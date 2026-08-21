अरुणाचल में 27 जगहों के नामकरण से तिलमिलाया चीन, अब चली नई चाल, तिब्बत और दलाई लामा का लिया सहारा!

छठे दलाई लामा के जन्मस्थान को लेकर भी ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर आरोप लगाए हैं. उसने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश छठे दलाई त्सांगयांग ग्यात्सो का जन्मस्थान है. इसलिए ये तिब्बती संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है.

अरुणाचल में भारत की ओर से 27 जगहों के नाम बदलने पर क्या बोला ड्रैगन?

भारत ने अरुणाचल में 27 जगहों के नाम बदले थे. इनमें चार दर्रे, एक झील और एक स्मारक शामिल थे.

चीन ने भारत की ओर से किए गए इन बदलावों को खारिज करने के लिए तिब्बत का सहारा लिया है.

चीन ने 2017 में अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर जांगनान कर दिया.

भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नाम का ऐलान करके चीन को ऐसा दर्द दिया, जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पाएगा. उसके पेट में ऐसी मरोड़ शुरू हो गई है, जो अब शांत नहीं होने वाली है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत की ओर से रखे गए नामों को खारिज करने के लिए जिजांग (चीन तिब्बत को कहता है) के किसी सांस्कृतिक संगठन का हवाला दिया है.

ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, 'जिजांग के एक कल्चरल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ने चीन के जिजांग क्षेत्र में 27 जगहों के नाम एकतरफा बदलने को कदम को सख्ती से खारिज कर दिया. संगठन ने कहा कि यह कदम इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने, भौगोलिक दावे गढ़ने और चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता कमजोर करने की कोशिश है.'

बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है. उसका कहना है कि जब तिब्बत हमारा है तो उसका हिस्सा अरुणाचल (जिसे चीन जांगनान कहता है) भी उसका है. हालांकि भारत चीन के इस दावे को खारिज कर चुका है. उसने क्लीयर कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है.

अरुणाचल पर दावे के लिए चीन ने लिया तिब्बत का सहारा!

चीनी अखबार ने कहा लिखा, 'हाल ही में चीन के जांगनान (अरुणाचल प्रदेश) के 27 जगहों के एकतरफा और गैर-कानूनी तरीके से नाम घोषित किए गए. भारत ने जानबूझकर गैर-कानूनी कब्जे को मजबूत करने की कोशिश में झूठे भौगोलिक नाम गढ़े. इसके जवाब में जिजांग के त्सांगयांग ग्यात्सो कल्चर रिसर्च एसोसिएशन ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और रीजनल कल्चरल फैक्ट्स के आधार पर गंभीर बयान जारी किया है.'

ग्लोबल टाइम्स ने अरुणाचल को बताया गैर-कानूनी प्रशासनिक इकाई

अपनी दलील को मजबूत करते हुए चीन के भोंपू ने लिखा, 'संगठन ने कहा कि ऐसी हरकतें गैर-कानूनी और अमान्य हैं. ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता. शिजियांग में समय-समय पर बनी केंद्रीय सरकारों ने इस क्षेत्र पर लगातार शासन बनाए रखा.'

ग्लोबल टाइम्स ने अरुणाचल प्रदेश का नाम लेकर लिखा, 'ये भारत द्वारा एकतरफा बनाई गई गैर-कानूनी प्रशासनिक इकाई है, जो अमान्य मैक मोहन रेखा पर आधारित है, जिसका कोई ऐतिहासिक, कानूनी या सांस्कृतिक आधार नहीं है. संगठन ने कहा कि चीन ने इसे मान्यता देने से हमेशा सख्ती से इनकार किया है.'

छठे दलाई लामा का जन्मस्थान पर क्या कहा?

छठे दलाई लामा के जन्मस्थान को लेकर भी ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर आरोप लगाए हैं. उसने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश छठे दलाई त्सांगयांग ग्यात्सो का जन्मस्थान है. इसलिए ये तिब्बती संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है. उसका तर्क है कि छठे दलाई लामा का जन्म इस इलाके में होना इस बात का ऐतिहासिक-सांस्कृतिक प्रमाण है कि यह क्षेत्र चीन के तिब्बत का हिस्सा है.

ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि ये संगठन चीनी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक रुख का समर्थन करता है और भारत की उकसावे वाली कार्रवाई को अस्वीकार करता है. उसने लिखा, 'किसी भी प्रकार की हेराफेरी, जिसका उद्देश्य स्थानों का नाम बदलना या संप्रभुता के झूठे दावे गढ़ना हो, वो इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि जांगनान चीन का हिस्सा है.'

चीन को क्यों लगी हुई है मिर्ची?

बता दें कि ग्लोबल टाइम्स की ओर से ये जहर ऐसे समय पर उगला गया है, जबकि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर लेह-लद्दाख के दौरे पर हैं. इतना ही नहीं अमेरिकी राजदूत दलाई लामा से मिलने वाले हैं. चीन को इससे मिर्ची लगना लाजिमी है. ये दिखाता है कि दलाई लामा का तिब्बत में काफी प्रभाव है. वो अगर कोई भी बयान देते हैं या अपील करते हैं तो वो प्रभावी होगी. इसलिए ड्रैगन को इस बात का डर भी सताता रहता है. उसकी भारत से चिढ़ भी इसी बात पर है क्योंकि दिल्ली ने दलाई लामा को शरण दी हुई है.

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