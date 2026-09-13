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दुनिया

चीन का पहियों वाला लेजर हथियार कितना खतरनाक? ताइवान के लिए क्यों बढ़ी टेंशन

चीन की सेना ने ताइवान के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए लेजर हथियार से लैस Type19 बख्तरबंद वाहन विकसित किया है. जानिए आधुनिक युद्ध में इस तकनीक का महत्व.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 13, 2026, 05:07 PM IST

चीन का पहियों वाला लेजर हथियार कितना खतरनाक? ताइवान के लिए क्यों बढ़ी टेंशन

Type 19 वाहन पर लेजर वेपन, AI Photo

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  • चीन ने Type 19 बख्तरबंद वाहन पर लेजर हथियार और सेंसर्स लगाए हैं.
  • मिसाइलों के मुकाबले लेजर से ड्रोन गिराने का खर्च बहुत कम आता है.
  • रूस-यूक्रेन युद्ध में ड्रोन के घातक इस्तेमाल से मिले सबकों का नतीजा है.

 

China Anti Drone Laser: आधुनिक युद्ध का मैदान अब तेजी से बदल रहा है और आसमान में मंडराते छोटे-छोटे ड्रोन बड़े-बड़े टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं. इसी चुनौती से निपटने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने एक अनोखा हथियार तैयार किया है. चीन ने अपनी थलसेना के लिए 8x8 पहियों वाले Type 19 बख्तरबंद वाहन पर लेजर हथियार और एडवांस्ड सेंसर्स फिट किए हैं, जिसे 'पहियों पर लेजर' कहा जा रहा है.

यह नया एंटी-ड्रोन सिस्टम इसलिए चर्चा में है क्योंकि चीन इसे ताइवान पर सम्भावित लैंडिंग ऑपरेशन के दौरान अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकता है. वहीं दूसरी ओर, ताइवान भी चीन के खतरे को देखते हुए हजारों की संख्या में ड्रोन खरीदकर अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है. 

क्या है पूरा मामला?

हाल के ही दिनों में चीनी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अनवेरिफाइड तस्वीरें सामने आईं, जिनमें चीन के Type 19 कॉम्बैट व्हीकल के नए वेरिएंट पर लेजर वेपन और सेंसर्स लगे दिखाई दिए. यह वाहन जल और थल दोनों जगह चलने की क्षमता के लिए जाना जाता है.

यह ऐसे समय में सामने आया है जब ताइवान अपनी ड्रोन ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है. 3 सितंबर को ताइवान के कैबिनेट ने 145.7 अरब न्यू ताइवान डॉलर (लगभग 4.6 अरब डॉलर) के पूरक रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है. इस बजट के तहत ताइवान 600 से अधिक तटीय निगरानी ड्रोन और 40,000 से अधिक तटीय हमलावर ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है. अगर चीन ताइवान के तटों पर उतरने की कोशिश करता है, तो ताइवान ड्रोन के झुंड से उस पर हमला बोलेगा.

क्या है ताइवान की ड्रोन तैयारी ?

ताइवान केवल विदेशी ड्रोन खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने घरेलू स्तर पर ड्रोन बनाने के लिए 6 साल का 240 अरब न्यू ताइवान डॉलर का ढांचा भी मंजूर किया है. इसके अलावा, ताइवान ने अपनी सैन्य संरचना में बड़ा बदलाव किया है.

अप्रैल में ताइवान की थलसेना ने तीन कॉम्बैट जोन्स में ड्रोन बटालियन तैयार की हैं. वहीं ताइवान के मरीन कॉर्प्स ने अपने पुराने टैंक और आर्टिलरी बटालियनों को भंग करके नई ड्रोन बटालियन बनाई है. अगस्त में हुए हान कुआंग 42 अभ्यास में ताइवान के ड्रोन दस्तों ने जासूसी, खुफिया जानकारी भेजने और हमले करने का सफल परीक्षण किया था.

पहियों पर लेजर कैसे काम करता है ?

जब कोई सेना समुद्र के रास्ते दुश्मन के तट पर उतरती है, तो उस समय सैनिक और गाड़ियां सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं. ताइवान के ड्रोन चीन के जहाजों और गाड़ियों की लोकेशन बता सकते हैं और उन पर मिसाइलें गिरा सकते हैं.

ऐसे में चीन का Type 19 लेजर वाहन सैनिकों के साथ चलेगा और आसमान से आने वाले ड्रोन को लेजर बीम से नष्ट कर देगा. डिफेन्स कंसल्टेंसी 'परसेप्टम' के संस्थापक और रैंड कॉर्पोरेशन के पूर्व वरिष्ठ विश्लेषक टिमोथी हीथ के अनुसार, पानी में तैरते समय भी लेजर सिस्टम को चलाना संभव है.

इस लेजर हथियार का सबसे बड़ा फायदा इसकी बेहद कम परिचालन लागत. सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए महंगी मिसाइलें या गोला-बारूद दागना खर्चीला होता है, जबकि लेजर से हमला करने में न के बराबर खर्च आता है और इसकी फायरिंग क्षमता लगभग असीमित होती है.

रूस-यूक्रेन युद्ध से मिला बड़ा सबक

चीन का यह नया लेजर वाहन रक्षा क्षेत्र में आए उस बदलाव का हिस्सा है, जो हाल के युद्धों को देखकर शुरू हुआ है. रूस-यूक्रेन युद्ध और आर्मेनिया-अजरबैजान की जंग ने साबित किया है कि पारंपरिक एयर-डिफेंस को चकमा देकर सस्ते ड्रोन टैंकों और आर्टिलरी को तबाह कर सकते हैं.

इसी वजह से दुनिया की अन्य प्रमुख सेनाएं भी अपने बख्तरबंद वाहनों पर लेजर तकनीक लगा रही हैं. उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया की कंपनी हानव्हा ने हाल ही में 50-किलोवाट लेजर से लैस टाइगॉन 8x8 वाहन पेश किया है, जिसका निर्माण 2027 के अंत तक शुरू होगा. वहीं अमेरिका में एरोवायरनमेंट के 20kW लोकस्ट लेजर सिस्टम को अमेरिकी सेना के JLTV वाहनों पर तैनात किया गया है.

लेजर हथियारों की क्या है चुनौतियां ?

लेजर हथियारों की जंग के मैदान में अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं जिसमें:  

मौसम का असर: खराब मौसम, धुएं और धूल में लेजर बीम की ताकत कम हो जाती है.
बिजली और कूलिंग: लेजर को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली और कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है.
वजन और खारा पानी: एम्फिबियस वाहन में वजन संतुलन बहुत जरूरी है, और समुद्र के खारे पानी से लेजर को बचाना चुनौती है.

इसी वजह से चीन ने टाइप 19 वाहन से उसकी पारंपरिक ऑटो-कैनन बंदूक को नहीं हटाया है, ताकि मौसम खराब होने पर कैनन गन का इस्तेमाल किया जा सके.
 

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