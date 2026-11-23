इंडोनेशियाई नेवी को शक तब हुआ जब जहाज तय रास्ते से हटकर चल रहा था. टीम ने जहाज को कॉन्टैक्ट किया. जब वैसेल की जांच की गई तो उसके डॉक्यूमेंट्स और कार्गो में गड़बड़ी का पता चला.

इंडोनेशियाई नेवी ने चीन से बांग्लादेश जा रहे जहाज को किया सीज (फाइल फोटो- Vesselfinder)

इंडोनेशिया की नेवी ने चीन से बांग्लादेश जा रहे एक जहाज को जब्त किया है, जिसमें 405 टन सोडियम परक्लोरेट लदा हुआ था. इस केमिकल का इस्तेमाल रॉकेट और मिसाइल प्रोपेलेंट बनाने में होता है.

बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, कोमोरोस के झंडे वाले MV स्टार लाइन को 7 नवंबर को चीन से बांग्लादेश जाते समय पकड़ा गया था. इस पर 36 कंटेनर लदे थे, जिनमें 405 टन सोडियम परक्लोरेट होने की बात कही गई है. इसके अलावा चीन से बांग्लादेश भेजे जा रहे लाखों अनरजिस्टर्ड सिम कार्ड भी थे.

इंडोनेशियाई नेवी के रीजनल कमांड-1 के मांडर एडमिरल डेनी सेप्टियन ने 20 नवंबर को इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि जहाज बेलावन में रिफ्यूलिंग के लिए रुका था. इस दौरान इंडोनेशियाई नेवी की पेट्रोलिंग टीम ने अजीब हरकतें देखीं.

इंडोनेशिया की नेवी को कैसे हुआ शक?

इंडोनेशियाई नेवी को शक तब हुआ जब जहाज तय रास्ते से हटकर चल रहा था. टीम ने आगे की जांच के लिए जहाज को कॉन्टैक्ट किया. जब वैसेल की जांच की गई तो उसके डॉक्यूमेंट्स और कार्गो में गड़बड़ी का पता चला. इसके बाद नेवी के जहाज KRI सिगलू के कमांडर ने उस जहाज की तलाशी का आदेश दिया.

36 में से 15 में लदा था सोडियम परक्लोरेट

कमांडर डेनी के मुताबिक, जहाज में 36 कंटेनर लदे हुए थे, जिनमें 15 में सोडियम परक्लोरेट था, जो ऑक्सीडाइजर के तौर पर इस्तेमाल होने वाला एक स्ट्रेटेजिक केमिकल है, जिसकी मात्रा करीब 405 टन थी.

इंडोनेशियाई नेवी के एक कमांडर ने कहा कि जब्त किए इस केमिकल से 100 मिसाइलें बन सकती हैं. इस कंसाइनमेंट के इस्तेमाल और बांग्लादेश में इसके आखिरी डेस्टिनेशनल पर सवाल उठ रहे हैं.

जहाज के डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी खत्म: इंडोनेशिया नेवी

जहाज के डॉक्यूमेंट्स में इंटरेनशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) नंबर 8356962 और ऑफिशियल नंबर 1902384 लिखा था. डॉक्यूमेंट्स पर वैलिडिटी 8 अक्टूबर, 2027 लिखी हुई थी, लेकिन उनका वैलिडिटी स्टेटस सस्पेंडेड दिखा रहा था. इसके बाद नेवी ने जहाज को सीज कर दिया.

बांग्लादेश में किसने मंगाया था इतना खतरनाक केमिकल?

चीन से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जहाज से बांग्लादेश तक जा रही थी. वो भी ऐसे जहाज पर, जिसके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है और जो तय रास्ते से नहीं जा रहा है. इस बात को देखते हुए ये स्पष्ट हो रहा है कि वो कोई नोवल कॉज के लिए तो नहीं जा रहा था. अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है?

क्या होता है सोडिम परक्लोरेट का इस्तेमाल?

सोडियम परक्लोरेट का इस्तेमाल ऑक्सीडाइजर के रूप में इंडस्ट्रियल होता है. रॉकेट प्रोपेलेंट, एक्सप्लोसिव और पायरोटेक्निक प्रोडक्ट बनाने में. वैसे तो ये खुद एक्सप्लोसिव या फ्यूल नहीं है, लेकिन कुछ खास हालात में जलने में मदद कर सकता है. इसका इस्तेमाल लैब में भी होता है. इसका इस्तेमाल करने पर आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए इसके लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करना होता है.

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