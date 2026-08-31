FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मेसी ने अचानक इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, इस क्लब के लिए खेलना रखेंगे जारी; जानें फुटबॉलर के 5 महारिकॉर्ड

मेसी ने अचानक इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, इस क्लब के लिए खेलना रखेंगे जारी; जानें फुटबॉलर के 5 महारिकॉर्ड

Market Forecast : क्या शेयर बाजार में आने वाला है बड़ा मूव? आज मार्केट किस तरफ जाएगा?  जानिए बाजार का क्या टूटेगा सपोर्ट 

क्या शेयर बाजार में आने वाला है बड़ा मूव? आज मार्केट किस तरफ जाएगा? जानिए बाजार का क्या टूटेगा सपोर्ट

IND vs AFG: कब और कहां खेलेगी जाएगी भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज? जानें कब होगा भारतीय टीम का ऐलान

IND vs AFG: कब और कहां खेलेगी जाएगी भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज? जानें कब होगा भारतीय टीम का ऐलान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

युद्धपोतों के बाद अब पायलटों की फौज तैयार कर रहा चीन; क्या समंदर में भारत की बढ़त को है खतरा?

चीन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के साथ-साथ अब उनके पायलटों की फौज तैयार करने में जुटा है. जानिए चीनी नौसेना की इस नई रणनीति और भारत के लिए इसके जरूरी सबक.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Aug 31, 2026, 08:40 PM IST

युद्धपोतों के बाद अब पायलटों की फौज तैयार कर रहा चीन; क्या समंदर में भारत की बढ़त को है खतरा?

चीन में पायलटों की भारी मांग,  AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • चीन अब केवल जहाजों की संख्या बढ़ाने के बजाय पायलटों और विशेषज्ञों की एक पूरी जनशक्ति तैयार करने में जुटा है. 
  • चीन में महिला कैडेट्स को सीधे कैरियर एविएशन के लिए भर्ती किया जा रहा है.
  • जहाजों के मुकाबले अनुभवी पायलट तैयार करने की गति काफी धीमी है, जिससे चीन मैनपावर की कमी से जूझ रहा है. 
     


China PLAN Fighter Pilots Recruitment: जब भी समुद्री महाशक्ति बनने की बात आती है, तो अक्सर चर्चा इस बात पर होती है कि किस देश के पास कितने बड़े युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर हैं. लेकिन चीन की नौसेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) इस समय एक बिल्कुल अलग रणनीति पर काम कर रही है.

चीन का ध्यान अब केवल विशालकाय तैरते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर नहीं, बल्कि उन्हें संचालित करने के लिए बेहद कुशल पायलटों और विशेषज्ञों की एक विशालकाय फौज तैयार करने पर टिक गया है.

चीन ने क्यों बदली रणनीति?

चीनी नौसेना का आधुनिकीकरण और आक्रामक बदलाव अब केवल जहाजों और विमानों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रह गया है. चीन ने जब अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 'लियाओनिंग' हासिल किया था, तब उसका मुख्य उद्देश्य केवल यह सीखना था कि इस विशालकाय जहाज को समुद्र में चलाया कैसे जाए. इसके बाद जब दूसरा कैरियर 'शैंडोंग' बेड़े में शामिल हुआ, तो ध्यान कुशलता और संचालन की महारत हासिल करने पर गया.

लेकिन हाल ही में चीन के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर 'फुजियान' के आने के बाद पूरा समीकरण ही बदल गया है. फुजियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल (EMALS) जैसी बेहद एडवांस तकनीक लगी है, जो लड़ाकू विमानों को तेजी से हवा में लॉन्च कर सकती है. 

इस अत्याधुनिक तकनीक और नए एयर विंग के आने से चीन को अब ऐसे पायलटों की भारी संख्या में जरूरत है जो न सिर्फ जहाजों पर उतर सकें, बल्कि हर मौसम और मुश्किल परिस्थितियों में जटिल हवाई ऑपरेशन्स को लगातार संभाल सकें. इसी वजह से बीजिंग अब पायलटों की ट्रेनिंग की दिशा में भारी निवेश कर रहा है.

युवाओं और महिलाओं की सीधी भर्ती

पायलटों की इस भारी मांग को पूरा करने के लिए चीनी नौसेना (PLAN) ने एक 'दोहरा मॉडल' तैयार किया है. पहले के पारंपरिक तरीके के तहत केवल उन पायलटों को ही एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था जो पहले से ही नौसेना में विमान उड़ाने का अच्छा-खासा अनुभव रखते थे.

लेकिन पीछले 6 सालों से अधिक समय से चीन ने सीधे हाई-स्कूल के युवा छात्रों को कैरियर एविएशन के लिए भर्ती करना शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें बिल्कुल शुरुआती स्तर से ही समुद्र की कठिन परिस्थितियों में उड़ान भरने के हिसाब से ढाला जा सके. 

अब इस भर्ती के दायरे को और अधिक चौड़ा कर दिया गया है जिसमें अब न सिर्फ हाई-स्कूल पास युवा और नेवल एविएशन स्कूलों के स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भी सीधे डायरेक्ट एंट्री के जरिए भर्ती किया जा रहा है. सबसे बड़ा फ्लेक्स और ऐतिहासिक मोड़ तो यह है कि पहली बार महिला कैरियर-पायलट कैडेट्स को भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है.

चीनी नौसेना की बड़ी चुनौतियां

भले ही चीन बेहद तेजी से नए वॉरशिप्स और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन जवानों को लेकर वह एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है क्योंकि जिस स्पीड से वह स्टील के जाइंट जहाजों को खड़ा कर सकता है, उस स्पीड से एक्सपीरियंस्ड और युद्ध के लिए तैयार पायलटों को ट्रेन नहीं किया जा सकता. 

इतना ही नहीं, चीन में काम करने वाले युवाओं की आबादी भी तेजी से घट रही है, जिसके चलते साइंटिफिकली ट्रेंड और टेक-सैवी युवाओं को मिलिट्री की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए चीनी सेना को देश के बढ़ते सिविल एविएशन और प्राइवेट टेक सेक्टर्स के साथ कड़ी टक्कर लेनी पड़ रही है.

भारत कि क्या है स्थिति?

चीनी नौसेना का यह नया कदम हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा संकेत है. चीन की सुदूर समुद्रों में पैर पसारने की महत्वाकांक्षा केवल इस बात से पूरी नहीं होगी कि उसके पास कितने युद्धपोत हैं, बल्कि इस बात से तय होगी कि उसके पास उन जहाजों को हजारों किलोमीटर दूर जाकर लंबे समय तक संचालित करने वाले कुशल पायलट और डेक क्रू हैं या नहीं.

भारतीय नौसेना के लिए सबक बिल्कुल साफ है कि केवल जहाजों को खरीदने या बनाने से समुद्री ताकत नहीं आंकी जा सकती असली ताकत उन्हें चलाने वाले कुशल लोगों और मजबूत ट्रेनिंग इकोसिस्टम से बनती है. भारत के पास विमानवाहक पोतों को संचालित करने का दशकों पुराना और परिचालन अनुभव है, लेकिन भारत इस बढ़त को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं मान सकता.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement