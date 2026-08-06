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पाकिस्तान को चीन ने कर्ज के जाल में फंसाया, अब छूट नहीं सकते...पूर्व पाक नौकरशाह ने खोली दोस्ती की पोल, गिनाए आंकड़े

पाकिस्तान के पूर्व नौकरशाह ने बताया है कि कैसे पूरा देश चीन की आर्थिक मदद पर हद से ज्यादा निर्भर होता जा रहा है. इसमें बार-बार कर्ज चुकाने की सीमा बढ़ाने की मिन्नतें करने का भी जिक्र किया गया है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 06, 2026, 06:26 PM IST

पाकिस्तान को चीन ने कर्ज के जाल में फंसाया, अब छूट नहीं सकते...पूर्व पाक नौकरशाह ने खोली दोस्ती की पोल, गिनाए आंकड़े

पाकिस्तान-चीन दोस्ती की पोल खुली. (AI इमेज)

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  • वर्तमान में पाकिस्तान पर चीन का कर्ज 68 बिलियन डॉलर है
  • CPEC प्रोजेक्ट भी उम्मीद के अनुसार जमीन पर नहीं उतरा
  • पाकिस्तान के एक पूर्व सिविल सर्वेंट ने देश के बुरे हालात दुनिया के सामने रखे

Pakistan-China: पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी चीन के साथ दोस्ती को समुद्र से गहरा और हिमालय से ऊंचा बताते हैं. जबकि सच ये है कि चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के ऐसे जाल में फंसा लिया है जिससे बाहर निकलना अब मुमकिन नहीं है. चीन और पाक की दोस्ती की पोल पाकिस्तान के ही एक पूर्व नौकर शाह ने खोली है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार के सूचना सचिव पद पर काम कर चुके पूर्व सिविल सर्वेंट ओरिया मकबूल जान ने आंकड़े गिनाते हुए कहा है कि अब इस चीनी फंदे से कभी निकला नहीं जा सकता.

पाकिस्तान पर चीन का कितना कर्ज है?

यूट्यूब पर आने वाले कार्यक्रम 'हर्फ-ए-राज' में बात करते हुए ओरिया मकबूल जान ने कहा कि चीन का पाकिस्तान पर जो कर्ज है उससे अब शायद बाहर नहीं निकला जा सकता. उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान पर सिर्फ चीन का 68 बिलियन डॉलर कर्ज है. 

CPEC का सत्यानाश किया

ओरिया मकबूल जान ने ये भी कहा कि हमने चीन पाकिस्तान इकोनामिक कोरिडोर का सत्यानाश किया हुआ है. उन्होंने कहा कि सी-पैक योजना में बुनियादी ढांचा बनाना था, पॉवर प्लांट भी लगाने थे, इंडस्ट्रियल जोन और आईटी हब भी बनाने थे. सी-पैक शुरू होता है गिलगित-बाल्टिस्तान से और खत्म होता है ग्वादर में. लेकिन दोनों जगह कुछ नहीं बना.

ओरिया मकबूल जान ने आगे कहा,  CPEC का पहला प्रोजेक्ट गुंजी डैम था जिसे चीन के साथ मिलकर बनाया जाना था. लेकिन पाकिस्तान ने विवादित क्षेत्र का हवाला देते हुए इस पर काम नहीं किया. पाकिस्तान के नेताओं ने अपने फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट पर सही से काम नहीं होने दिया. हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट में कमीशन नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसा कुछ बनने ही नहीं देते.

ओरिया मकबूल जान ने 3 जुलाई 2026 की एक खबर का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान ने CPEC के तहत बनने वाली एक रेल लाइन की योजना को बंद कर दिया जो ईरान तक जाने वाली थी. उन्होंने आगे कहा कि चीन से कर्ज लेकर लाहौर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. पेशावर होते हुए ईरान तक जाने वाली रेल लाइन से देश को आर्थिक फायदा होता लेकिन एक खास वर्ग के मजे के लिए लाहौर में मेट्रो चलाई जाएगी. 

कौन हैं ओरिया मकबूल जान?

ओरिया मकबूल जान पाकिस्तान के एक पूर्व सिविल सर्वेंट हैं जो अब टीवी कार्यक्रमों में एनालिस्ट के तौर पर हिस्सा लेते हैं. ओरिया मकबूल जान को पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ एक मजबूत आवाज के रूप में जाना जाता है. उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थक भी माना जाता है और  13 मई 2023 को PTI नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. 

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