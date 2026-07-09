कौन थे चीन के अर्थशास्त्री शानवेन? सरकारी GDP डेटा पर उठाए थे सवाल, हुई संदिग्ध मौत

चीन की आर्थिक नीतियों और सरकारी आंकड़ों को सरेआम चुनौती देने वाले देश के सबसे चर्चित और निडर अर्थशास्त्री गाओ शानवेन का अचानक निधन हो गया है.

चीन के आर्थिक हालात और शेयर बाजार पर खुलकर अपनी बात कहने वाले दिग्गज इकोनॉमिस्ट गाओ शानवेन (Gao Shanwen) का 55 वर्ष की आयु में मंगलवार (7 जुलाई 2026) को निधन हो गया. वहां के सरकारी प्रेस ने उनकी मृत्यु का कारण अस्वस्थता को बताया है. वह लगातार बीजिंग के आधिकारिक आर्थिक आंकड़ों पर उंगली उठा रहे थे.

गाओ शानवेन सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसी बेबाक आवाज थे जिन्होंने सरकारी आंकड़ों को चुनौती देने और युवाओं की बेरोजगारी पर खुलकर बोलने के लिए चीनी सरकार की नाराजगी तक मोल ले ली थी.

सरकारी आंकड़ों को दी खुलेआम चुनौती

गाओ की साख उनकी मजबूत आर्थिक समझ और सेंट्रल बैंक से लेकर देश की बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स में काम करने के लंबे अनुभव से बनी थी. वह हवा-हवाई बातें नहीं करते थे, बल्कि डेटा के साथ सरकार को घेरते थे. साल 2024 के आखिर में वाशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि चीन की जीडीपी (GDP) ग्रोथ असल में सिर्फ 2% के आसपास है, जबकि सरकार इसे 5% के करीब बता रही थी.

उन्होंने साफ कहा था कि 2021 से 2023 के बीच सरकारी आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. इस बयान के कुछ ही हफ्तों बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि चीनी अधिकारियों ने उन पर नकेल कसने के लिए जांच शुरू कर दी है.

युवाओं के दर्द को दी आवाज

2024 में गाओ का एक भाषण सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ, जिसे बाद में चीनी सरकार ने इंटरनेट से पूरी तरह हटा दिया. उन्होंने चीन के युवाओं की हालत को बेजान बताया था. गाओ ने कहा था कि रोजगार न होने की वजह से युवा देश की तरक्की में योगदान देने के बजाय तंगी में जीने को मजबूर हैं.

उनका यह बयान शी जिनपिंग सरकार के उस दावे के बिल्कुल उलट था, जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के बाद युवा देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे. गाओ का मानना था कि युवाओं की कमाई की उम्मीदें टूट चुकी हैं और इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ रहा है.

दूरदर्शी सोच और पुराना विवाद

यह पहली बार नहीं था जब गाओ ने सरकार की आंख में आंख डालकर बात की हो. साल 2018 में भी उन्होंने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. उन्होंने चेतावनी दी थी कि चीन की आर्थिक तरक्की अमेरिका के साथ उसके अच्छे रिश्तों पर टिकी है. अगर चीन ने अमेरिका से रिश्ते बिगाड़े, तो इसका खामियाजा चीन के युवाओं को भुगतना पड़ेगा और उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा. उनके इस बयान को भी चीन विरोधी बताकर सोशल मीडिया से हटा दिया गया था.

एक बेबाक सफर का अंत

गाओ ने 1995 में चीन के सेंट्रल बैंक से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह कई बड़े संस्थानों के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे. हालांकि, अपनी बेबाकी की वजह से साल 2025 के आखिर में उनका सिक्योरिटीज इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया था.

चीनी सरकार भले ही उनसे नाराज रही हो, लेकिन चीन की आम जनता के दिल में उनके लिए बेहद सम्मान था. उनके निधन के बाद चीनी सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, "वह शख्स चला गया जो सच बोलने की हिम्मत रखता था." गाओ शानवेन को हमेशा एक ऐसे निडर एक्सपर्ट के रूप में याद किया जाएगा, जिसने अंजाम की परवाह किए बिना सच का साथ दिया.

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