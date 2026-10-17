डॉलर के खतरे से कांपा चीन! अमेरिकी बॉन्ड को बेचकर 8 महीने में खरीदा 1000 टन सोना, जानें जिनपिंग का 'गेमप्लान'

चीन में प्रॉपर्टी मंदी और शेयर बाजार की गिरावट के बीच आम नागरिक अपनी बचत बचाने के लिए सोना खरीद रहे हैं. चीन ने इस साल 158.8 अरब डॉलर का सोना आयात किया है.

चीन में इन दिनों सरकार से लेकर आम लोग तक जमकर सोना खरीद रहे हैं. चीनी कस्टम के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पहले 8 महीनों में चीन ने 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जिसकी कीमत 158.8 अरब डॉलर बताई जा रही है. यह 2025 में खरीदे गए 886 टन सोने से भी ज्यादा है. वहीं, चीन का केंद्रीय बैंक भी लगातार 23 महीनों से सोने का भंडार बढ़ा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन इतनी बड़ी मात्रा में सोना क्यों खरीद रहा है और इसके पीछे उसकी क्या वजह है?

चीन इतना सोना क्यों खरीद रहा है?

चीन देश के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकार के बॉन्ड से धीरे-धीरे पैसा निकालकर सोना खरीद रहा है. इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं.

1. अमेरिकी डॉलर को हथियार बनाना: साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोप समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस की विदेशों में रखी करीब 300 अरब डॉलर की संपत्ति पर रोक लगा दी थी. इस कदम से चीन को समझ आया कि अगर किसी देश के अमेरिका और पश्चिमी देशों से रिश्ते बिगड़ते हैं तो विदेशों में रखे उसके पैसे भी रोके जा सकते हैं. वहीं, देश में रखा सोना किसी दूसरे देश के सीधे कब्जे में नहीं होता. इसी कारण चीन US ट्रेजरी बॉन्ड को घटाकर 618 अरब डॉलर पर ले आया है.

2. अमेरिका का बढ़ता कर्ज: अमेरिका पर सरकारी कर्ज बढ़कर 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. इतना ज्यादा कर्ज होने से डॉलर की कीमत गिरने और दुनिया के बाजार में उथल-पुथल बढ़ने का खतरा है. ऐसे में चीन डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और सोने को एक सुरक्षित विकल्प मानकर खरीद रहा है, ताकि अगर आगे चलकर डॉलर कमजोर होता है, तो उसके पैसे की कीमत पर ज्यादा असर न पड़े.

आम जनता क्यों भाग रही है सोने की तरफ?

चाइना गोल्ड एसोसिएशन (CGA) के आंकड़ों के मुताबिक, चीन में पहली बार ऐसा हुआ है जब आम लोग गहनों से ज्यादा सोने के बार और सिक्के खरीद रहे हैं. 2026 की पहली छमाही में सोने के गहनों की खरीद 33.8% घट गई, जबकि सोने के बार और सिक्कों की खरीद 28.4% बढ़कर 339 टन तक पहुंच गई. इसके पीछे चीन की बिगड़ती आर्थिक हालत भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है. चीन में लंबे समय से रियल एस्टेट में संकट चल रहा है. वहां कई परिवारों की जमा पूंजी मकानों में लगी थी, लेकिन कीमतें गिरने से उनका भरोसा कमजोर हुआ है.

दूसरी तरफ, चीन का शेयर बाजार भी इस साल दबाव में रहा है और CSI 300 इंडेक्स करीब 8% नीचे आया है. ऐसे में लोगों को डर है कि अगर आने वाले समय में कारोबार और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है तो उनकी बचत पर असर पड़ सकता है. इसी चिंता के चलते लोग गहनों के बजाय सोने के बार और सिक्कों में पैसा लगा रहे हैं, ताकि मुश्किल वक्त में उनकी बचत सुरक्षित रह सके.

तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा चीन

चीन इसी रफ्तार से सोना खरीदता रहा तो 2026 के आखिर तक उसके पास इतना सोना हो सकता है कि वह फ्रांस और इटली को पीछे छोड़कर दुनिया में सोने का सबसे बड़ा भंडार रखने वाले देशों में तीसरे नंबर पर पहुंच जाए.

क्या अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म हो जाएगा?

कॉमर्जबैंक की कमोडिटी रिसर्च प्रमुख थू लैन गुयेन का कहना है कि चीन और दूसरे देशों के सोना खरीदने का मतलब यह नहीं है कि दुनिया अब डॉलर का इस्तेमाल बंद करने जा रही है. आज भी दुनिया के कारोबार और देशों के पास जमा विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर सबसे आगे है. लेकिन अगर चीन और दूसरे देश डॉलर में पैसा रखने के बजाय सोना खरीदते रहे तो अमेरिकी सरकार के बॉन्ड की मांग घट सकती है. इससे अमेरिका को अपने कर्ज का खर्च उठाना और नया कर्ज लेना महंगा पड़ सकता है. वहीं, हांगकांग भी सोने की खरीद-बिक्री के बड़े केंद्र के तौर पर अपनी जगह बनाने में जुटा है. अगर ऐसा होता है, तो दुनिया के कारोबार में चीन की मुद्रा युआन का इस्तेमाल भी बढ़ सकता है.

कौन-कौन से देश सोना खरीद रहे हैं?

चीन के अलावा, पोलैंड, तुर्किये, कजाकिस्तान, कतर और चेक गणराज्य जैसे देश भी अपने सेंट्रल बैंक के लिए बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं. पोलैंड ने 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच 31 टन सोना खरीदा, जबकि जुलाई में 8 टन और सोना अपने भंडार में जोड़ा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत क्या है?

दुनियाभर के बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बढ़कर करीब 4,165.58 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया है. वहीं, चांदी की कीमत भी करीब 60.10 डॉलर प्रति औंस हो गई है. यानी सोने और चांदी, दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है.

सितंबर में क्यों आई सोने की कीमतों में गिरावट?

सितंबर में दुनिया भर में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी. इसकी बड़ी वजह अमेरिका के केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों को लेकर दिए गए संकेत, डॉलर का मजबूत होना और बॉन्ड पर मिलने वाला बढ़ता मुनाफा था. अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका से सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा. वहीं, डॉलर मजबूत होने और बॉन्ड से ज्यादा कमाई मिलने की उम्मीद में कई निवेशकों ने सोने के बजाय दूसरे विकल्पों में पैसा लगाना बेहतर समझा. इसकी वजह यह है कि सोना रखने पर ब्याज नहीं मिलता, जबकि बॉन्ड से कमाई हो सकती है. इन सभी वजहों के चलते सितंबर में दुनिया भर के बाजारों में सोने के दाम करीब 6% तक गिर गए थे.

सोने की कीमत को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट?

ओवरसी-चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन (OCBC) के स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस्टोफर वोंग का कहना है कि कच्चे तेल के दाम गिरने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से कीमतों में फिर से सुधार हो रहा है. इससे पहले, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के कारण सोने की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया था. लेकिन अब बाजार संभल रहा है. आने वाले दिनों में अमेरिका के महंगाई के नए आंकड़ों और अमेरिकी केंद्रीय बैंक (Federal Reserve) के बयानों से तय होगा कि सोने की कीमतें आगे और कितनी बढ़ेंगी.

