चीन के J-36 फाइटर जेट में लगेगा लेजर हथियार? बीजिंग एक्सपो के दावे ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन!

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चीन के J-36 जेट पर हाई-एनर्जी लेजर हथियार लगाने की तैयारी के तहत AVIC ने 100kW से अधिक पावर वाले लेजर सिस्टम का प्रदर्शन किया है. अमेरिकी SHiELD प्रोजेक्ट की चुनौतियों के बीच इस तकनीक का क्या है सच.
China J36 6th Gen Fighter Jet: चीन अपनी 6th Generation के सम्भावित लड़ाकू विमान J-36 पर हाई-एनर्जी लेजर हथियार लगाने की संभावना तलाश रहा है. बीजिंग में आयोजित 14वीं चाइना इंटरनेशनल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी के दौरान सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी 'एविऐशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना' (AVIC) के बीजिंग प्रिसिजन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक ‘फाइटर एयरक्राफ्ट लेजर-वेपन ट्रैकिंग एंड ऐमिंग सिस्टम’ प्रदर्शित किया.
अनऑफिशियल रूप से J-36 कहे जाने वाले इस जेट को सबसे पहले दिसंबर 2024 में चेंगदू के ऊपर उड़ान भरते देखा गया था, जिसे चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया जा रहा है. प्रदर्शनी में दिखाए गए लेजर सिस्टम का वजन 380 किलोग्राम से कम देखा गया है, जिसकी ट्रांसमिशन पावर 100kW या उससे अधिक होने का अनुमान लगाया गया है.
लड़ाकू विमानों पर लगे लेजर सिस्टम का मुख्य काम खुद पर आने वाली दुश्मन की मिसाइलों से रक्षा करना है. चूंकि इन लेजर हथियारों की पहुंच बहुत कम दूरी तक होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल सीधे दुश्मन के लड़ाकू विमानों से लड़ने के बजाय, अपनी तरफ आ रही मिसाइलों को नष्ट करने के लिए किया जाता है. यह लेजर तकनीक कुछ किलोमीटर की दूरी से ही मिसाइल को जलाकर खाक कर सकती है, या फिर बहुत अधिक दूरी से भी उस मिसाइल के सेंसर्स और कैमरों को अंधा कर सकती है जिससे मिसाइल अपना रास्ता भटक जाती है और विमान सुरक्षित बच जाता है.
बीजिंग प्रदर्शनी में पेश किए गए इस विवरण से यह साबित नहीं होता है कि चीन ने लड़ाकू विमान पर एक चालू लेजर हथियार एकीकृत कर लिया है. दिखाए गए 380 किलोग्राम वजन में बीम डायरेक्टर, लेजर सोर्स और कूलिंग सिस्टम शामिल हैं या केवल ट्रैकिंग/ऐमिंग सिस्टम, यह पता नहीं चल पाया है.
इसके अलावा, इस सिस्टम की विद्युत शक्ति आवश्यकताओं का भी खुलासा नहीं किया गया है और न ही किसी चीनी फाइटर जेट पर इसके उड़ान परीक्षण के सार्वजनिक सबूत मौजूद हैं. जमीन पर लेजर तैनात करने की तुलना में उड़ते हुए कांपते विमान से अत्यधिक सटीक निशाना लगाना और पावर मैनेज करना बेहद कठिन काम है.
अमेरिका ने भी अपने फाइटर जेट्स की सुरक्षा के लिए एक खास लेजर सिस्टम बनाने का काम शुरू किया था, जिसे SHiELD प्रोजेक्ट नाम दिया गया था. लेकिन आसमान में तेज हवा, कंपन और विमान के अचानक तेजी से मुड़ने जैसी बड़ी तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाया. आखिरकार, साल 2024 में अमेरिकी वायुसेना ने इसे किसी भी लड़ाकू विमान पर लगाए बिना ही बंद कर दिया.
चीन पिछले कई सालों से एयरबोर्न लेजर तकनीक पर काम कर रहा है. साल 2020 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के खरीद नोटिसों में ‘एयरबोर्न लेजर अटैक पॉड’ और कंट्रोल सॉफ्टवेयर की मांग की गई थी. साल 2021 में एक चीनी अध्ययन में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के डेटा का उपयोग करके विमान के कंपन के बावजूद सटीकता बनाए रखने का सिमुलेशन किया गया था. इसके अलावा, मार्च 2024 में AVIC के शोधकर्ताओं ने एक डायरेक्टेड-एनर्जी ट्रैकिंग सिस्टम का फील्ड-टेस्ट किया, जिसने बादलों, पक्षियों और बढ़ती दूरी के बावजूद एक ड्रोन पर सटीक लॉक बनाए रखा.