट्रकों को जोड़कर बना दिया रनवे, देखिए कैसे बड़े ड्रोन भरेंगे उड़ान

चीन का ट्रक माउंटेड पोर्टेबल कैटपल्ट सिस्टम. (फोटो- सोशल मीडिया)

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  • चीन ने बनाया ट्रक पर आधारित एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम.
  • बड़े और भारी ड्रोन बिना रनवे के भर सकेंगे उड़ान.
  • 2200 किलोग्राम के ड्रोन को लॉन्च कर सकता है चीन का पोर्टेबल रनवे.

हथियारों और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में चीन ने पिछले कुछ दशकों में चौंकाने वाली प्रगति की है. तेजी से अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटे चीन ने हाल ही में एक खास तकनीक का प्रदर्शन किया. इसमें ट्रक पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को दिखाया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो फिक्स्ड-विंग ड्रोन्स को बिना किसी पारंपरिक रनवे या हवाई पट्टी के सीधे हवा में लॉन्च कर सकता है. 

क्या है ट्रक जोड़कर बनाया गया रनवे?

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल आधुनिक विमान वाहक पोतों पर किया जाता है. इस तकनीक की मदद से छोटे रनवे से भी बड़े लड़ाकू विमान टेक-ऑफ कर पाते हैं. अब चीन ने इस नौसैनिक तकनीक को छोटा करके ट्रकों पर फिट कर दिया है. इस सिस्टम में विशेष रूप से डिजाइन किए गए तीन बड़े ट्रक  एक लाइन में आपस में जुड़ जाते हैं. जुड़ने के बाद, इनके ऊपर लगी पटरियां मिलकर एक लंबा ट्रैक बनाती हैं. इस ट्रैक पर ड्रोन को रखकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स  के जरिए कुछ ही सेकंड में अत्यधिक तेज गति से हवा में लॉन्च कर दिया जाता है.

कैसे चीन की ये तकनीक युद्ध में बनेगी गेम चेंजर?

जब भी दो देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तब सबसे पहले दुश्मन के स्थायी एयरबेस और बड़े रनवे निशाने पर लिए जाते हैं. लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में धीरे-धीरे सैन्य अड्डे नष्ट होते जाते हैं. ऐसे में यह तकनीक गेम-चेंजर साबित हो सकती है. इस सिस्टम की मदद से कच्चे रास्ते, सुदूर पहाड़ी इलाकों या जंगलों के बीच से भी भारी फिक्स्ड-विंग ड्रोन्स उड़ाए जा सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि ऐसे प्लेटफार्म छुपाकर रखे जाते सकते हैं. जरूरत पड़ने पर ट्रकों का काफिला जंगल से बाहर निकलेगा, आपस में जुड़ेगा, ड्रोन्स का पूरा स्क्वाड्रन हवा में लॉन्च करेगा और  दुश्मन के जवाबी हमले से पहले ही अलग होकर अलग-अलग दिशाओं में गायब हो जाएगा. 

इस तकनीक के कारण सेनाओं की ड्रोन ऑपरेशन के लिए पक्के रनवे पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी. ये तकनीक चीन के थल सेना को बिना पायलट वाले हवाई वाहनों को कहीं से भी लॉन्च करने की क्षमता देगी. आधुनिक युद्ध में ड्रोन जिस तरह से सबसे अहम हथियार बनते जा रहे हैं, उसे देखते हुए चीन की ये सफलता बेहद अहम है. 


 
पोर्टेबल रनवे की क्षमता कितनी है?

चीन द्वारा डिजाइन किए गए यह ट्रक माउंटेड पोर्टेबल कैटपल्ट सिस्टम करीब 2.2 टन (2200 किलोग्राम) तक के वजनी ड्रोन को 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लॉन्च कर सकता है. यह प्लेटफार्म चीन के विंग लूंग जैसे भारी सर्विलांस और अटैक ड्रोन्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. तीनों ट्रकों के आपस में जुड़े होने के बावजूद, इनमें 'ऑल-व्हील स्टीयरिंग' क्षमता भी है. यानी कि यह सिस्टम कम जगह में भी घूम सकता है. इसकी एक खासियत ये भी है कि जब ड्रोन कैटपल्ट सिस्टम पर नहीं होता तो दुश्मन के सैटेलाइट पर ये सिस्टम एक सामान्य मालवाहक ट्रक की तरह दिखता है. इससे यह निशाना बनने से भी बचा रह सकता है. 

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