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चीन की रोबोट सेना से बदलेगा युद्ध का चेहरा? जानिए भविष्य की जंग कितनी खतरनाक होगी

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चीन की रोबोट सेना से बदलेगा युद्ध का चेहरा? जानिए भविष्य की जंग कितनी खतरनाक होगी

चीनी सेना अब युद्ध के मैदान में इंसानी रोबोट तैनात करने की तैयारी कर रही है. जानिए क्या है चीन का यह रोबोटिक प्लान.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 08, 2026, 09:07 PM IST

चीन की रोबोट सेना से बदलेगा युद्ध का चेहरा? जानिए भविष्य की जंग कितनी खतरनाक होगी

इंसानी रोबोट तैयार कर रहा है चीन, AI Photo

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  • चीनी सेना द्वारा ह्यूमनॉइड रोबोटों के सैन्य उपयोग पर शोध में जबरदस्त तेजी आई है.
  • रोबोटों का उपयोग तलाशी, गश्त, और दुश्मन की सीमा में घुसपैठ करने के लिए किया जा सकता है.
  • चीन की सरकारी कंपनी 'फूक्सी' नाम का रोबोट बनाया है जो खतरनाक मिशनों के लिए उपयुक्त है.
  • भविष्य में रोबोटों को दुश्मनों पर सीधे निशाना साधने और गोली चलाने का अधिकार भी मिल सकता है.

China Humanoid Robot Army: भविष्य के युद्धों का स्वरूप बेहद तेजी से बदल रहा है, अब युद्ध के मैदानों में केवल इंसानी सैनिक ही नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से लैस रोबोट्स भी मुकाबला करते हुए दिखाई दे सकते हैं. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सेना (PLA) फ्यूचर वॉरफेयर के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैनात करने की अपनी तैयारियों को सुपर-फास्ट तरीके से आगे बढ़ा रही है, जो अब केवल सैन्य डेटा या ट्रेडिशनल ऑटोनॉमस सिस्टम्स तक सीमित न रहकर सीधे तौर पर इंसानी रोबोट्स को युद्ध के मैदान में उतारने की बड़ी योजना पर काम कर रही है.

रॉयटर्स ने जब चीन के 100 से अधिक मिलिट्री परचेज नोटिसेज, एकेडमिक स्टडीज और सरकारी रिकॉर्ड्स का बारीकी से विश्लेषण किया, तो पाया कि चीनी सेना में ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मिलिट्री यूज़ पर रिसर्च साल 2025 से बहुत ज्यादा बढ़ गई है यहां तक कि हाल ही में चीन में आयोजित 'वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स' में रोबोट्स को दौड़ते और मुक्केबाजी करते देखा गया था, जिसके ठीक दो दिन बाद सेना के मुख्य अखबार 'PLA Daily' ने इन रोबोटिक फाइटर्स को लैब से निकालकर सीधे मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड्स में उतारने की वकालत की थी.

युद्ध के मैदान में रोबोट का काम क्या होगा?

चीनी सैन्य शोधकर्ता भविष्य में इन रोबोटों को इंसानी सैनिकों के साथ मिलकर काम करते हुए देख रहे हैं, जहां नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी (NUDT) के रिसर्चर्स द्वारा एक 'असाल्ट फोर्स' का मॉडल तैयार किया गया था, जिसमें छह 'कॉम्बैट रोबोट' इंसानी सैनिकों के साथ मिलकर मंजिल-दर-मंजिल दुश्मनों के कब्जे वाली इमारतों को साफ करने का अभ्यास कर रहे थे.

एक अन्य सैन्य प्रतियोगिता में रोबोटों द्वारा 'दुश्मन की लाइनों के पीछे घुसपैठ' करने का सिम्युलेशन भी किया गया, जहां उन्हें किसी क्षेत्र में प्रवेश कर वहां के इलाके का नक्शा बनाने और दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने का टास्क दिया गया था; और PLA Daily के अनुसार, इन रोबोट्स का काम केवल इंसानी सैनिकों की मदद करना ही नहीं होगा, बल्कि भविष्य में वे मुख्य मुकाबला भी कर सकेंगे जिसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल हो सकती हैं जहां इंसानी सत्यापन के बाद रोबोटों को सीधे दुश्मनों पर गोली चलाने का अधिकार दिया जा सके.

चीन की बड़ी रक्षा कंपनियों की एंट्री 

चीन की सेना केवल इन रोबोटों के विकास पर ही नहीं, बल्कि उनके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारी खर्च कर रही है. जून 2026 में, पीएलए ने इन रोबोटों के कैमरे, राडार और गति से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने और उन्हें लेबल करने वाली प्रणाली के विकास के लिए लगभग 3 लाख डॉलर का बजट तय किया है. इससे रोबोट जटिल युद्धक्षेत्रों में भी सटीक रूप से काम कर सकेंगे.

इसके साथ ही, चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नोरिनको ने 'फूक्सी' नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है. कंपनी के अनुसार, यह रोबोट संतरी ड्यूटी, टोह लेने, गश्त लगानेजैसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दे सकता है और इसे दूर बैठे इंसानों द्वारा रिमोट के जरिए भी नियंत्रित किया जा सकता है.

भविष्य में क्या होगी चुनौतियां?

हालांकि चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि पीएलए की सक्रिय इकाइयों में सशस्त्र ह्यूमनॉइड रोबोटों को तैनात किया जा चुका है. इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि यह तकनीक अभी भी बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करती है और नियंत्रित वातावरण के बाहर पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है.

अकादमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज के शोधकर्ता वांग योंगहुआ का मानना है कि इन रोबोटों को व्यापक रूप से तैनात करने से पहले उनके चलने-फिरने, सोचने की क्षमता, तकनीक के सस्ते होने और उनके बड़े पैमाने पर उत्पादन जैसी चुनौतियों को पार करना होगा. यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो भविष्य में ह्यूमनॉइड रोबोट सीधे युद्ध के मैदान में बहते हुए दिखाई देंगे.

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