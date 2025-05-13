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होर्मुज टेंशन के बीच ड्रैगन का 'जहरीला' खेल, Cyanide के जरिए पूरे South China Sea पर कब्जा करने की साजिश!

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होर्मुज टेंशन के बीच ड्रैगन का 'जहरीला' खेल, Cyanide के जरिए पूरे South China Sea पर कब्जा करने की साजिश!

साउथ चाइना सी पर चीन अपना होने का दावा करता है, जबकि मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और वियतनाम भी इस पर अपना अधिकार जताते हैं. इंटरनेशनल कोर्ट भी ड्रैगन के इस दावे को ठुकरा चुका है.

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रईश खान

Updated : Apr 14, 2026, 12:26 AM IST

होर्मुज टेंशन के बीच ड्रैगन का 'जहरीला' खेल, Cyanide के जरिए पूरे South China Sea पर कब्जा करने की साजिश!

China big conspiracy against Philippines

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ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने की वजह से जहां पूरी दुनिया का ध्यान उसे खुलवाने पर टिका हुआ है, वहीं, चीन South China Sea में खौफनाक साजिश रचने में लगा है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलीपींस की नौसेना ने दावा किया कि उसने साउथ चाइना सी विवादित 'सेकंड थॉमस शोल' के पास से जहरीले सायनाइड से भरी चीनी नावों को पकड़ा है.

बीजिंग लगभग पूरे स्ट्रेटेजिक साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है, जबकि इंटरनेशनल रूलिंग में कहा गया है कि उसके दावे का कोई लीगल बेसिस नहीं है. फिलीपींस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) ने आरोप लगाया कि जहरीले सायनाइड का खेल पिछले साल सेकंड थॉमस शोल के आसपास शुरू हुआ था. इस जगह को फिलीपींस आयुंगिन शोल कहता है.

रिपोर्ट के अनुसार, फिलीपींस की नौसेना ने चीनी नावों से कुछ बोतलें जब्त की थीं, जिनकी जांच की तो सायनाइड (Cyanide) की पुष्टि हुई है. NSC के प्रवक्ता कॉर्नेलियो वेलेंसिया ने बताया कि इस सायनाइड का इस्तेमाल मछलियों को खिलाने के लिए किया जा रहा था. ये मछलियां समुद्र में तैनात फिलीफींस के सैनिकों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत हैं. इससे पता चलता है कि चीन की यह साजिश फिलीपींस के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की थी.

कॉर्नेलियो वेलेंसिया ने बताया कि इस जहरीला पदार्थ से कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी थी, जिस पर फिलीपींस का युद्धपोत टिका हुआ है, ताकि वह इस इलाके पर भी अपना दावा मजबूत कर सके.

2 साल पहले हुआ था बड़ा टकराव
बता दें कि साउथ चाइना सी पर चीन अपना होने का दावा करता है, जबकि मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और वियतनाम भी इस पर अपना अधिकार जताते हैं. 2016 में जब यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा तो उसने चीन के इस दावे को गलत बताया. लेकिन उसके बावजूद ड्रैगन अदालत के फैसले को नहीं मानता. 17 जून, 2024 को चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी. जिसमें फिलीपींस के एक नाविक की उंगली कट गई थी. हालांकि, बाद में दोनों देशों के बीच समझौता हो गया था. लेकिन यह तनाव फिर से बढ़ता जा रहा है. ड्रैगन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चल रहे विवाद का फायदा उठाकर चीन पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने में जुटा है.

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