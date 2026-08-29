पाकिस्तान में डूबने के कगार पर चीन का CPEC प्रोजेक्ट, रिपोर्ट में दावा- TTP और BLA ने किया बड़ा नुकसान

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है. ये चीन के शिनजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है. चीन ने इस परियोजना पर 62 अरब डॉलर खर्च किए हैं.

China-Pakistan Economic Corridor: पाकिस्तान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में हिंसक वारदातों में बढ़ोतरी के कारण चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है. इस परियोजना पर चीन ने भारी-भरकम राशि खर्च की है जो अब डूबने के कगार पर है. ऐसा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के सामने कमजोर पड़ती पाकिस्तानी सेना के कारण हो रहा है.

'द डिप्लोमैट' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि CPEC के दूसरे चरण में प्रवेश करने के साथ ही, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने गिलगित-बाल्टिस्तान और मलाकंद क्षेत्र के आसपास अपना दायरा बढ़ा लिया है. वहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने बलूचिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं, जहां चीन से जुड़ी प्रमुख माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चल रही हैं.

बता दें कि CPEC चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर से जोड़ता है. यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है और बलूचिस्तान के ग्वादर में समाप्त होता है. सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति CPEC की प्रस्तावित परियोजनाओं और चीन-पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग में बाधा डाल रही है. इससे पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां और बढ़ गई हैं.

चीनी नागरिकों को निशाना बना रही BLA

रिपोर्ट के अनुसार, BLA ने बलूचिस्तान प्रांत में चीनी नागरिकों और हितों को निशाना बनाया है और हाल ही में चगाई जिले में हमले तेज कर दिए हैं. इससे 'मेटालर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना' के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं. यह कंपनी सैंदक कॉपर और गोल्ड माइन में माइनिंग का काम कर रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि N40 हाईवे पर सुरक्षा की स्थिति ने माइनिंग के काम में मदद करने वाली सप्लाई चेन को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं.

समंदर में भी हमले कर रहे BLA के लड़ाके

ग्वादर में BLA ने अपनी नई ऑपरेशनल क्षमताएं काफी ज्यादा बढ़ा ली हैं. BLA ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की संपत्तियों पर हमले किये हैं. पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पर हमले के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी ने थियारों से लैस कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल किया है. ये दिखाता है कि अब समंदर में भी पाकिस्तानी सुरक्षाबलों को चुनौती देने की ताकत बीएलए ने हासिल कर ली है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस इलाके में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM), जमात-उल-अहरार और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जैसे अन्य हथियारबंद संगठन भी सक्रिय हैं जो चीनी निवेश और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं.

चीन के लिए क्यों अहम है CPEC प्रोजेक्ट?

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन की महत्वाकांक्षी योजना 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का सबसे मुख्य और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है. यह लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है. चीन इस रास्ते के माध्यम से अपनी 'मलक्का दुविधा' से छुटकारा पाना चाहता है जिसे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है. वर्तमान में चीन का लगभग 80% कच्चे तेल का आयात और व्यापार मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. युद्ध या तनाव की स्थिति में भारतीय या अमेरिकी नौसेनाएं इसे आसानी से बंद कर सकती हैं. CPEC के जरिए चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच मिल जाती है, जिससे उसे एक वैकल्पिक और सुरक्षित भूमि मार्ग मिल जाता है.

अभी ईरान और खाड़ी देशों से चीन तक तेल और गैस पहुंचाने के लिए समुद्री जहाजों को लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. CPEC मार्ग के चालू होने से यह दूरी घटकर महज 2,500 से 3,000 किलोमीटर रह जाती है. हालांकि ये रास्ता पारंपरिक समुद्री मार्ग की जगह नहीं ले सकता लेकिन, चीन इसे युद्ध जैसे संकट की स्थिति में बेहद अहम वैकल्पिक मार्ग मानता है.

CPEC प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी विकसत कर रहा है. इससे चीन को अरब सागर और हिंद महासागर के मुहाने पर सीधी रणनीतिक पकड़ मिलती है. यह क्षेत्र फारस की खाड़ी के बिल्कुल पास है, जहां से दुनिया का अधिकांश तेल गुजरता है. भविष्य में चीन ग्वादर का उपयोग नौसैनिक अड्डे के रूप में भी कर सकता है. ग्वादर में चीन अपनी नौसेना तैनात कर भारत के रणनीतिक हितों पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है.