सोने-चांदी का इतना बड़ा भंडार पहले कभी नहीं देखा! प्रशांत महासागर में चीन की बड़ी खोज

चीनी वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराइयों में सोने और चांदी के विशाल भंडार की खोज की है. समुद्र के नीचे मिला यह खजाना जमीन की खदानों से भी ज्यादा कीमती माना जा रहा है.

चीनी वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराइयों में सोने और चांदी के खजाने की एक बहुत बड़ी खोज की है. समुद्र के नीचे मिला यह खनिज भंडार बेहद अनोखा है क्योंकि इसमें दोनों कीमती धातुओं की मात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा है. CCTV न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इलाके का आर्थिक मूल्य बहुत अधिक है और यहां खनन की भारी संभावनाएं हैं.

कैसे और कहां हुई ये खोज?

हालांकि, समुद्र की तलहटी से खनन करना हमेशा से एक विवादित मुद्दा रहा है. यह बड़ी कामयाबी त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी, मरीन जियोलॉजी के किंगदाओ इंस्टीट्यूट और शंघाई जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के एक साझा अभियान में मिली. वैज्ञानिकों को सोने और चांदी के ये भंडार प्रशांत महासागर के एक हाइड्रोथर्मल फील्ड में मिले.

हाइड्रोथर्मल फील्ड समुद्र के नीचे की वह जगह होती है, जहां धरती की दरारों से खनिज युक्त बेहद गर्म तरल पदार्थ बाहर निकलता है. चीन का अनुसंधान पोत शियांग यांग होंग 10 बीती 10 अगस्त को शेनझेन से 18 दिनों की यात्रा पर निकला था.

खोज का इलाका 2,300 से 4,920 फीट की गहराई में

पश्चिमी प्रशांत महासागर के एक बेसिन में खोज के दौरान वैज्ञानिकों ने सबमर्सिबल के जरिए 7 बार समुद्र के नीचे डुबकी लगाई. यह इलाका 2,300 से 4,920 फीट की गहराई में है, जहां का तापमान 315 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तक पहुंच जाता है.

जमीन से भी ज्यादा सोना-चांदी होने का दावा

समुद्र के नीचे वैज्ञानिकों को शंकु के आकार की तीन बड़ी हाइड्रोथर्मल संरचनाएं मिलीं, जिन्हें सल्फाइड डिपॉजिट कहा जाता है. आमतौर पर ऐसे भंडारों में तांबा, जस्ता और सीसा ज्यादा मात्रा में मिलता है, जबकि सोना-चांदी बहुत कम होता है. लेकिन इस बार मामला उल्टा निकला.

जहाज पर बनी लैब में जब चट्टानों के सैंपल की जांच की गई, तो पता चला कि कुछ चट्टानों में मिलने वाले सोने और चांदी की मात्रा जमीन पर मिलने वाली खदानों से भी कहीं ज्यादा है. शुरुआती नतीजों के अनुसार, प्रति टन अयस्क में 15.4 ग्राम तक सोना मिला है. चांदी की मात्रा तो हैरान करने वाली निकली, जहां प्रति टन अयस्क में 1,271 ग्राम तक चांदी पाई गई है.

प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक, सोंग शिजी ने बताया कि इस इलाके में मौजूद खनिज संसाधन दुनिया के शीर्ष समुद्री भंडारों के बराबर हो सकते हैं और इसकी माइनिंग वैल्यू बेहद ज्यादा है.

कहां स्थित है ये खजाना?

मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, चीनी रिसर्च जहाज ने अपनी यात्रा के दौरान ताइवान के उत्तर और पूर्व के साथ-साथ फिलीपींस के उत्तरी समुद्री इलाके में काम किया. चीनी सरकारी मीडिया का दावा है कि यह पूरा इलाका चीन के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर आता है, हालांकि इसके सटीक लोकेशन की जानकारी अभी गुप्त रखी गई है.

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