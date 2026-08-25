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चीन के साथ सीमा विवाद होगा खत्म? बीजिंग में मिले डोभाल-वांग यी, अगले साल दिल्ली में मीटिंग 

चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में लगातार प्रगति करते हुए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के 26वें दौर की बैठक नई दिल्ली में होगी. 

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 25, 2026, 10:42 PM IST

चीन के साथ सीमा विवाद होगा खत्म? बीजिंग में मिले डोभाल-वांग यी, अगले साल दिल्ली में मीटिंग 

वांग यी और अजीत डोभाल की मीटिंग (फोटो-X)

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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार (25 अगस्त) को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीन सीमा विवाद और दोनों देशों के संबंधों में सुधार को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की मीटिंग की. इसका इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि यह 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की भारत की संभावित यात्रा से पहले हुई है. ये बातचीत ऐसे समय पर हुई, जब भारत-चीन के द्विपक्षीय संबंधों में सीमा और अरुणाचल प्रदेश को लेकर मतभेद प्रमुखता से बने हुए हैं. डोभाल और वांग दोनों ही सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं. यह व्यवस्था वर्ष 2003 में 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा से जुड़े विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी.

चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में लगातार प्रगति करते हुए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के 26वें दौर की बैठक नई दिल्ली में होगी. 

हम साझेदार हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं: डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन मूल रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार के रूप में कार्य करते हैं. उन्होंने कहा कि एशिया और वैश्विक समुदाय दोनों दोनों के लिए एक स्थिर द्विपक्षीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है. डोभाल ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में राजनयिक चैनलों ने द्विपक्षीय संबंधों को सफलतापूर्वक एक रचनात्मक दिशा में वापस ला दिया है. एनएसए ने दोनों देशों की  प्राचीन सभ्यता, महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि हम साझेदार हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं.

भारत-चीन संबंध सही रास्ते पर लौटे: डोभाल

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि भारत- चीन संबंध विकसित करना दोनों देशों के लोगों के साझा हित में है और एशिया तथा विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन में भारत- चीन संबंध सही रास्ते पर लौट आए हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनी हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग में निरंतर प्रगति हुई है. बयान में आगे कहा गया है कि भारत चीन के साथ रणनीतिक संचार को और मजबूत करने, पारस्परिक लाभकारी सहयोग का विस्तार करने, बहुपक्षीय सहयोग को गहरा करने, सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन करने, सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान तलाशने और भारत- चीन संबंधों में तेजी से सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है.

चीन-भारत संबंध द्विपक्षीय दायरे से परे: वांग यी
इस दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी, प्रमुख विकासशील राष्ट्र और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं. उन्होंने कहा कि स्वस्थ और स्थिर द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों की आबादी के मूलभूत हितों के अनुरूप हैं, वैश्विक दक्षिण की साझा आकांक्षाओं को दर्शाते हैं और वर्तमान समय की व्यापक प्रवृत्ति के अनुकूल हैं. वांग ने कहा कि चीन -भारत संबंध द्विपक्षीय दायरे से परे हैं और इनका वैश्विक और रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है. 

चीनी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी-जिनपिंग की मीटिंग का दिया हवाला

विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कज़ान और तियानजिन में हुई बैठकों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों नेताओं द्वारा स्थापित प्रमुख सहमतियों ने संबंधों में सुधार और विकास के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया है. उन्होंने भारत के साथ दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से संबंधों को देखने और 'ड्रैगन और हाथी' के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए चीन की तत्परता जताई. वांग यी ने कहा कि दोनों पक्ष सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं.

डोभाल ने चीनी उपराष्ट्रपति संग की चर्चा

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की. दोनों नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की. भारत में चीनी राजदूत जू फीहोंग ने कहा कि उपराष्ट्रपति हान ने द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती गति पर जोर दिया और बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दो साल में दो बार मिल चुके हैं  और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर पहुंचे हैं.

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