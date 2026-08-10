चीन को नहीं मिल रहे J-10CE फाइटर जेट के ग्राहक, पाकिस्तान के अलावा कोई और देश क्यों नहीं ले रहा दिलचस्पी?

चीन के इस J-10 फाइटर जेट को पाकिस्तान के अलावा किसी और दूसरे देश ने नहीं खरीदा है. जब भारत ने फ्रांस से राफेल की डील की तो इसके जवाब में पाकिस्तान ड्रैगन की शरण में चला गया. उसने करीब 20 J-10CE फाइटर जेट्स को PAF में शामिल किया.

चीन के J-10CE फाइटर जेट्स PLAAF के अलावा सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ही इस्तेमाल करती है.

चीन की एयरफोर्स के पास J-10A और J-10B फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है.

PLA एयरफोर्स ने 2018 से 2023 के बीच J-10 जेट्स को बेड़े में शामिल किया था.



चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) अपनी युद्ध क्षमताओं को लगातार मॉडर्न कर रही है, जिसमें वह अपने 5वीं पीढ़ी के सबसे खतरनाक J-20 और J-35A जैसे फाइटर जेट्स पर फोकस कर रही है. इसलिए पुराने चौथी पीढ़ी के J-10 फाइटर जेट की घरेलू मांग में गिरावट आने लगी है. इसको देखते हुए J-10 बनाने वाली कंपनी चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन दूसरे देशों की ओर देख रही है कि वो उसके J-10 फाइटर जेट्स पर भरोसा दिखाएं. हालांकि 2018 से 2023 के बीच चीनी एयरफोर्स ने बड़ी संख्या में J-10C लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया, लेकिन अब उसका फोकस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर ही है.

डिफेंस डॉट इन वेबसाइट के मुताबिक, चीनी एयरफोर्स नए J-10 फाइटर जेट खरीदने की बजाय अपना रक्षा बजट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहा है. साथ ही पुराने J-10A और J-10B बेड़े को भी अपग्रेड कर रहा है. इन पुराने विमानों को J-10C की तरह अपग्रेड किया जा रहा है. इनमें मॉडर्न सॉफ्टवेयर, अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) सिस्टम इंटीग्रेशन शामिल है.



सिर्फ पाकिस्तान ने खरीदे चीन के J-10 लड़ाकू विमान

चीन के इस J-10 फाइटर जेट को पाकिस्तान के अलावा किसी और दूसरे देश ने नहीं खरीदा है. PLAAF के अलावा सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स ही J-10C का संचालन करती है. पाकिस्तान ने करीब 20 J-10CE फाइटर जेट्स का बेड़ा अपनी वायुसेना में शामिल किया है. जब भारत ने फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट्स की डील की थी, उसके बाद ही डरे हुए पाकिस्तान ने चीन से J-10CE खरीदने का फैसला किया. हालांकि चीनी सरकारी मीडिया अकसर दावा करता है कि J-10CE राफेल से बेहतर है, लेकिन दुनिया जानती है कि राफेल के सामने J-10CE कहीं नहीं ठहरता. टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ और रडार सिस्टम के लिहाज से भी जहां राफेल 4.5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं J-10CE चौथी पीढ़ी का ही लड़ाकू विमान है.



इन देशों ने दिखाई थी दिलचस्पी, क्यों नहीं की डील?

हालांकि मिस्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान और इराक जैसे देशों ने चीन के J-10CE फाइटर जेट्स में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन किसी ने इस डील को फाइनल नहीं किया. इन देशों में हिचकिचाहट इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट में तगड़ा कंप्टीशन है. दरअसल जो भी देश J-10CE की ओर देखता है, वो अकसर अमेरिका के F-16 और भारत के LCA तेजस जैसे फाइटर जेट्स से उसकी तुलना करता है. इसके अलावा चीन ने इन जेट्स में जो WS-10 स्वदेशी इंजन इस्तेमाल किया है, वो अमेरिका और यूरोपीय इंजनों के साथ तुलना में अच्छे नहीं माने जाते.

चेंगदू ने बंद किए J-10A और J-10B वेरिएंट



चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने पुराने J-10A और J-10B वेरिएंट का निर्माण सालों पहले बंद कर दिया था, लेकिन J-10CE प्रोग्राम जारी है. जब तक बीजिंग पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों को J-10CE की कीमत और विश्वसनीयता के आधार पर जस्टिफाई नहीं कर देता, तब तक उसे इन जेट्स की बिक्री में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा. चेंगदू के मुख्य डिजाइनर ली जून ने दो महीने पहले अनुमान लगाया था कि J-10CE अगले 2-3 दशकों तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रासांगिक बना रहेगा.

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