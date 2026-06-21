चीन ने पहली बार दिखाई खतरनाक डांगफेंग-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की लॉन्चिंग, अमेरिका को सीधा संदेश!

चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 की लाइव लॉन्चिंग का फुटेज सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV पर प्रसारित एक सैन्य समाचार के दौरान दिखाया गया. इस मिसाइल की रेंज 2500 किमी है.

चीन ने DF-17 मिसाइल लॉन्च कर दुनिया को दिखाई ताकत.

DF-17 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किमी है.

DF-17 रणनीतिक रूप से अहम 'फर्स्ट आइलैंड चेन' को निशाना बना सकती है.

चीन के सरकारी टेलीविजन ने पहली बार देश की सबसे खतरनाक डांगफेंग-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के लाइव लॉन्च का वीडियो जारी किया है. चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV पर प्रसारित एक सैन्य समाचार कार्यक्रम में इस मिसाइल के लॉन्च का फुटेज दिखाया गया. माना जा रहा है कि ये कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक कड़ा संदेश देने और अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उठाया गया है.

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार, 20 जून को एक मिलिट्री न्यूज़ प्रोग्राम में दो लाइव-फायर एक्सरसाइज का फुटेज दिखाया गया. इनमें से एक में सड़क के किनारे डोंगफेंग-17 मिसाइल लॉन्चर को दिखाया गया. इस मिसाइल को वर्टिकली लॉन्च किया गया. दूसरे हिस्से में गोबी रेगिस्तान में रॉकेट फोर्स ट्रेनिंग एरिया में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कई शाखाओं की ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ दिखाई गई.

क्या है DF-17 मिसाइल और यह इतनी खतरनाक क्यों है?

DF-17 मिसाइल को एक 'हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल' ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मैक 5 (ध्वनि की गति से 5 गुना तेज) से अधिक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है. अपनी अत्यधिक गति और उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की क्षमता के कारण इस मिसाइल का अमेरिकी या पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की नजर में आना बेहद मुश्किल माना जाता है. इसे ट्रैक करना और हवा में नष्ट करना लगभग असंभव माना जाता है. DF-17 की रेंज 1,800 किमी से 2,500 किमी के बीच अनुमानित है.

अमेरिका के लिए क्या संदेश है?

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट ने बताया है कि ये मिसाइल रणनीतिक रूप से अहम 'फर्स्ट आइलैंड चेन' और 'सेकंड आइलैंड चेन' के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकती है. फर्स्ट आइलैंड चेन पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों की एक रणनीतिक श्रृंखला है. ह वह समुद्री क्षेत्र है जिसे अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन की नौसैनिक पहुंच को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं. इस समुद्री क्षेत्र को चीन की नौसेना को खुले प्रशांत महासागर में जाने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार माना जाता है जो अमेरिका के लिए बेहद अहम है. DF-17 की लाइव लॉन्चिंग का फुटेज जारी कर चीन ने सीधे तौर पर यह जताया है कि वह अमेरिकी नौसेना के जहाजों और इस क्षेत्र में मौजूद उनके ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है.

PLA एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस के पूर्व वरिष्ठ कर्नल डू वेनलोंग ने इस लाइव लॉन्चिंग के बारे में कहा है कि चीनी बल किसी भी कठिन परिस्थिति और व्यवधानों के बीच काम करने में सक्षम हैं. चीनी सेना के पूर्व इंस्ट्रक्टर सोंग झोंगपिंग ने कहा कि इस प्रकार के फुटेज से संकेत मिलता है कि यह हथियार प्रणाली पिछले कुछ समय से पूरी तरह चालू है. अभ्यास इसकी विश्वसनीयता को परखने के लिए नियमित रूप से किए जाते हैं.