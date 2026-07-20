FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के बाद अब कब होगी स्पेन और अर्जेंटीना के भिड़ंत? जानें कैसा है दोनों टीमों का शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के बाद अब कब होगी स्पेन और अर्जेंटीना के भिड़ंत? जानें कैसा है दोनों टीमों का शेड्यूल

जापान पर गुस्से से लाल हुआ चीन, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लगाया 'रेड लाइन' पार करने का आरोप, क्या है मामला?

जापान पर गुस्से से लाल हुआ चीन, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लगाया 'रेड लाइन' पार करने का आरोप, क्या है मामला?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में बने ये 6 महारिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती टीम बनीं स्पेन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में बने ये 6 महारिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती टीम बनीं स्पेन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास

FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास

चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

जापान पर गुस्से से लाल हुआ चीन, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लगाया 'रेड लाइन' पार करने का आरोप, क्या है मामला?

जापान तेजी से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है. चीन को जापान की ये नीति बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है. जापान अमेरिका में बने 23 MQ-9B सी-गार्जियन ड्रोन भी खरीद रहा है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 20, 2026, 09:16 PM IST

जापान पर गुस्से से लाल हुआ चीन, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लगाया 'रेड लाइन' पार करने का आरोप, क्या है मामला?

जापान की बढ़ती सैन्य ताकत से घबराया चीन.  (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • जापान की बढ़ती सैन्य ताकत से घबराया चीन
  • चीनी सेना का आधिकारिक समाचार पत्र जापान पर भड़का
  • चीन ने जापान पर 'रेड लाइन' पार करने का आरोप लगाया

जापान की तेजी से बढ़ती ड्रोन क्षमताओं को लेकर चीन असहज है. चीन के सैन्य समाचार पत्र PLA Daily ने  जापान की रक्षा नीतियों और ड्रोन तकनीक के विस्तार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए धमकी भी दी है. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक समाचार पत्र जापान पर आरोप लगाया है कि वह अनमैन्ड और ड्रोन तकनीकों का आक्रामक उपयोग करके 'रेड लाइन' को पार कर रहा है. चीन का दावा है कि जापान खुद को ऐसे देश में बदल रहा है जो लंबी दूरी के सटीक हमलों में सक्षम हो.

जापान की किस नीति से घबराया है चीन?

पिछले कई दशकों से जापान सैन्य ताकत को सीमित रखने की नीति पर चलता आया है. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आक्रामक डिफेंस पॉलिसी अपनाई है. जापान अब डिफेंस बजट बढ़ा रहा है और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है. अमेरिका, भारत और फिलीपींस के साथ करीबी रक्षा संबंध विकसित कर रहा है. चीन को ये रास नहीं आ रहा है.

जापान ने पांच सालों में मानवरहित प्रणालियों के विकास पर 1 ट्रिलियन येन का निवेश करने का फैसला किया है जिसे चीन खतरे के रूप में देखता है. जापान ने इस साल के बजट में ड्रोन कार्यक्रमों के लिए 277 अरब येन आवंटित किए हैं. इसमें से 100 अरब येन डिफेंस नेटवर्क के लिए हैं. जापान अमेरिका से MQ-9B सी-गार्डियन भी खरीद रहा है और अपने खुद के अनमैन्ड सर्फेस वेसल और अंडरवाटर व्हीकल तेजी से विकसित कर रहा है. जापान ने क्यूशू, ओकिनावा, इशिगाकी, योनागुनी द्वीपों और मियाको व ओसुमी जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर ड्रोन नेटवर्क की तैनाती भी की है.

चीन की सरकार अब जापान को एक प्रमुख सैन्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रही है. यही कारण है कि चीनी समाचार पत्र ने जापान के Shield कार्यक्रम की तुलना अमेरिकी सेना के 'हेलस्केप' विचार से की है. इस रणनीति का उपयोग युद्ध के दौरान दुश्मन की नौसेना को पंगु करने के लिए भारी संख्या में ड्रोन तैनात करने के लिए किया जाता है. 

चीन और जापान के बीच किस बात का विवाद है?

चीन और जापान की सीमाएं एक दूसरे से नहीं मिलतीं. लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच विवाद बहुत गहरा है. दोनों देशों के बीच सेनकाकू द्वीपों को लेकर विवाद है. ये द्वीप पूर्वी चीन सागर में ऐसी जगह स्थित हैं जहां जापान, चीन और ताइवान के समुद्री रास्ते मिलते हैं. जो देश इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है उसे समुद्र में निगरानी, सैन्य उपस्थिति और रणनीतिक बढ़त मिलती है. चीन हर हाल में इन द्वीपों पर कब्जा करना चाहता है. 

चीन कहता है कि ये द्वीप सदियों से उसके व्यापारिक मार्ग और ऐतिहासिक नक्शों का हिस्सा रहे हैं. जापान दावा करता है कि उसने 1895 में इन्हें कानूनी रूप से अपने प्रशासन में शामिल किया था और तब से वह वास्तविक नियंत्रण रखता आ रहा है. इस ऐतिहासिक बहस ने दोनों देशों में सेनकाकू को राष्ट्रवाद का मुद्दा बना दिया है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement