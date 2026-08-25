चीन के नए हाइपरसोनिक हथियार बढ़ाएंगे अमेरिका की टेंशन; क्या खतरे में हैं आसमान के 'सिक्योरिटी गार्ड'?

चीन के नए हाइपरसोनिक हथियार अब जंग के मैदान से दूर रहने वाले अमेरिकी सपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकते हैं, आइए जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप इसके लिए कितने हैं तैयार.

चीन ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स विकसित किए हैं जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग सकते हैं.

जंग के मैदान से दूर रहने वाले कमांड-एंड-कंट्रोल और हवाई ईंधन भरने वाले विमान अब सुरक्षित नहीं हैं.

HGVs वायुमंडल में अपनी दिशा बदल सकते हैं, जिससे इन्हें ट्रैक और नष्ट करना बेहद कठिन हो जाता है.



China Hypersonic Weapons: हवाई जंग में कुछ विमान ऐसे होते हैं जो सीधे दुश्मनों से लोहा नहीं लेते, बल्कि पीछे रहकर लड़ाकू विमानों का मार्गदर्शन करते हैं, उन पर नजर रखते हैं और उड़ते हुए ईंधन भरते हैं. इन्हें सपोर्ट एयरक्राफ्ट या आसमान के 'सिक्योरिटी गार्ड' भी कहा जाता है.

लेकिन चीन ने अब एक ऐसी सैन्य तकनीक विकसित कर ली है, जिसने अमेरिकी वायुसेना के इस सबसे सुरक्षित किले में भी सेंध लगा दी है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने ऐसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स (HGVs) विकसित किए हैं जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं. यह एक ऐसी खतरनाक क्षमता है जो दुनिया के किसी भी अन्य देश के पास सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है.

चीन के मिसाइल से अमेरिको को कैसे होगा नुकसान?

अमेरिकी वायुसेना के हवाई ईंधन टैंकर्स, कमांड-एंड-कंट्रोल और उड़ने वाले टोही विमान हमेशा युद्ध के मुख्य मैदान से बहुत पीछे और सुरक्षित दूरी पर उड़ान भरते हैं. लेकिन चीन की नई मिसाइल तकनीक ने इस सुरक्षा दूरी को बेअसर कर दिया है. चीनी सेना ने अपने विशाल मिसाइल बेड़े का विस्तार करते हुए कुछ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में 'हवा से हवा में मार करने' की क्षमता और कई अन्य मिसाइलों में 'जहाज-रोधी' क्षमताएं जोड़ दी हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी सेना के जो विमान जंग के मैदान से हजारों मील दूर रहकर हवाई ऑपरेशन्स का संचालन करते हैं, वे भी अब सीधे चीनी मिसाइलों की जद में आ चुके हैं.

यह तकनीक कैसे काम करती है?

हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स (HGVs) ऐसी घातक हथियार प्रणालियां हैं जिन्हें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए लॉन्च किया जाता है. हालांकि, लॉन्च होने के बाद ये वायुमंडल में यात्रा करते समय अपनी दिशा और ऊंचाई बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं. जबकि पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का रास्ता तय होता है, जिससे उन्हें रडार पर ट्रैक करना और एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही नष्ट करना आसान होता है. लेकिन HGVs लगातार अपनी दिशा बदलते हैं, जिससे इन्हें ट्रैक और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

चीन की DF-17 मिसाइल से लॉन्च होने वाला ग्लाइड व्हीकल लगभग 1,500 मील (2,414 किमी) दूर गुआम स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस तक आसानी से पहुंच सकता है, जबकि उनकी लॉन्ग-रेंज DF-27 मिसाइल की रेंज तो करीब 5,000 मील आंकी गई है, जिसकी जद में अमेरिका का हवाई द्वीप भी आ जाता है.

क्या हैं इसके सामने चुनौतियां?

भले ही यह तकनीक सुनने में बेहद घातक लगती है, लेकिन हजारों मील दूर उड़ते हुए विमान को बैलिस्टिक मिसाइल से हवा में मार गिराना कोई आसान काम नहीं है. क्योंकि इसके सामने दो सबसे बड़े सिरदर्द हैं. पहली बात तो यह कि अपनी मैक्सिमम रेंज पर एक बैलिस्टिक मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचने में 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है, और चूंकि विमान लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसलिए मिसाइल को उनकी एकदम सटीक और रियल-टाइम अपडेटेड लोकेशन चाहिए होगी पर दूर के सेंसरों से डेटा इकट्ठा करके मिसाइल तक ट्रांसफर करने के इस लंबे प्रोसेस को विरोधी देश आसानी से हैक या ब्लॉक कर सकता है.

लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि किसी पारंपरिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च को दुश्मन देश गलती से 'न्यूक्लियर अटैक' समझ सकता है और इस भयंकर कन्फ्यूजन के चक्कर में वो जवाबी कार्रवाई में सीधे परमाणु हथियार चला सकता है, जो पूरी दुनिया को एक पल में संकट में डाल देगा.

अमेरिका और यूरोप की क्या है तैयारी?

इस चीनी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप भी अपनी मिसाइल रेंज बढ़ाने के लिए नए परीक्षण कर रहे हैं. अमेरिका का 'Malice' और SM-6: अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में AIM-424 Malice एयर-टू-एयर मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 300 मील से अधिक है. इसके अलावा, अमेरिकी सेना ने SM-6 एयर डिफेंस मिसाइल से AIM-174B को विकसित किया है, जिसकी रेंज 250 मील से अधिक है. वहीं, दूसरी ओर यूरोप में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली Meteor मिसाइल 100 मील से अधिक दूरी पर हवाई लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है.