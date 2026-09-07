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चीन ने सेना में शामिल किया अपना सबसे घातक टैंक, तिब्बत में होंगे तैनात! जानिए टाइप 100 एमबीटी कितना ताकतवर

चीन का नया 'टाइप 100' टैंक बेहद उन्नत तकनीक पर आधारित है. इसकी बॉडी के चारों ओर लगे कैमरे और सेंसर क्रू को बेहतर विजिबिलिटी और खतरों का पता लगाने की क्षमता देते हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 07, 2026, 04:27 PM IST

चीन ने सेना में शामिल किया अपना सबसे घातक टैंक, तिब्बत में होंगे तैनात! जानिए टाइप 100 एमबीटी कितना ताकतवर

चीन के 'टाइप 100' टैंक में 105mm की गन लगी है.  (AI इमेज)

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China’s Type 100 main battle tank: चीन ने अपने आधुनिक और उन्नत  'टाइप 100' मेन बैटल टैंकों को सेना में शामिल करना शुरू कर दिया है. इस टैंक के वीडियो हाल ही में एक अज्ञात चीनी शहर से सामने आए हैं. इसमें चीनी टैंकों को कैमोफ़्लाज पैटर्न में देखा गया. इस वीडियो फुटेज को 'मिलिट्री वॉच मैगजीन' ने जारी किया है. 'टाइप 100' टैंकों को इससे पहले सिर्फ परेड और ट्रेनिंग में ही देखा गया था. अब कैमोफ़्लाज पैटर्न में देखे जाने के बाद ये माना जा रहा है कि चीनी सेना में इसे बड़ी संख्या में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 

क्या है 'टाइप 100' टैंकों की खासियत?

 सितंबर 2025 की 'विक्ट्री डे' परेड में 'टाइप 100' टैंकों को पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया गया था. पारंपरिक मेन बैटल टैंकों से अलग 'टाइप 100' चीन के नए लाइट/मीडियम टैंक हैं. 105mm गन, हल्का वजन और उन्नत बैटलफील्ड नेटवर्किंग इसे आधुनिक युद्धक्षेत्र, विशेष रूप से पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए एक घातक हथियार बनाते हैं.

मैदानी इलाकों में पिछले कई दशकों से इस्तेमाल हो रहे भारी-भरकम 125mm गन वाले टैंकों से अलग इसमें 105mm की राइफल्ड/स्मूथबोर गन का इस्तेमाल किया गया है. ये गन आर्मर-पियर्सिंग राउंड्स और गाइडेड मिसाइलों को दागने में सक्षम है. इससे दागे जाने वाले गोले दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और मजबूत बंकरों को नष्ट कर सकते हैं. 

चीन के नए 'टाइप 100' टैंकों का वजन सिर्फ 30 से 35 टन है. माना जा रहा है कि इन हल्के टैंकों की तैनाती तिब्बत क्षेत्र में करने की योजना है. टाइप 100 की सबसे बड़ी ताकत इसका डाटा-लिंक और सी-4आई सिस्टम है. ह टैंक युद्ध के मैदान में अकेले काम करने के बजाय ड्रोन, पैदल सेना और अन्य टैंकों के साथ रियल-टाइम डेटा शेयर करता है.

360-डिग्री कैमरा और सेंसर से लैस

'टाइप 100' टैंक डिजिटल सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और आधुनिक थर्मल साइट्स से लैस हैं. इससे क्रू को बिना बाहर झांके युद्धक्षेत्र की पूरी तस्वीर स्क्रीन पर दिखती है. यदि कोई ड्रोन दुश्मन के ठिकाने को डिटेक्ट करता है, तो उसका डेटा सीधे टाइप 100 के फायर कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे बिना समय गंवाए सटीक हमला किया जा सकता है. 

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कारगर

कम वजन और शक्तिशाली इंजन की वजह से ये टैंक तिब्बत के ऊंचे पठारों और उबड़-खाबड़ पर्वतीय रास्तों में आसानी से चल सकते हैं. ये उन संकरे पहाड़ी रास्तों पर आसानी से आवाजाही कर सकते हैं जहां भारी टैंक फंस जाते हैं. दुश्मन की एंटी-टैंक मिसाइलों और रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट करने के लिए इसमें आधुनिक काउंटर-मेजर और सेंसर लगाए गए हैं.

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