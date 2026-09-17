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एक लाख करोड़ रुपये की लागत, 4 साल का समय... चीन ने बनाई 134KM लंबी नहर, जानें क्या होगा फायदा?

पिंगलू नहर से हर साल ट्रांसपोर्ट में होने वाले खर्च में 5 अरब युआन यानी 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की बचत होने की उम्मीद है. इसके अलावा लॉजिस्टिक खर्च में भी 18 से 30 फीसदी की कटौती होने की संभावना जताई जा रही है. 

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Rishi Kant

Updated : Sep 17, 2026, 07:44 PM IST

एक लाख करोड़ रुपये की लागत, 4 साल का समय... चीन ने बनाई 134KM लंबी नहर, जानें क्या होगा फायदा?

चीन ने 4 साल में बनाई पिंगलू नहर (फोटो-AI)

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  • चीन ने 4 साल में 134 किमी लंबी पिंगलू नहर बनाई है.
  • इस नहर को बनाने में 72.7 अरब युआन यानी एक लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपये खर्च हुए हैं.
  • पिंगलू नहर से समुद्री रास्ते तक पहुंचने में 650 KM की दूरी कम हुई है. 

चीन ने करीब 134 किलोमीटर लंबी पिंगलू नहर का उद्घाटन कर दिया है. इस नहर को बनाने में चार साल से अधिक का समय लगा. इसे चीन के दक्षिण-पश्चिम में पहाड़ों और चट्टानों को काटकर तैयार किया गया है, जोकि सीधा समुद्र से जुड़ गई है. पिंगलू नहर चीन के ग्वांग्शी झुआंग ऑटोनॉमस प्रांत की राजधानी नानिंग को बेइबू खाड़ी से जोड़ती है, जिससे इस क्षेत्र को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कारोबार के लिए एक छोटा रास्ता मिल गया है.  

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिंगलू नहर को बनाने में चीन ने 72.7 अरब युआन यानी करीब 10.75 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं. भारतीय करेंसी में इसकी लागत एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा होगी. ये नहर चीन को आसियान देशों और दुनिया के बड़े बाजारों को जोड़ती है.

कैसे तैयार हुई पिंगलू नहर?

नहर का ज्यादातर हिस्सा मौजूदा नदियों को चौड़ा, गहरा और सीधा करके बनाया गया था, जबकि कुछ हिस्सों के लिए सूखी भूमि और पहाड़ी इलाकों में खुदाई करनी पड़ी. रास्ते में जलस्तर में 65 मीटर का अंतर सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक था. इस समस्या को हल करने के लिए ने तीन नेविगेशन सेंटर बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक में दोहरी लाइन वाले जहाज लॉक लगाए गए थे, ताकि नहर में चलते समय जहाजों को ऊपर और नीचे किया जा सके. यह नहर 5,000 टन तक के जहाजों को ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई है और ग्वांगडोंग प्रांत के बंदरगाहों से होकर समुद्र तक जाने वाले पुराने रास्ते से 560 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम करती है.

छोटा रास्ता क्यों महत्वपूर्ण है?

दक्षिण-पश्चिम चीन ऐतिहासिक रूप से देश के समृद्ध पूर्वी तटीय क्षेत्रों से पिछड़ा रहा है, जिसका एक कारण बंदरगाहों तक माल परिवहन की ऊंची लागत है. पिंगलू नहर के शुरू होने के बाद बदलाव आने की उम्मीद है क्योंकि इससे इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधा और बहुत छोटा मार्ग मिलेगा. अब इस क्षेत्र से कोयला, अयस्क, अनाज, नई ऊर्जा सामग्री और ऑटोमोबाइल पुर्जे वैश्विक बाजारों तक तेजी से पहुंचने की उम्मीद है.

पिंगलू नहर से हर साल ट्रांसपोर्ट में होने वाले खर्च में 5 अरब युआन यानी 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की बचत होने की उम्मीद है. इसके अलावा लॉजिस्टिक खर्च में भी 18 से 30 फीसदी की कटौती होने की संभावना जताई जा रही है. 

आसियान देशों के साथ बढ़ चीन का कारोबार

पिछले वर्ष आसियान के साथ चीन का व्यापार पहली बार एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया. 2026 के पहले सात महीनों में, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 744.41 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.7 प्रतिशत अधिक है और उस अवधि में चीन के कुल विदेशी व्यापार का 21.8 प्रतिशत है.

गुआंग्शी क्षेत्रीय सरकार की उपाध्यक्ष लू शिनिंग ने कहा कि यह नहर चीन के 1.4 अरब उपभोक्ताओं और आसियान के लगभग 7 करोड़ लोगों के बीच एक नया संबंध स्थापित करती है. पीटीआई के अनुसार, लू ने कहा, 'इसका महत्व माल की आवाजाही से कहीं अधिक हो सकता है और यह सीमा पार निवेश को बढ़ावा दे सकता है.'

75 साल बाद चीन का बड़ा अचीवमेंट

अधिकारियों ने पिंगलू नहर को 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर प्लांड और कॉर्डिनेटेड पहली नदी से समुद्र तक की नहर परियोजना बताया है. यह चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल में खुली, जो 2026 से 2030 तक चलने वाली एक नीति अवधि है. इसके निर्माण में पर्यावरणीय चिंताओं का भी ध्यान रखा गया. नहर के लिए खोदी गई करीब 3.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी और चट्टान का 98 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कहीं और इस्तेमाल किया गया. इस नहर में 480 मीटर से अधिक लंबा मछली मार्ग भी शामिल है, साथ ही तेंदुए जैसी बिल्लियों और गिलहरियों के लिए एक अलग मार्ग बनाया गया है, जिससे वन्यजीव जलमार्ग के रास्ते सुरक्षित रूप से आवागमन कर सकें.

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