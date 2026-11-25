चीनी एस्ट्रोनॉट तांग होंगबो का ये तीसरा स्पेस मिशन है. वो चीन के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं, जो तीन बार स्पेस में जा चुके हैं. वहीं वू यी की यह पहली स्पेस विजिट है.

चीन ने बुधवार (25 नवंबर) को शेनझोउ-24 स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया. इस मिशन में पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद जीशान अली समेत तीन एस्ट्रोनॉट शामिल हैं. यह पहली बार है, जब कोई विदेशी एस्ट्रोनॉट चीन के मिशन पर उसके तियांगोंग स्पेस स्टेशन गया है.

स्पेस्क्राफ्ट को जिउक्वान लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसमें 40 साल के जीशान अली के साथ, 51 साल के तांग होंगबो और 39 साल के वू यी भी शामिल थे.

ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, शेनझोउ-24 स्पेसक्राफ्ट को सुबह 8:18 बजे (भारतीय समय- 5:48 AM) लॉन्ग मार्च-2F Y24 रॉकेट से लॉन्च किया गया. करीब 10 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया और निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया.

90 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा ये मिशन

चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि तीन एस्ट्रोनॉट्स का क्रू इस मिशन के दौरान 90 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और टेक्नोलॉजी टेस्ट करेगा.

सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के मुताबिक, पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जीशान अली बायोटेक्नोलॉजी और मैटेरियल साइंस को कवर करने वाले चार साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे.

सिर्फ एक सप्ताह में वापस लौटेंगे PAK एस्ट्रोनॉट

अली का मिशन काफी छोटा होगा. वो करीब एक सप्ताह अंतरिक्ष में बिताने के बाद शेनझोउ-23 स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौट आएंगे., जबकि तांग और वू तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर करीब छह महीने बिताएंगे. एक तरह से कहा जाए तो चीन ने सिर्फ नाम के लिए ही पाकिस्तान को इस मिशन में शामिल किया है.

तांग होंगबो का ये तीसरा स्पेस मिशन

चीनी एस्ट्रोनॉट तांग होंगबो का ये तीसरा स्पेस मिशन है. वो चीन के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं, जो तीन बार स्पेस में जा चुके हैं. वहीं वू यी की यह पहली स्पेस विजिट है.

चाइनीज स्पेस मिशन के टारगेट क्या हैं?

तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहुंचना: अंतरिक्ष यात्रियों को चीन के स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना और वहां क्रू की अदला-बदली करना

90 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट: स्पेस लाइफ साइंस, मैटेरियल साइंस, माइक्रोग्रैविटी और फिजिक्स से जुड़े एक्सपेरिमेंट

चीन-पाकिस्तान सहयोग: बायोटेक्नोलॉजी और मैटेरियल साइंस में 4 जॉइंट एक्सपेरिमेंट

माइक्रोएल्गी पर रिसर्च: स्पेस में प्रकाश संश्लेषण करने वाले सूक्ष्मजीवों पर एक्सपेरिमेंट, जो भविष्य के स्पेस मिशनों में भोजन और ऑक्सीजन के सोर्स बन सकते हैं.

स्पेस मेडिसिन: स्पेस में ह्यूमन बॉडी, माइंड और हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी

नई स्पेस टेक्नोलॉजी: नए प्रोपल्शन सिस्टम और स्पेस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग

PAK एस्ट्रोनॉट को आई थी दिक्कत

होंगबे ने बताया कि भाषा, कल्चर और साइकोलॉजी में अंतर ने इस मिशन को कठिन बना दिया था, लेकिन दोनों टीमों ने इनसे निपटने पर काम किया. उन्होंने कहा, 'स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन पर लेबल और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन सभी चीनी भाषा में हैं और पाक एस्ट्रोनॉट ने भाषा सीखे बिना ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी. हालांकि मैंने और वू यी ने भी अंग्रेजी सीखी.'

चाइना स्पेस स्टेशन एप्लीकेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से यह 8वां क्रू वाला लॉन्च मिशन था और चीन के मैन्ड स्पेस प्रोग्राम का 41वां फ्लाइट मिशन था.

चीन-PAK की दोस्ती का जीता-जागता सबूत ये मिशन: शहबाज

चीन और पाकिस्तान का ये मिशन फरवरी 2025 में हुए एग्रीमेंट का हिस्सा है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री का मिशन नहीं है, बल्कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सफर है.

शहबाज शरीफ के ऑफिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उन्होंने कहा कि चीन के बाद तियांगोंग स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाला पाकिस्तान पहला देश बनेगा. यह पाकिस्तान और चीन के बीच अटूट दोस्ती का जीता-जागता सबूत है. चीन-पाकिस्तान न सिर्फ धरती पर ही शांति बनाए रखने के लिए साथ हैं, बल्कि अंतरिक्ष के सफर में भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं.

ستاروں سے آگے: پاکستان کا پہلا خلاباز چین کے تیانگونگ خلائی اسٹیشن روانہ. وزیرِ اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی پاکستانی خلاباز ذیشان علی کی چین کے شینزو-24 مشن کے ذریعے تیانگونگ خلائی اسٹیشن سے خلائی سفر پر روانگی پر قوم کو مبارکباد۔ وزیرِ اعظم نے کہا کہ آج پاکستان نے ستاروں سے آگے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک خلاباز کا سفر نہیں، بلکہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا سفر ہے، یہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے سائنسدانوں اور ہمارے خوابوں کا سفر ہے۔ محمد ذیشان علی اور خرم داؤد دونوں نے بے مثال محنت، نظم و ضبط اور لگن سے چین میں تربیت مکمل کی۔ وزیرِ اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان تیانگونگ خلائی اسٹیشن سے جانے والا چین کے بعد دنیا کا پہلا ملک بنے گا۔ یہ پاکستان اور چین کی آہنی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم اپنے برادر ملک چین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس تاریخی مشن کا حصہ بنایا۔ چین اور پاکستان زمین پر قیامِ امن اور باہمی ترقی ہی میں ہم آہنگ نہیں ہیں بلکہ اب خلا کے سفر میں بھی ہم قدم ہیں۔یہ دوستی کی وسعت اور قربت کا اظہار ہے۔ وزیرِ اعظم نے سپارکو اور ان جامعات اور سائنسدانوں کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا جن کے تیار کردہ سائنسی تجربات اس مشن کے ساتھ خلا میں جا رہے ہیں۔ افواجِ پاکستان، قومی اداروں، سائنسدانوں اور نوجوانوں کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان خلائی تحقیق اور جدید سائنسی میدان میں نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے قوم کے نوجوانو کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر آج ایک پاکستانی خلائی اسٹیشن تک پہنچ سکتا ہے، تو کل ایک پاکستانی چاند تک بھی پہنچے گا۔ خواب دیکھنا کبھی مت چھوڑو، محنت کرتے رہو، پاکستان پر یقین رکھو۔ ہماری منزل ستاروں سے آگے ہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے برسوں پہلے نوجوانوں کو یہ تلقین کی تھی کہ انہیں ستاروں سے آگے جانا ہے اور اس کائنات میں چھپے رازوں کو دریافت کرنا ہے۔اللہ کا شکر ہے کہ یہ خواب آج پورا ہو رہا ہے۔ حکومتِ پاکستان سائنس، ٹیکنالوجی اور خلائی تحقیق کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ یہ مشن نئے پاکستان کی جانب ایک بڑا قدم ہے، جہاں ہمارا نوجوان دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں، بلکہ دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد پاک چین دوستی پائندہ باد — Prime Minister's Office (@PakPMO) November 25, 2026

शहबाज ने कहा कि अगर आज एक पाकिस्तानी अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच सकता है तो कल कोई पाकिस्तानी चांद पर भी पहुंचेगा. उन्होंने शायर मुहम्मद इकबाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कई साल पहले युवाओं से कहा था कि उन्हें अंतरिक्ष में जाना चाहिए और ब्रह्मांड में छिपे रहस्यों को तलाशना चाहिए.

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